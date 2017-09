Dagen efter: Det blev ett riktigt derby

Tottenham besegrade på lördagen West Ham med 3-2. Spurs ledde med 3-0 innan saker började gå fel, men tillslut blev det rätt ändå. Bror Hemming svarar på några aktuella frågor.

- Det här är underbart. Nä, det var inte Spurs derby. Det här kommer alltid vara en viktigare match för West Ham än det är för Spurs. Men jag tänker inte vara sådan, med en vinst i bagaget kan jag erkänna att jag älskar detta möte. West Ham ska inte konkurrera med Spurs. Vi spelar i olika ligor. Inte så mycket sett till serie eller ekonomi, men till hur proffsiga klubbarna är. Daniel Levy förlorade OS-arenan, det kan varit hans största nederlag under hela den tid han har lett den här klubben, men det var en helomvänd pyrrhusseger. Hade Levy varit West Ham hade Spurs mycket väl kunnat vara det vi nu känner som West Ham.Nu var jag på väg nånstans, men inte hit, så jag vänder om. Det här var underbart. 3-2 är så mycket mer ett derby än 1-0. Ett derby ska sluta 3-2 eller 4-4. Tottenham som inte släpper in mål ska inte åka på två bakåt, Tottenham som inte åker på utvisningar ska inte åka på en andra utvisning på kort tid. Om det inte vore för att den här matchen är nåt annat... Den här matchen är derby.Jag tycker att Mark Noble är typ Premier League s sämsta spelare. Jag har tyckt det under ganska många år. Jag älskar att han kan vara kapten i West Ham. Men igår växte han på mig. Han tryckte till Moussa Sissoko på ett sätt som hör ett derby till, och Sissoko svarade på exakt rätt sätt, för det här var ett derby och han tänkte inte ta nån skit. Sen tog Noble ett hedervärt initiativ, han bestämde att det här skulle domaren släppa, och Sissoko visade varför han köptes in för dyra pengar, för istället för att tjafsa vidare förstod han vad Noble höll på med och tillslut hade allt passerat utan att domaren behövt stöka till det ytterligare. Jag kommer alltid att tycka att Noble är en dålig fotbollsspelare, men igår växte han på mig som kapten.Hade West Ham kvitterat på övertid hade jag besvarat den här frågan annorlunda. Men nu vann Spurs. Och jag har sagt mitt.- Han är inte särskilt bra just nu, egentligen helt kass, men senast avgjorde han och nu är han näst sist på bollen vid matchens två första mål. En annan spelare hade blivit geniförklarad för det precisa inlägget vid 1-0. Men för Alli är det inte tillräckligt. Han ska visa mer. Och det håller jag med om, han ska visa mer. Att göra skillnad är inte tillräckligt, han har mer i sig. Och precis som Bale gjorde innan han försvann kommer Alli snart visa hur bra han är när han är bra...Nä, jag vet inte till vilken klubb han ska. Han skulle såklart funka överallt där en tränare gav honom förtroende. Men allt vi ser skriker att det här är det sista vi ser av honom. Levy kommer såklart att sätta världsrekord i att sälja dyrt, så det gör att vi måste klura lite mer på var han kan gå. Spurs behöver allt när det ska fyllas en ny arena nästa säsong. Det kommer att krävas nåt speciellt för att Alli ska lämna... Jag ser inte fram emot sommaren, men allt tyder på att den kommer att bli stökig.- Nä, som det ser ut just nu är ligatitel långt borta. Men samtidigt vet vi hur det såg ut förra året. Är det verkligen sån skillnad på Manchester C ity som tappade efter en fin start? Kan verkligen Manchester U nited lyfta så enormt på bara en säsong? Spurs är inne i en djup svacka, det tycker jag att vi faktiskt kan slå fast, men Spurs är ändå med och det är ett styrketecken.