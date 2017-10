Ibland kan Harry Kane gå på eget avslut och missa när det finns medspelare som skulle gå att passa. Men med tanke på hur ofta bollen går in är det svårt att klaga.

Dagen efter: Vilken spelare!

Tottenham hade inga som helst problem med Huddersfield borta. Spurs vann lördagens match med 4-0 och ännu en gång imponerade Harry Kane stort. HF Löfgren svarar på några aktuella frågor.

1. Harry Kane. Vad sysslar han med egentligen, hur kan det se så lätt ut?



-Häromdagen (efter Apoelmatchen) kom en arbetskollega och tillika Liverpoolsupporter fram till mig på lunchen och sa:



”Harry Kane, vilken spelare!”



Eftersom att jag och kollegan alltid retar och häcklar varandra, och har gjort så i många år, så vet jag att det där uttalandet satt väldigt, väldigt långt inne. Inte ens våra värsta antagonister kan värja sig längre. Harry Kane är världsklass just nu. När man är på världsklassnivå så kan man antingen göra en massa trick som ingen annan klarar av eller så använder man den extra fördelen till att få saker att se barnsligt enkla ut. Harry Kane tillhör den senare sortens världsstjärnor. Frågan är om detta är en galen formtopp som har ett slut i närtid eller om han har förmågan att hålla den här nivån över tid. Tidigare säsonger så har Kane haft perioder där han inte åstadkommer så särskilt mycket mer än hårt jobb och det ska bli spännande att följa honom den här säsongen.



En relevant fråga är trots allt om han kan bli för stor för Spurs? Vi såg alla igår hur lagkamraterna reagerade när Kane sjabblade bort det där läget, efter att han snott bollen från Huddersfields målvakt. Eriksen, Dele med flera, såg allt annat än nöjda ut och jag har inte sett en så hätsk reaktion sedan Kyle Walker skällde ut Erik Lamela tidigt säsongen 15-16. Mitt svar är ändå nej. Harry Kane kan inte bli för stor för Spurs. Harry Kane kommer sannolikt att överleva både Eriksen och Dele och dominera stort i många år efter att de båda herrarna har lämnat klubben.





2. Ben Davies gör mycket nytta till vänster. Vad är det egentligen som han gör bättre än tidigare?



-Bra och svår fråga som kanske egentligen kräver ett svar från någon med ett lite skarpare fotbollsöga än det som undertecknad besitter. I mina ögon ser Davies likadan ut nu som han gjorde förra vintern. Som jag ser det så har han varken blivit snabbare eller förbättrat sin teknik. Min lekmannamässiga teori är att det handlar om självförtroende och tajming. En spelare på den här nivån rör sig säkert ca 8-9 m per sekund under en maxlöpning. Tvekar han en halv sekund så kommer han 4-4,5 m fel i position, både defensivt och offensivt, vilket märks väldigt tydligt för oss åskådare. Davies ökade självförtroende gör att han reagerar instinktivt, tar löpningarna vid rätt tillfälle och kommer på så sätt i rätt position. På det här sättet får Davies också tid över för att utföra nästa moment mer noggrant och med högre kvalitet. Tajming!



Det här är något som man bara kan få när tränaren visar förtroende och när man får speltid i tävlingsmatcher. Jag tror det är oerhört svårt att tillskansa sig detta på träningsplanen. Jag tror också att det är detta vi ser när någon som matchats sparsmakat får göra inhopp. De ser rostiga ut, kommer lite sent i position, får tidsbrist och sjabblar eftersom de inte riktigt har självförtroendet och tajmingen.





3. Att leda med 3-0 efter en halv halvlek ger en annorlunda typ av match. Vad tycker du om att det känns avgjort så tidigt, trivs du med att kunna luta dig tillbaka och njuta eller vill du ha mer tävlingskänsla?



-Innerst inne så gillar jag mer tävlingskänsla, puls och dramatik. De där matcherna, där man kastas mellan hysterisk glädje och djup förtvivlan, som vi vinner efter stor dramatik, är de som man minns efter säsongen. Det är också de matcherna som man kan gå och mysa på under flera dagar efteråt.



Jag brukar dock vara väldigt nervös innan match och då kan jag ofta önska mig några tidiga mål så att jag kan följa matchen mer avslappnat. Men det där är väl lite självbedrägeri egentligen. Som matchen blev igår i andra halvlek så kändes det lite avslaget. Både jag och min grabb satt och flipprade lite på våra telefoner och följde väl inte andra halvlek med 100 % fokus, vilket är lite trist. Enda gången jag fick lite puls var när Moussa Sissoko fick sätta dit sin första boll i matchens slutskede. Det är skillnad när vi fortsätter att jaga mål, som t ex i de avslutande matcherna förra säsongen mot Leicester (6-1) och Hull (7-1). Då kan det vara intressant, även om matchen avgörs tidigt.



Med detta sagt så är det naturligtvis bra för klubben att vinna några enkla matcher då och då. Att kunna spela av en halvlek, göra några tidiga byten och vila några nyckelspelare. Vi får helt enkelt försöka passa på att njuta när vi har chansen!

2017-10-01 12:58:00

