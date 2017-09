2017-09-09 18:30

Stoke - Manchester U

2-2



Choupo-Moting gjorde en bra match mot Man Utd och gjorde sina två först mål i Stoke-tröjan.

Stoke City v. Manchester United 2-2 (1-1)

Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.





Matchen:

Det är en pigg inledning på matchen och först är det Choupo-Moting som kommer fram till höger i straffområdet, men en försvarare hänger med och styr undan till en resultatlös hörna. Direkt på det håller gästerna på att få ett friläge, men försvaret hänger med bra och och Zouma kan bryta och sedan får Allen frispark sedan Pogba gått för hårt fram.



I 4:e min får Jesé samma läge som Choupo-Moting fick nyss, men spanjoren lyckas få iväg ett avslut, som dock går utanför De Geas högra stolpe.



Tempot sjunker dock något och det är gästerna som har mest bollinnehav, dock utan att skapa något vasst framåt.



I 24:e kommer matchens hetaste chans så långt och det är gästerna som får denna genom Rashford, som kommer igenom till höger i straffområdet. Han får på ett bra skott men Butland gör en utmärkt fotparad. Tre minuter senare får Stoke sin bästa chans och det är Shaqiri som drar till från sitt favoritläge, men De Gea kan rädda nere vid stolproten. I anfallet efter får Butland göra en ny utmärkt räddning. Stoke vänder på spelet direkt och återigen får Shaqiri chans att skjuta, men denna gång kan De Gea göra en TV-räddning. Pigg period i halvleken!



Efter en halvtimmas spel sätter man andan i halsen när man tror att Zouma ska trycka upp bollen i krysset bakom Butland, men han lyckas styra bollen utanför mål till en resultatlös hörna. Minuten senare tar Rashford ner bollen med handen i Stokes straffområde, men domare Swarbrick väljer att blunda för det. I samma veva blir det ett skadeavbrott sedan Diouf blir sittande på plan, men han kan fortsätta spela.



I 43:e min skulle dock jublet bryta ut på Boothen End! Fletcher slår en perfekt crossboll ut till Diouf på högerkanten och senegalesen har mycket yta för att slå in ett perfekt inlägg. Där dyker Choupo-Moting upp och han kan inte missa att klippa in bollen och låta De Gea vittja nätet för första gången den här säsongen. 1-0!



Glädjen blir dock kortvarig då gästerna kvitterar på en hörna ett par minuter senare. Bollen nickskarvas av Matic och når fram till Pogba som nickar mot mål och bollen går in via axeln på Rashford. Stoke har därmed släppt in sitt första mål för säsongen på hemmaplan. 1-1!



Strax därefter är första halvlek till ända, efter två tilläggsminuter.



Stoke gör ett byte i paus när Martins Indi får komma in istället för Cameron, men det framgick inte om amerikanen var skadad eller om Hughes var allmänt missnöjd med hans prestation på plan.



Gästerna tar första initiativet i halvleken och får med sig en hörna i 47:e min. Denna leder fram till ytterligare en och det anfall som följer avslutas med skott från Pogba, men utanför. Stoke anfaller istället och det är Shaqiri som regiserar detta när han lägger ut bollen till vänster med en läcker crossboll till Pieters. Holländarens inspel blir dock väldigt svagt, men United rensar undan till hörna. Denna blir farlig när Choupo-Moting nickar mot mål. Bollen blir sedan liggande i straffområdet och Wimmer ser ut som han rör sig i slow motion när han gör en ansats att ta bollen. Istället kan gästerna rensa undan.



Men det är Stoke som styr det mesta av spelet under halvlekens inledning. I 53:e min gör assisterande en riktig blunder när han vinkar offside på Choupo-Moting. Reprisen visar att United-spelaren närmast framför assisterande ligger en meter nedanför... riktigt dåligt!



I 58:e min spelar Allen med en handväska och riktigt uselt. Istället för att försöka spela bollen blir han av med den väldigt enkelt och gör sedan inte minsta ansträngning att försöka reparea sitt misstag. Istället blir Lukaku frispelad och Pieters upphäver offsiden, men självklart vinkar holländaren för att det är offside. Belgaren får på ett bra avslut, men Butland räddar snyggt. Det blir dock retur och ingen i Stoke-försvaret är i närheten, utan Lukaku kan enkelt lägga in bollen i ett tomt mål. 1-2!



Stoke får dock ett utmärkt läge till kvittering i 63:e min. Svage Pieters slår ett utmärkt inlägg från vänsterkanten och bollen når fram till Jesé, som vinklar upp bollen mot mål, men De Gea gör sitt livs räddning och styr bollen till hörna. Denna skulle dock resultera! Shaqiri slår den och den når fram till Choupo-Moting vid bortre stolpen, som nickar in bollen förbi en chanslös De Gea. 2-2!



Stämingen är åter på topp på bet365 Stadium, som den inte är på någon annan arena i världen när Stoke-publiken ger hals! Matchen är oerhört spännande och jämn och båda lagen går för tre poäng. Stoke gör sitt andra byte i 75:e min när Jesé får lämna och ersätts av Berahino.



Gästerna äger mer boll mot slutet av matchen, men kommer inte fram i några farliga lägen. I 82:a får man dock ett utmärkt läge att ta ledningen när Lukaku störtar fram på ett inspel, men belgaren lyckas få bollen över ribban.







United får i 90:e min frispark i bra läge, ett par meter utanför straffområdet. Lukaku drar den dock rakt i muren och chansen rinner ut. Domaren lägger till tre minuter och det är gästerna som trycker på under dessa. Man får med sig en hörna och det är mycket nära 2-3! Butland går ut för att ta hörnan, men tvingas backa tillbaka mot målet och Zouma lyckas nicka bollen mot eget mål. Butland lyckas dock göra en fantomräddning samtidigt som han backar mot målet. Zouma kan sedan städa undan bollen och blåser sedan av matchen som slutar rättvist 2-2.



Kommentar:

Stoke gör en ny, bra insats hemma på bet365 Stadium mot ett förmodat topplag och den här säsongen har startat långt över alla förväntningar med tanke på hur spelschemat ser ut och med tanke på hur det har sett ut de två senaste säsongerna.



Försvaret såg lite svajigt ut utan Shawcross emellanåt och Wimmer såg lite vilsen ut ibland, men han växer säkert in i rollen. Varför Cameron blev utbytt är fortfarande oklart. Det är även oklart för mig varför Pieters får starta och varför man inte sätter Tymon på den platsen. Det kan ju inte gärna bli sämre...



Fletcher visar sig vara ett viktigt nyförvärv och Shaqiri var härlig att se och det kan bli hans säsong i år. Men gör man som Choupo-Moting två mål mot Man Utd, som inte släppt in ett mål innan på säsongen, så förtjänar man väl MOTM.



Butland? Det finns ingen bättre målvakt i Enlgand eller i



Stoke tar sig i och med poängen upp till 10:e plats i tabellen. I nästa omgång väntar



Matchfakta:

Stoke City -

1-0 Choupo-Moting 43'

1-1 Rashford 45+1'

1-2 Lukaku 57'

2-2 Choupo-Moting 63'

Publik: 29 320



Avslut: 10-18

Avslut på mål: 5-8

Bollinnehav: 37-63

Hörnor: 5-11

Varningar: 0-0



Stoke City's laguppställning:

Butland



Zouma

Wimmer

Cameron (Martins Indi - 45')



Diouf

Fletcher

Allen

Pieters



Shaqiri

Choupo-Moting

Jesé (Berahino - 75')



Övriga avbytare: Grant, Tymon, Adam, Crouch, Sobhi.



Stoke -Manchester U Jack Butland

Kurt Zouma

Geoff Cameron

Kevin Wimmer

Mame Diouf

Darren Fletcher

Joe Allen

Erik Pieters

Xherdan Shaqiri

Eric Maxim Choupo Moting

Jese



Avbytare

Charlie Adam

Saido Berahino

Peter Crouch

Lee Grant

Bruno Martins Indi

Ramadan Sobhi

Josh Tymon

David De Gea

Antonio Valencia

Eric Bailly

Phil Jones

Matteo Darmian

Ander Herrera

Nemanja Matic

Henrikh Mkhitaryan

Paul Pogba

Marcus Rashford

Romelu Lukaku



Avbytare

Daley Blind

Michael Carrick

Jesse Lingard

Anthony Martial

Juan Mata

Sergio Romero

Chris Smalling



2017-09-09 21:28:37

Stoke och Manchester United delade på poängen när man spelade en spännande och jämn kamp på bet365 Stadium på lördagskvällen. 2-2 slutade matchen efter att Choupo-Moting gjort båda målen för The Potters.Här samlar vi fakta och rykten kring Stoke City när det gäller sommarens transferfönster.Här samlar vi nyheter kring Stoke City under augusti månadDet blev en typisk Pulis-match som publiken på The Hawthorns bjöds på när West Brom och Stoke drabbades samman på söndagseftermiddagen. The Potters försökte matchen igenom att dyrka upp låset till bussen som Pulis låtit parkera framför The Baggies straffområde, men man saknade kunnandet för det. Två försvarsmissar ledde dock fram till att båda lagen lyckades få in varsitt mål och matchen slutade därför 1-1.Stoke tog säsongens första seger när man tog emot Arsenal i hemmapremiären. Matchens enda mål slogs in av nyförvärvet Jesé.Äntligen har det blivit dags för hemmapremiär på ombyggda Bet365 Stadium. Och vad kan väl passa bättre att inleda hemmaspelet med, än ett klassiskt hatmöte mot Arsenal?En händelsefattig och jämn premiär där Wayne Rooney blev matchhjälte i sin comeback i Everton.Äntligen är det dags för premiär i Premier League och för Stokes del innebär det resa till Goodison Park och ett möte med Everton.