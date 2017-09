2017-09-16 16:00

Watford - Manchester C

0-6



City var för bra - Watford utklassade

Är Sergio Aguero och co. på målhumör kan inget stoppa dem. Det fick Watford känna av på hemmaplan när Manchester City helt enkelt körde över hemmalaget med 0-6. Watford fick inte en syl i vädret.







Aguero inledde målskyttet från Kevien de Bruynes frispark innan argentinaren gjorde det andra fyra minuter senare.







Innan halvleken var över dödade Gabriel Jesus matchen med bortalagets tredje i en misstänk offsideposition men domareteamet dömde onside.



Mittbacken Otamendi nickade hem nummer fyra innan Aguero fullbordade sin hat-trick och Raheem Sterling satte den sista spiken i kista med ett straffmål efter att



Efter matchen var tränare Marco Silva över vissa domslut: ”Första och tredje målet var offside, det är inte en normal match. VI skulle också har haft en straff för Chalobah. Allting är svårt för oss den här eftermiddagen.”







Trots en min inledning på säsongen utan en förlust på fyra matcher kunde



Nästa vecka reser Watford till



Watford: Gomes; Janmaat, Mariappa, Kabasele; Holebas, Doucoure, Chalobah (Capoue 70’), Carrillo, Cleverley (Pereyra 64’); Richarlison, Gray (deeney 74’).



Man City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, Sterling, De Bruyne (Gundogan 66’), Silva (Sane 78’); Jesus ( Pep Guardiolas manskap har nu gjort 15(!) mål på tre matcher.Aguero inledde målskyttet från Kevien de Bruynes frispark innan argentinaren gjorde det andra fyra minuter senare.Innan halvleken var över dödade Gabriel Jesus matchen med bortalagets tredje i en misstänk offsideposition men domareteamet dömde onside.Mittbacken Otamendi nickade hem nummer fyra innan Aguero fullbordade sin hat-trick och Raheem Sterling satte den sista spiken i kista med ett straffmål efter att Christian Kabasele vräckte ner engelsmannen.Efter matchen var tränare Marco Silva över vissa domslut: ”Första och tredje målet var offside, det är inte en normal match. VI skulle också har haft en straff för Chalobah. Allting är svårt för oss den här eftermiddagen.”Trots en min inledning på säsongen utan en förlust på fyra matcher kunde Watford inte stå emot Manchester C ity. City leder just nu Premier League och kommer göra det även ikväll såvida Manchester U nited inte vinner med mer än fyra mål över Everton Nästa vecka reser Watford till Swansea på lördag, ett prov att studsa tillbaka från överkörningen.: Gomes; Janmaat, Mariappa, Kabasele; Holebas, Doucoure, Chalobah (Capoue 70’), Carrillo, Cleverley (Pereyra 64’); Richarlison, Gray (deeney 74’).: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, Sterling, De Bruyne (Gundogan 66’), Silva (Sane 78’); Jesus ( Bernardo Silva 65’), Aguero.

Watford-Manchester C Heurelho Gomes

Daryl Janmaat

Christian Kabasele

Adrian Mariappa

Jose Holebas

Abdoulaye Doucoure

Tom Cleverley

Nathaniel Chalobah

Andre Carrillo

Andre Gray

Richarlison



Avbytare

Etienne Capoue

Troy Deeney

Orestis Karnezis

Roberto Pereyra

Isaac Success

Molla Wague

Marvin Zeegelaar

Ederson

Kyle Walker

Nicolas Otamendi

John Stones

Benjamin Mendy

Fernandinho

Kevin De Bruyne

David Silva

Raheem Sterling

Gabriel Jesus

Sergio Aguero



Avbytare

Claudio Bravo

Danilo

Fabian Delph

Ilkay Gundogan

Eliaquim Mangala

Leroy Sane

Bernardo Silva



0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR PIERRE DAHLGREN

pierre.dahlgren@hotmail.com

På Twitter: pbdahlgren

2017-09-17 11:32:00

