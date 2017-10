2017-09-30 16:00

Stoke - Southampton

2-1



Crouch visade att han fortfarande håller när han avgjorde mötet med Southampton.

Stoke City v. Southampton 2-1 (1-0)

Can they do it on a rainy day in Stoke-on-Trent? Well, Peter Crouch can! Han blev tungan på vågen och avgjorde matchen mot Southampton fem minuter före full tid när Stoke tog en mycket viktig trepoängare.





Matchen:





Gästerna får också ett bra läge i 18:e min när Redmond får en bra djupledsboll, men han sätter skottet utanför. Ännu närmare är det dock i 22:a min när Choupo-Moting spelar fram bollen till Allen och walesaren lägger upp bollen för Saqiri, men schweizaren når aldrig fram till bollen då en försvarare hinner emellan. Men ett snyggt anfall var det.



The Saints sticker sedan upp med ett par anfall som osar hett, men en stabil Butland håller tätt. I 30:e min är istället Choupo-Moting nära att sätta Stoke i förarsätet, fint framspelad av Shaqiri, men Forster räddar skottet med stor ansträngning.



Efter att gästerna dominerat spelet under ett antal minuter tar Stoke tillbaka initiativet och genom ett skott från Fletcher får man med sig en hörna i 40:e min. Shaqiri slår den bra och bollen når fram till en helt omarkerad Diouf, som nickar stenhårt förbi en chanslös Forster. 1-0!





Diouf jublar efter att han nickat in 1-0 för Stoke.



Stoke tänder till på målet och vill gå för ytterligare mål och i 42:a min är det första gången man egentligen ser att Berahino är på plan. Han får bollen i straffområdet och dras i armen när han försöker ta sig framåt och straffen är solklar. Mot all sans och balans och vett vill han själv ta straffen och övriga spelare låter honom göra så. Han slår den i perfekt höjd för Forster, som inte har några större bekymmer att rädda en svag straff.



Halvleken slutar dock med ledning för hemmalaget.



Spelet som inleder andra halvlek är ganska taffligt och det dröjer till 54:e min innan en målchans dyker upp och det är gästerna som får denna när Long nickar tätt över i bra läge.



Andra halvlek består till största delen av att



En annars avlsagen match tänder till i 75:e min när Southampton plötslig hittar rätt i ett annars tröstlöst försök att kvittera. Efter ett inlägg slå Yoshida till med en riktig karatespark och får in bollen vi ribban. 1-1!



Stoke, som sovit sig igenom halvleken, vaknar till liv igen och försöker gå för ett ledningsmål, men gästerna fortsätter att äga bollen större delen av tiden. Och det är inte långt borta att Yoshida ger gästerna ledningen i 84:e min, men han sätter skottet i burgaveln.



Istället är det Peter Crouch som ska avgöra matchen minuten senare. Stoke har ett bra anfall till vänster i straffområdet när Choupo-Moting jobbar till sig bollen. Stoke behåller anfallet och Allen blir kapad, men med hjälp av Shaqiri och Pieters lyckas en liggande Choupo-Moting nå fram med bollen till Croch som elegant klackar in bollen i mål. 2-1!



Gästerna trycker sedan på förtvivlat för att nå en kvittering, men The Potters försvarar sig väl och trots att domaren lägger till 5 minuter och utan spelavborott ytterligare 2 minuter, så kommer The Saints ingenstans och matchen slutar med 2-1-seger för Stoke.



Kommentar:

Stoke gjorde vad man skulle i ett ganska trängt läge och fick med sig alla tre poängen i mötet med Southampton. Försvaret skötte sig i stort sett prickfritt, då Southampton inte kom fram till många chanser.



Peter Crouch - vad säger man? Den mannen blir aldrig för gammal! En levande legend som jag hoppas att Stoke inte gör sig av med förrän han själv väljer att sluta.



Stoke klättrade, i och med segern, tre plalceringar upp till plats 13. Nu väntar ett landslagsuppehåll innan Stoke tar sig an



Matchfakta:

Stoke City - Southampton 2-1 (1-0)

1-0 Diouf 40'

1-1 Yoshida 75'

2-1 Crouch 85'

Publik: 29 285



Avslut: 17-21

Avslut på mål: 6-3

Bollinnehav: 30-70

Hörnor: 5-6

Varningar: 1-2



Stoke City's laguppställning:

Butland



Zouma

Cameron

Wimmer



Diouf (Johnson - 90+3')

Fletcher

Allen

Pieters



Shaqiri (Afellay - 87')

Choupo-Moting



Berahino (Crouch - 70')



Övriga avbytare: Grant, Tymon, Adam, Sobhi.



PROUD TO BE A POTTER!





Stoke -Southampton Jack Butland

Kurt Zouma

Geoff Cameron

Kevin Wimmer

Mame Diouf

Joe Allen

Darren Fletcher

Erik Pieters

Xherdan Shaqiri

Saido Berahino

Eric Maxim Choupo Moting



Avbytare

Charlie Adam

Ibrahim Afellay

Peter Crouch

Lee Grant

Glen Johnson

Ramadan Sobhi

Josh Tymon

Fraser Forster

Cedric

Maya Yoshida

Virgil van Dijk

Ryan Bertrand

Oriol Romeu

Mario Lemina

Dusan Tadic

Steven Davis

Nathan Redmond

Shane Long



Avbytare

Charlie Austin

Sofiane Boufal

Manolo Gabbiadini

Wesley Hoedt

Pierre Hojbjerg

Alex McCarthy

James Ward-Prowse



2017-10-01 11:40:00

