2017-10-14 16:00

Manchester C - Stoke

7-2



Butland hade en jobbig dag och fick vittja nätet 7 gånger på Etihad Stadium.

Manchester City vs. Stoke City 7-2 (3-1)

Stoke blev överkörda av ligans bästa lag på Etihad när Manchester City vann med hela 7-2. The Citizens visar en ruskig form och anförda av Kevin De Bruyne verkar de oslagbara.





Matchen:

The Potters höll ganska jämna steg med The Citizens under inledningen av matchen, men ju längre den led desto mer började de blåklädda rulla upp Stoke-försvaret. Istället för att parkera bussen försöker man störa högt upp i banan, men detta verkar passa Man City som handen i handsken.



Ledningsmålet kommer i 17:e min och det kommer efter att Stoke slarvat i passningsspelet på offensiv planhalva och Man City kan enkelt sno bollen och gå till attack. Kyle Walker löper in i straffområdet och Cameron alibi-joggar efter honom. Walker få bollen av De Bruyne och spelar in bollen till Jesus som enkelt vinklar in bollen bakom Butland. 1-0!



Det dröjer bara två minuter till innan tvåan kommer och återigen ser Stoke-försvaret väldigt osynkat ut. Dessutom ligger Pieters långt nedanför övriga försvarare och upphäver offsiden på tre spelare. Det hjälper föga att han sedan försöker agera målvakt efter att Butland är överspelad. Sterling har inga bekymmer att raka in bollen i mål. 2-0!



Hemmalaget slår inte av på takten utan de tycker fotboll är väldigt roligt. Stoke får knappt låna bollen och i 27:e min känns matchen körd, om den inte redan gjorde det. Sané slår in en boll från vänsterkanten till Sterling vid bortre stolpen, men istället för att avsluta själv så lägger han upp den för Silva som har ett mycket bättre läge och spanjoren sätter in den vid Butlands högra stolpe. 3-0!



Hemmalaget fortsätter att leka med Stoke och det är en enda långa pina att behöva bevittna skeendet på plan. Det är lätt att räkna de få tillfällen när The Potters kan slå mer än en passning inom laget.



I 34:e min får Stoke iväg sitt första avslut och det är Zouma som driver upp bollen från egen planhalva och avlossar stora kanonen strax utanför straffområdet, men skottet går strax utanför. Det var en av få gånger som Stoke kunde kontrollera bollen på motståndarnas planhalva under första halvlek.



Två min före pausvilan skulle dock Diouf slå till! Och det är ett anfall som är minst lika grannt som vid de tre första målen. Diouf driver upp bollen på högerkanten och tar sig elegant förbi sin försvarare. Han spelar in bollen till Jesé som klackar tillbaka bollen till Diouf som trycker in bollen via benet på Fernandinho. 3-1!



Domaren lägger sedan till två minuter och under dessa får Butland visa prov på sin skicklighet. De Bruyne drar på ett skott men Butland slänger sig och får på en näve och styr undan till hörna. Snygg räddning av Butland, som annars inte hade någon större möjlighet på de tre bollarna han tvingades släppa förbi sig.



Stoke gör ett dubblebyte i paus och både Afellay och Martins Indi får komma in i spel istället för Jesé och Wimmer.



Ett visst hopp tänds för Stoke direkt i andra halvlek. Unge Edwards slår ett utmärkt inlägg från högerkanten och bollen når skallen på Diouf som nickar bollen via Walker och in i mål. 3-2!



Tyvärr tvingas Stoke göra sitt tredje byte redan i 53:e min efter att debutanten Edwards skadat sig. Ersätter gör 4-2!



Fem minuter senare vill Fernandinho skriva in sig i målprotokollet. Och som han gör det! Ett kanonskott som går in i Butlands högra kryss via ribban. Butland är på den, men skottet är alldeles för hårt för att han ska hinna få undan det. 5-2!



I 62:a min skulle sexan komma och det är återigen De Bruyne som är regissör med en utmärkt genomskärare. Sané löper in till höger i straffområdet och slår in bollen mellan benen på Butland från nära håll. 6-2!



I 66:e min byter Pep Guardiola ut matchens gigant och De Bruyne får stående ovationer när han lämnar planen och ersätts av Gündogan. Och som Stokie får man ett visst hopp om att blödningen ska stoppa...



Och till viss del gör den det. Stoke kommer t o m fram i ett läge för en reducering i 70:e min, efter att Cameron får fritt läge till höger i straffområdet, men han skjuter i burgaveln.



Hemmalaget skulle få in ytterligare ett mål och det kommer via en gammal hederlig tåpaj i 79:e min. Sterling spelar fram bollen till 7-2!



En jobbig match för Stoke-spelarna, men till sist är den slut och det blir en förlust att försöka glömma fortast möjligt.



Kommentar:

Hatten av för ligans bästa lag och ligans bästa spelare i



Det räcker så! Stoke-spelarna får bryta ihop och komma igen. Man kan bättre än så här, men



I nästa omgång väntar



Matchfakta:

Manchester City - Stoke City 7-2 (3-1)

1-0 Jesus (17')

2-0 Sterling (19')

3-0 Silva (27')

3-1 Diouf (44')

3-2 Walker (47' - självmål)

4-2 Jesus (55')

5-2 Fernandinho (60')

6-2 Sané (62')

7-2 Bernardo Silva (79')

Publik: 54 128



Avslut: 20-5

Avslut på mål: 11-1

Bollinnehav: 79-21

Hörnor: 5-0

Varningar: 0-1



Stoke City's laguppställnig:

Butland



Edwards (Sobhi - 53')

Zouma

Wimmer (Martins Indi - 45')

Pieters



Diouf

Fletcher

Cameron

Choupo-Moting



Shaqiri



Jesé ( Afellay - 45')



Övriga avbytare: Grant, Adam, Berahino, Crouch.



PROUD TO BE A POTTER!

Mark Hughes gav 18-årige Thomas Edwards chansen att debutera för Stoke Premier League och han skulle få en jobbig match, precis som resten av Stoke-laget.The Potters höll ganska jämna steg med The Citizens under inledningen av matchen, men ju längre den led desto mer började de blåklädda rulla upp Stoke-försvaret. Istället för att parkera bussen försöker man störa högt upp i banan, men detta verkar passa Man City som handen i handsken.Ledningsmålet kommer i 17:e min och det kommer efter att Stoke slarvat i passningsspelet på offensiv planhalva och Man City kan enkelt sno bollen och gå till attack. Kyle Walker löper in i straffområdet och Cameron alibi-joggar efter honom. Walker få bollen av De Bruyne och spelar in bollen till Jesus som enkelt vinklar in bollen bakom Butland.Det dröjer bara två minuter till innan tvåan kommer och återigen ser Stoke-försvaret väldigt osynkat ut. Dessutom ligger Pieters långt nedanför övriga försvarare och upphäver offsiden på tre spelare. Det hjälper föga att han sedan försöker agera målvakt efter att Butland är överspelad. Sterling har inga bekymmer att raka in bollen i mål.Hemmalaget slår inte av på takten utan de tycker fotboll är väldigt roligt. Stoke får knappt låna bollen och i 27:e min känns matchen körd, om den inte redan gjorde det. Sané slår in en boll från vänsterkanten till Sterling vid bortre stolpen, men istället för att avsluta själv så lägger han upp den för Silva som har ett mycket bättre läge och spanjoren sätter in den vid Butlands högra stolpe.Hemmalaget fortsätter att leka med Stoke och det är en enda långa pina att behöva bevittna skeendet på plan. Det är lätt att räkna de få tillfällen när The Potters kan slå mer än en passning inom laget.I 34:e min får Stoke iväg sitt första avslut och det är Zouma som driver upp bollen från egen planhalva och avlossar stora kanonen strax utanför straffområdet, men skottet går strax utanför. Det var en av få gånger som Stoke kunde kontrollera bollen på motståndarnas planhalva under första halvlek.Två min före pausvilan skulle dock Diouf slå till! Och det är ett anfall som är minst lika grannt som vid de tre första målen. Diouf driver upp bollen på högerkanten och tar sig elegant förbi sin försvarare. Han spelar in bollen till Jesé som klackar tillbaka bollen till Diouf som trycker in bollen via benet på Fernandinho.Domaren lägger sedan till två minuter och under dessa får Butland visa prov på sin skicklighet. De Bruyne drar på ett skott men Butland slänger sig och får på en näve och styr undan till hörna. Snygg räddning av Butland, som annars inte hade någon större möjlighet på de tre bollarna han tvingades släppa förbi sig.Stoke gör ett dubblebyte i paus och både Afellay och Martins Indi får komma in i spel istället för Jesé och Wimmer.Ett visst hopp tänds för Stoke direkt i andra halvlek. Unge Edwards slår ett utmärkt inlägg från högerkanten och bollen når skallen på Diouf som nickar bollen via Walker och in i mål.Tyvärr tvingas Stoke göra sitt tredje byte redan i 53:e min efter att debutanten Edwards skadat sig. Ersätter gör Ramadan Sobhi och Stoke gör sedan en ansträngning för att kvittera, men man slarvar vid mittlinjen och De Bruyne snor enkelt bollen av BMI. Belgaren slår sedan en utsökt genomskärare från högerkanten till Jesus som möter i straffområdet och denne gör inget misstag, utan trycker upp bollen i nättaktet.Fem minuter senare vill Fernandinho skriva in sig i målprotokollet. Och som han gör det! Ett kanonskott som går in i Butlands högra kryss via ribban. Butland är på den, men skottet är alldeles för hårt för att han ska hinna få undan det.I 62:a min skulle sexan komma och det är återigen De Bruyne som är regissör med en utmärkt genomskärare. Sané löper in till höger i straffområdet och slår in bollen mellan benen på Butland från nära håll.I 66:e min byter Pep Guardiola ut matchens gigant och De Bruyne får stående ovationer när han lämnar planen och ersätts av Gündogan. Och som Stokie får man ett visst hopp om att blödningen ska stoppa...Och till viss del gör den det. Stoke kommer t o m fram i ett läge för en reducering i 70:e min, efter att Cameron får fritt läge till höger i straffområdet, men han skjuter i burgaveln.Hemmalaget skulle få in ytterligare ett mål och det kommer via en gammal hederlig tåpaj i 79:e min. Sterling spelar fram bollen till Bernardo Silva som sätter fram framdelen av vänsterdojan och trycker in bollen i Butlands högra burgavel.En jobbig match för Stoke-spelarna, men till sist är den slut och det blir en förlust att försöka glömma fortast möjligt.Hatten av för ligans bästa lag och ligans bästa spelare i Kevin De Bruyne Det räcker så! Stoke-spelarna får bryta ihop och komma igen. Man kan bättre än så här, men Manchester C ity ser ruskigt starka ut den här säsongen.I nästa omgång väntar Bournemouth hemma på bet365 Stadium. Det lär inte bli samma siffror då.Manchester City - Stoke City 7-2 (3-1)1-0 Jesus (17')2-0 Sterling (19')3-0 Silva (27')3-1 Diouf (44')3-2 Walker (47' - självmål)4-2 Jesus (55')5-2 Fernandinho (60')6-2 Sané (62')7-2 Bernardo Silva (79')Publik: 54 128Avslut: 20-5Avslut på mål: 11-1Bollinnehav: 79-21Hörnor: 5-0Varningar: 0-1ButlandEdwards (Sobhi - 53')ZoumaWimmer (Martins Indi - 45')PietersDioufFletcherCameronChoupo-MotingShaqiriJesé (- 45')Övriga avbytare: Grant, Adam, Berahino, Crouch.

Manchester C-Stoke Ederson

Kyle Walker

John Stones

Nicolas Otamendi

Fabian Delph

Kevin De Bruyne

Fernandinho

David Silva

Raheem Sterling

Gabriel Jesus

Leroy Sane



Avbytare

Sergio Aguero

Claudio Bravo

Danilo

Ilkay Gundogan

Eliaquim Mangala

Bernardo Silva

Yaya Toure

Jack Butland

Thomas Edwards

Kurt Zouma

Kevin Wimmer

Erik Pieters

Mame Diouf

Darren Fletcher

Geoff Cameron

Eric Maxim Choupo Moting

Xherdan Shaqiri

Jese



Avbytare

Charlie Adam

Ibrahim Afellay

Saido Berahino

Peter Crouch

Lee Grant

Bruno Martins Indi

Ramadan Sobhi



0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR LARS-GUNNAR PERLINGER

2017-10-15 00:54:28

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-10-15 00:54:28

Stoke

2017-10-14 00:18:00

Stoke

2017-10-01 11:40:00

Stoke

2017-09-30 12:54:00

Stoke

2017-09-24 09:00:00

Stoke

2017-09-22 22:35:00

Stoke

2017-09-20 07:30:00

Stoke

2017-09-17 10:20:00

Stoke

2017-09-15 20:00:00

Stoke

2017-09-09 21:28:37

ANNONS:

Stoke blev överkörda av ligans bästa lag på Etihad när Manchester City vann med hela 7-2. The Citizens visar en ruskig form och anförda av Kevin De Bruyne verkar de oslagbara.Stoke reser efter landslagsuppehållet de dryga fem milen norrut i helgen för att försöka rubba miljardbygget Manchester City på Etihad.Can they do it on a rainy day in Stoke-on-Trent? Well, Peter Crouch can! Han blev tungan på vågen och avgjorde matchen mot Southampton fem minuter före full tid när Stoke tog en mycket viktig trepoängare.Stoke inkasserade säsongens första hemmaförlust förra helgen, men man får en chans att revanschera sig redan denna lördag när man tar emot Southampton på bet365 Stadium.Misstag av Stoke blev dyrbara och Chelsea kunde ta en enkel segerDenna helgen väntar hemmamatch för The Potters och det är Chelsea som kommer på besök.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under september månadStoke kunde inte upprepa den fina insatsen från förra lördagen och fick åka hem utan poäng från St James' Park.Den här veckan åker The Potters norrut för ett möte med Newcastle på St James' Park.Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.