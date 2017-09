2017-09-09 18:30

Stoke - Manchester U



Kan Hughes få med sig ett bra resultat mot sin gamla klubb?

Inför Stoke City v. Manchester United





Motståndarna:

Klubb:

Smeknamn: The Red Devils

Grundad: 1878 (som Newton Heath LYR F.C.)

Arena: Old Trafford, Manchester (kap. 75 643)

Manager: José Mourinho







Man Utd har fått sin bästa ligastart på länge med 3 segrar av 3 möjliga och 10-0 i målskillnad.



Tre senaste:

Man Utd

Leicester, h (PL) 2-0

Swansea, b (PL) 4-0

West Ham, h (PL) 4-0



Stoke

WBA, b (PL) 1-1

Arsenal, h (PL) 1-0

Everton, b (PL) 0-1



Vad har hänt sen förra matchen:

Transferfönstret stängdes och det sista som hände under det var att



The Potters:

Klubb: Stoke City Football Club

Smeknamn: The Potters

Grundad: 1863 (som Stoke Ramblers F.C.)

Arena: bet365 Stadium, Stoke-on-Trent (kap 30 089)

Manager:







Stoke är tillbaka på hemmaplan och återigen är det en lördag kvällsmatch mot ett förmodat topplag.



Trolig startelva:

Butland



Zouma

Shawcross

Martins-Indi



Cameron

Allen

Fletcher

Pieters



Shaqiri

Jesé



Crouch



Länkar:

Stoke City's officiella hemsida



Manchester Uniteds officiella hemsida



Manchester Uniteds svenskafans-sida



Några ord till:



COME ON STOKE!













2017-09-09 13:48:00

