Inför Stoke-Bournemouth

Nej det var ingen rolig lördag för oss Stokefans förra helgen. 2-7 borta mot Manchester City talar sitt tydliga språk, vi var totalt utspelade. Bournemouth kommer även de från en förlust då Tottenham besegrade laget med matchens enda mål.Klubb: BournemouthSmeknamn: The CherriesGrundad: 1899Arena: Dean CourtManager: Eddie HoweBournemouth har haft en tuff start på säsongen och har så här långt spelat in fyra poäng. Laget är precis som Stoke utslagna ur Carabao Cup. Där blev det förlust mot det enda laget de vunnit mot i Premier League denna säsong, Brighton.I detta novembermöte förra säsongen åkte Bournemouth hem med tre poäng efter att Nathan Ake nickat in matchens enda mål i första halvlek. Stoke fick sedan en ypperlig chans att få med sig något från matchen då laget tilldelades en straff men den drog Bojan i ribban.Brad Smith och Callum Wilson missar denna match pga skada. Dessutom finns det tveksamheter för Ryan Fraser.BournemouthTottenham (Premier League) 0-1Leicester (Premier League) 0-0Everton (Premier League) 1-2Brighton (Carabao Cup) 1-0Arsenal (Premier League) 0-3StokeManchester City (Premier League) 2-7Southampton (Premier League) 2-1Chelsea (Premier League) 0-4Bristol City (Carabao Cup) 0-2Newcastle (Premier League) 1-2Mark Hughes: "We have come through a very difficult period. However, now we face a better set of fixtures and have an opportunity to climb the league. It's very early days and we are positive going into the rest of the season."Eddie Howe: On Stoke's 7-2 defeat last weekend: "Games like Manchester City, you just have to take out of context. Some of the football they played in that game was incredible, but from our perspective, it's just one strange game in terms of the scoreline."Storförlusten mot Manchester City har diskuterats flitigt. Visst, Manchester City är ett mycket bra lag för närvarande men 2-7... lite för stora siffror. Men de som sett matchen säger att det kunde varit mer....Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: bet365 StadiumManager: Mark HughesDet var ingen rolig lördag för oss Stokefans förra helgen. Manchester City gjorde 3-0, som Stoke visserligen hyfsade till med två mål där Mame Biram Diouf var inblandad. I andra halvlek tryckte ligaledarna in ytterligare fyra baljor och därmed försämrades målskillnaden ytterligare.Säsongsinledningen har varit tuff för Stoke och är det kanske så att åtta inspelade poäng så här långt är ok? Vi har besegrat Arsenal och tagit poäng mot Manchester United, det är ju inte illa. Samtidigt hade man kanske hoppats på någon poäng i matchen mot Newcastle t ex. Men visst, vi kanske ska vara nöjda med utdelningen så här långt. Men nu väntar en viktig period och förhoppningsvis ska poängskörden utökas framöver.Skador, skador och skador... vad händer i Stoke? Ryan Shawcross, Bruno Martins Indi och Tom Edwards ser alla ut att missa denna match. Dessutom finns det tveksamheter för Xherdan Shaqiri och Peter Crouch. Positivt är att Joe Allen ser ut att vara tillbaka efter att ha missat matchen senast.ButlandZoumaCameronWimmerDioufFletcherAllenShaqiriPietersChoupo-MotingBerahinoLee Probert är domare i matchen och han blåser igång denna match kl 16 på bet365 Stadium.Undertecknad har haft hand om tre matcher med rapporter denna säsong och statistiken är inte speciellt bra. Tre förluster ännu så länge men jag ger inte upp....Apropå att ge upp. Hoppas inte Stokefansen gör det heller utan lyfter laget till tre poäng i denna viktiga match.