Morata blev stor matchhjälte för Chelsea

Matchrapport Stoke-Chelsea 0-4

Misstag av Stoke blev dyrbara och Chelsea kunde ta en enkel seger

Stoke kom till spel med en försvagad backlinje till denna match. På bänken hittade vi överraskande Ibrahim Afellay som är tillbaka efter långtidsskada.



Matchen:

Det blev en mardrömsstart för Stoke när matchen drog igång och bollen ligger i nät bakom Butland redan i andra minuten. En långboll från Chelseaförsvaret hittar en helt fri Morata som enkelt placerar in bollen i mål. Lite tveksamt agerande av Bruno Martins Indi i den situationen. Stoke försöker komma in i matchen men har svårt att skapa några chanser. I stället är det ytterligare en bjudning med halvtimman spelad som ger utökad ledning för Chelsea. Fletcher ska brösta ner bollen ner till en försvarare men i stället hamnar bollen hos Pedro som sprintar ifrån Stokeförsvaret och gör mål.



Stoke försöker få lite press i början på andra halvlek för att kunna få till en reducering och få liv i matchen. Det kunde blivit ytterligare lite press om domare Mike Dean hade gjort bättre bedömningar. Alonso i Chelsea åker på ett gult kort och bara minuten efter drar han ner Diouf och de flesta förväntar sig nog att det röda kortet ska komma från Dean. Men så blev inte fallet och hemmapubliken var inte nöjda. När sedan Alonso fortsätter uppträda lite knepigt agerar manager Conte och byter ut honom mot Cahill. Tur för Alonso och Chelsea troligtvis.



Stoke fortsätter jakten på en reducering och skapar några chanser men det vill sig inte. De kunde kanske fått en straff när Cahill stoppade Choupo-Moting i straffområdet men inte heller här gick domare Deans bedömning Stokes väg. I stället skulle ytterligare ett misstag kosta ett mål bakåt. Glen Johnson serverar bollen till en motståndare och på kontringen avslutar Morata iskallt. Det skulle bli ett hattrick för Morata denna eftermiddag. Denna gång var det bra Chelseaspel som ledde fram till att Morata kunde peta in bollen från nära håll. Innan matchen är slut hinner Crouch gå in väldigt hårt i en duell och det gula kortet ska han nog vara glad för.



Kommentarer:

Tre mål från Chelsea kommer från riktiga misstag av Stoke, det där har man inte råd med mot Chelsea.



Alonso i Chelsea fick inte fullfölja denna match. Men orsaken borde väl inte vara att han skulle bli utbytt? Tycker att Mike Dean var svag i sin bedömning när det gäller Alonso. Men det var ju ett topplag han tillhörde, inte Stoke.



Matchfakta:

Stoke - Chelsea 0-4 (0-2)

0-1 Morata (2)

0-2 Pedro (30)

0-3 Morata (77)

0-4 Morata (82)

Publik: 29 661



Avslut: 13-7

Avslut på mål: 2-4

Bollinnehav: 44-56

Hörnor: 5-0

Varningar: 2-2



Stoke City's lagupställning:

Butland



Johson

Martins Indi (Afellay)

Pieters



Diouf

Allen

Fletcher

Choupo-Moting

Shaqiri



Jesé ( Crouch )



Övriga avbytare: Grant, Berahino, Tymon, Adam, Souttar



BE LOYAL BE PROUD BE STOKE



0 KOMMENTARER 148 VISNINGAR 0 KOMMENTARER148 VISNINGAR HÅKAN HOFFERT

2017-09-24 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Stoke

Stoke

2017-09-24 09:00:00

Stoke

2017-09-22 22:35:00

Stoke

2017-09-20 07:30:00

Stoke

2017-09-17 10:20:00

Stoke

2017-09-15 20:00:00

Stoke

2017-09-09 21:28:37

Stoke

2017-09-01 09:15:00

Stoke

2017-08-31 12:00:00

Stoke

2017-08-29 12:10:00

Stoke

2017-08-29 00:25:00

ANNONS:

Misstag av Stoke blev dyrbara och Chelsea kunde ta en enkel segerDenna helgen väntar hemmamatch för The Potters och det är Chelsea som kommer på besök.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under september månadStoke kunde inte upprepa den fina insatsen från förra lördagen och fick åka hem utan poäng från St James' Park.Den här veckan åker The Potters norrut för ett möte med Newcastle på St James' Park.Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.Här samlar vi fakta och rykten kring Stoke City när det gäller sommarens transferfönster.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under augusti månadDet blev en typisk Pulis-match som publiken på The Hawthorns bjöds på när West Brom och Stoke drabbades samman på söndagseftermiddagen. The Potters försökte matchen igenom att dyrka upp låset till bussen som Pulis låtit parkera framför The Baggies straffområde, men man saknade kunnandet för det. Två försvarsmissar ledde dock fram till att båda lagen lyckades få in varsitt mål och matchen slutade därför 1-1.