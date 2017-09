Det blev förlust för Hughes och hans killar mot Newcastle

Matchrapport Newcastle-Stoke 2-1

Stoke kunde inte upprepa den fina insatsen från förra lördagen och fick åka hem utan poäng från St James' Park.

Det blev en väntad startelva från Mark Hughes till denna match. Ryan Shawcross kunde inte medverka i denna match heller och han skulle komma att saknas.



Matchen:

Stoke var det spelförande laget i inledningen men inget konstruktivt skapades framåt. Efter ca kvarten spelad kommer hemmalaget fram på högerkanten men inlägget tar Butland hand om. Detta var inledningen på en bättre period från hemmalaget och ledningsmålet skulle komma några minuter senare. Diouf är väldigt hjälpsam mot hemmalaget då han först slarvar i passningsspelet på mittplan och därefter inte riktigt gör hemjobbet när Atsu kan stötta in bollen i mål på ett inlägg, Några minuter senare är det väldigt nära utökad ledning på en hörna men nicken från en hemmaspelare smiter utanför Butlands högra stolpe. Shaqiri försöker med ett bra avslut för Stoke men hemmamålvakten gör en bra räddning till hörna. Resten av halvleken ger flera målchanser till hemmalaget och den före detta Stokespelaren Joselu sumpade själv några stycken. Det här var ingen bra halvlek av Stoke.



Andra halvlek börjar med en ny jättechans för Joselu men då drar han bollen högt över i fritt läge. Stoke rycker upp sig något och skaffar bland annat ett läge där Choupo-Moting avslutar men målvakten gör en bra räddning. Kvitteringen skulle komma och det är Shaqiri som tar sig fram till ett bra skottläge och placerar in bollen snyggt intill stolpen.



Strax efter kvitteringen har Newcastle bollen i mål bakom Butland men detta avvinkas mycket riktigt för offside. Hughes gör sitt första byte i matchen när Jesé får lämna planen och in kommer Sobhi. Bara minuten efter detta är det mycket nära ledning för Stoke men Diouf's nick räddas bra av målvakten. Hemmalaget svarar med ett friläge och frågan är om inte de skulle haft straff när hemmaspelaren hakades upp i avslutningsläget. Men det skulle bli ett ledningsmål ändå för Newcastle och detta kom på en hörna när Lascelles ganska ostört fick nicka in bollen via ribban.



Hughes sätter in Crouch i slutskedet och det kommer att skapa ett par bra kvitteringschanser för Stoke. Först är det Choupo-Moting som får ett mycket fint läge efter fin nickskarv från Crouch men han drar då bollen högt över. Den sista chansen i matchen går till Diouf som på ett mycket fint inlägg från Martins-Indi nickar en bit utanför mål. Därmed är matchen över och Stoke får åka hem utan någon poäng.



Kommentarer:

Berömde försvarsspelet i införrapporten, skulle aldrig gjort det. Tycker inte det fungerade speciellt bra idag och jag saknade Ryan Shawcross.



Man är inte världsmästare för att man besegrat Arsenal och tagit poäng mot Manchester United i inledningen av säsongen. Kändes som att spelarna trodde att det här skulle lösa sig och vi verkade inte vilja göra jobbet denna eftermiddag.



Vi får bryta ihop och komma igen. Nu i veckan väntar spel i ligacupen mot Bristol City och därefter två hemmamatcher i rad i ligan.



Managersnack efter matchen:

Rafael Benitez: "This group of players works very hard. Sometimes we have some problems, but with the chances we can create we know they can give us the points. The fans, when you win so many games in a row, they are excited and thinking about Europe - for me it is one game at a time. It is a very competitive league and we are learning from that."



Mark Hughes: "We have played better than that in recent weeks and it's disappointing from our point of view. We were loose in our general play and the accuracy of our passing."We had to be vigilant, but towards the end of the game we made a mistake on the set-play after working really hard to get back on level terms. We went for it at the end, but it wasn't to be. Second half we controlled the game for the vast majority, they were just looking to break on us. We didn't quite do our jobs at a corner and Jack Butland wasn't able to save it. We'll move on to the next one. We are a good side and we can knock it around, but at key moments we have to be clinical."



Matchfakta:

Newcastle - Stoke 2-1 (1-0)

1-0 Atsu (19)

1-1 Shaqiri (57)

2-1 Lascelles (68)

Publik: 51 795



Avslut: 14-13

Avslut på mål: 3-4

Bollinnehav: 42-58

Hörnor: 7-5

Varningar: 3-1



Stoke City's lagupställning:

Butland



Zouma

Martins Indi

Wimmer



Diouf

Allen (Crouch)

Fletcher

Pieters



Shaqiri

Choupo-Moting

Jesé (Sobhi)



Övriga avbytare: Grant, Adam, Berahino, Johnson, Tymon



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE



0 KOMMENTARER 52 VISNINGAR 0 KOMMENTARER52 VISNINGAR HÅKAN HOFFERT

2017-09-17 10:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-09-17 10:20:00

Stoke

2017-09-15 20:00:00

Stoke

2017-09-09 21:28:37

Stoke

2017-09-01 09:15:00

Stoke

2017-08-31 12:00:00

Stoke

2017-08-29 12:10:00

Stoke

2017-08-29 00:25:00

Stoke

2017-08-20 14:53:00

Stoke

2017-08-19 10:50:00

Stoke

2017-08-16 11:20:00

ANNONS:

Stoke kunde inte upprepa den fina insatsen från förra lördagen och fick åka hem utan poäng från St James' Park.Den här veckan åker The Potters norrut för ett möte med Newcastle på St James' Park.Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.Här samlar vi fakta och rykten kring Stoke City när det gäller sommarens transferfönster.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under augusti månadDet blev en typisk Pulis-match som publiken på The Hawthorns bjöds på när West Brom och Stoke drabbades samman på söndagseftermiddagen. The Potters försökte matchen igenom att dyrka upp låset till bussen som Pulis låtit parkera framför The Baggies straffområde, men man saknade kunnandet för det. Två försvarsmissar ledde dock fram till att båda lagen lyckades få in varsitt mål och matchen slutade därför 1-1.Stoke tog säsongens första seger när man tog emot Arsenal i hemmapremiären. Matchens enda mål slogs in av nyförvärvet Jesé.Äntligen har det blivit dags för hemmapremiär på ombyggda Bet365 Stadium. Och vad kan väl passa bättre att inleda hemmaspelet med, än ett klassiskt hatmöte mot Arsenal?