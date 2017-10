Mark Hughes får hård kritik efter förlusten

Stoke-Bournemouth 1-2

Historien upprepade sig när Bournemouth precis som förra säsongen åkte hem med tre poäng från detta möte.

När startelvan dök upp kunde vi lite överraskande konstatera att Ryan Shawcross var tillbaka i laget efter sina ryggproblem. Även Joe Allen var tillbaka efter att ha missat matchen senast.



Matchen:

På ett blåsigt bet365 Stadium fick vi se en svag inledning av hemmalaget. Innan matchuret visade på tjugo spelade minuter hade vi satt oss i en mycket svår situation då anslagstavlan visade resultatet 0-2. Pieters hade innan målen kom varit uppe i straffområdet och signalerat för straff i duell med Ibe men domare Probert tog nog rätt beslut där. I stället var det Bournemouth som skulle ta ledningen när de rullade upp hemmalaget ordentligt på högerkanten. Bollen hittade så småningom fram till Surman som placerade in bollen bakom Butland. Det hann sedan bara bli avspark efter målet innan nästa kalldusch kom. Bortalagets anfallare Afobe tog sin in i straffområdet och ett klumpigt agerande av Shawcross gjorde att domare Probert pekade på straffpunkten. Stanislas var iskall på straffen och därmed var det rejäl uppförsbacke för hemmalaget.



Resten av halvleken var ingen rolig historia. Stoke hade förtvivlat svårt att få till något bra spel och därmed skapa något framåt. Choupo-Moting fick ett jätteläge efter inlägg från Pieters och där borde en reducering kommit. Även Shawcross var farligt framme vid en frispark från Fletcher men nådde inte riktigt fram för att kunna styra in bollen i mål. Samtidigt hade bortalaget någon bra chans att utöka ledningen och punktera matchen helt.



Andra halvlek började med att Stoke skaffade sig några bra chanser för reducering. Först var Diouf framme i ett läge och strax efter fick Joe Allen ett ännu bättre läge men tyvärr placerar han bollen en bra bit utanför mål. Efter dryga tio minuter fick Shawcross en rejäl armbåge i straffområdet som hade varit en solklar frispark utanför detsamma. Men domare Probert såg inte detta. Hughes agerade nu och gjorde sitt första byte. In kom Peter Crouch som ersatte Johnson.



I 63:e minuten kom i alla fall en reducering. Ett inlägg hittade fram till Choupo-Moting som fick fram bollen till Diouf som på volley fick in bollen bakom Begovic. Knappt tio minuter efter målet borde nog domare Probert tilldelat Stoke en straff. Jesé tog sin i straffområdet och fälldes av en bortaspelare. Reprisen övertygar i alla fall mig att det var straff. När tio minuter återstår kommer nästa byte när Berahino ersätter Jesé. Stoke försökte trycka på framåt för en kvittering men hade förtvivlat svårt att komma igenom bortaförsvaret. Det enda farliga som uppstod var Begovics fula tilltag när han satte upp foten mot Choupo-Moting. Begovic fortsatte därefter att göra sig ännu mindre populär bland sina gamla fans för sitt maskande under tilläggstiden.



Kommentarer:

Då var vi under nedflyttningsstrecket efter denna förlust, hoppas det är tillfälligt.



Mark Hughes roll som manager diskuteras så klart flitigt efter den här insatsen. Det är en diskussion som pågått länge och frågan är om ledningen tog rätt beslut efter förra säsongen då han fick vara kvar. Jag tycker att vi har en bra trupp men det känns inte som att Hughes får ut det bästa av spelarna. Diskussionen lär fortsätta.



Matchfakta:

Stoke - Bournemouth 1-2 (0-2)

0-1 Surman (16)

0-2 Stanislas (18, straff)

1-2 Diouf (63)

Publik: 29 500



Avslut: 10-7

Avslut på mål: 2-3

Bollinnehav: 52-48

Hörnor: 8-3

Varningar: 0-1



Stoke City's lagupställning:

Butland



Zouma

Shawcross

Cameron



Johnson (Crouch)

Fletcher

Allen

Pieters



Choupo-Moting

Jesé (Berahino)



Diouf



Övriga avbytare: Grant, Wimmer, Adam, Sobhi, Afellay



2017-10-22 08:45:00

