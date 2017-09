Inför Stoke-Chelsea

Denna helgen väntar hemmamatch för The Potters och det är Chelsea som kommer på besök.

Tyvärr har vi fått uppleva två mindre bra insatser från Stoke senaste veckan vilket inneburit två förluster, först i ligan mot Newcastle och därefter i Carabao Cup mot Bristol City. Nu väntar Chelsea och det lär bli en tuff uppgift.Klubb: ChelseaSmeknamn: The BluesGrundad: 1905Arena: Stamford BridgeManager: Antonio ConteChelsea spelade i söndags ett derby hemma mot Arsenal som slutade 0-0. Säkert en missräkning för Chelseas del men det verkar ha varit rättvist med delad pott. I veckan spelade laget i Carabao Cup och de tog sig enkelt vidare genom att besegra Middlesbrough med hela 5-1.Ligastarten har på fem matcher gett laget 10 poäng och de befinner sig därmed på en tredje plats, tre poäng bakom de bägge lagen från Manchester. Den enda förlusten i ligan kom lite överraskande på hemmaplan mot Burnley i premiären. När det gäller spelet i Champions League inledde laget med en hemmamatch där de vann stort, 6-0 slutade matchen.Klart är att David Luiz missar matchen pga avstängning, han blev utvisad senast mot Arsenal. Pedro är tveksam till spel pga skada medan Temoue Bakayoko troligtvis kan spela trots bilolyckan han var inblandad i under veckan. Eden Hazard ser ut att kunna göra sin första match från start denna helgen.ChelseaNottingham (Carabao Cup) 5-1Arsenal (Premier League) 0-0Qarabag (Champions League) 6-0Leicester (Premier League) 2-1Everton (Premier League) 2-0StokeBristol City (Carabao Cup) 0-2Newcastle (Premier League) 1-2Manchester United (Premier League) 2-2West Bromwich (Premier League) 1-1Rochdale (Carabao Cup) 4-0Den usla insatsen mot Bristol City har diskuterats flitigt bland fansen.Mark Hughes: "We disappointed ourselves earlier in the week, so we are eager to respond to that in the right manner against Chelsea. There is always a reaction on the back of a disappointing result, and we fully expect the performance to be markedly better this weekend. It will be a huge test for us, but we have come up against Arsenal and Manchester United and taken points off them so we are confident of doing the same this weekend."Antonio Conte: "For sure it will be a really tough game. They beat Arsenal and drew against United; it means they are a very good team. We must pay great attention tomorrow. This is the first of three tough games in seven days. A good test and challenge for us."Klubb: Stoke City FCSmeknamn: The PottersGrundad: 1863Arena: Bet365 StadiumManager: Mark HughesEfter den fina insatsen mot Manchester United har vi fått se två sämre insatser från Stoke. Först blev det förlust mot Newcastle på bortaplan i lördags och i veckan blev det förlust mot Bristol City i Carabao Cup. Därmed kan vi sluta drömma om en lång resa i den cupen och i stället hoppas på framgångar i ligan och FA-cupen.Stoke har inlett starkt hemma på bet365 Stadium. Först besegrades Arsenal med uddamålet och för ett par helger sedan blev man första lag att plocka poäng av Manchester United denna säsong. Hoppas att hemmaformen håller i sig när nu ytterligare ett tippat topplag kommer på besök.Stoke har ingen bra statistik mot Chelsea när det gäller spel i Premier League. Lagen har mötts 18 gånger och Chelsea har gått segrande ur 13 av dessa. Men två vinster har det blivit och bägge har kommit på hemmaplan för Stoke. Även Mark Hughes har som manager för ett lag i Premier League ett väldigt dåligt facit mot Chelsea. Dags att förbättra denna statistik nu?Hemmalaget har stora problem med backlinjen till denna match. Kurt Zouma som är på lån från Chelsea får inte medverka i matchen. Dessutom har vi Ryan Shawcross och Geoff Cameron på skadelistan. Plus att det finns tveksamheter för nyförvärvet från Tottenham, Kevin Wimmer. Ska bli intressant att se hur Mark Hughes formerar försvarslinjen. Andra på skadelistan är Ibrahim Afellay och Stephen Ireland.ButlandJohnsonWimmerMartins IndiPietersDioufFletcherAllenShaqiriChoupo-MotingCrouchDomare i matchen är Mike Dean och han blåser igång matchen kl 16 på bet365 Stadium.Efter den fina insatsen mot Manchester United i senaste hemmamatchen har vi fått uppleva två sämre insatser av vårt Stoke. Nu hoppas vi att den fina inledningen på hemmaplan får en fortsättning då ännu ett tippat topplag kommer på besök.