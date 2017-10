2017-10-14 18:30

Watford - Arsenal

2-1



Watford slog Arsenal med sent avgörande - igen

Ett straffmål av Deeney och ett avgörande av Cleverley på stopptid var det som krävdes för att ta tre poäng mot Arsenal på hemmaplan. Watford klättarar nu upp på en fjärdeplats i ligan med 15 poäng på 8 matcher.









Under andra halvlek hade Arsenal flera chanser att avgöra men man slarvade framför mål samt att



Matchen vände när Richarlison föll i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Ett kontroversiellt beslut där Arsenal kände att den unga brasilianaren föll för enkelt.



Nyinbytte Troy Deeney gjorde inga misstag från straffpunkten för



Matchen såg länge ut att gå mot en delad pott men







Mittfältaren



I näst match skulle en skalp vara mycket välkommen då man tar emot Det var Arsenal som tog ledningen strax innan halvtidsvilan från en hörna där tysken Per Mertesacker nådde högst på en hörna.Under andra halvlek hade Arsenal flera chanser att avgöra men man slarvade framför mål samt att Heurelho Gomes fick ligga i för att hålla gästerna borta.Matchen vände när Richarlison föll i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Ett kontroversiellt beslut där Arsenal kände att den unga brasilianaren föll för enkelt.Nyinbytte Troy Deeney gjorde inga misstag från straffpunkten för Petr Cech som aldrig har räddat en straff för Arsenal.Matchen såg länge ut att gå mot en delad pott men Watford hade fått en ny energispurt av målet och tryckte på mot ett avgörande. Något som bar fukt på övertid.Mittfältaren Tom Cleverley tog vara på en retur och stänkte in avgörandet i nättaket framför hemmafansen. Horents hade avgjort på övertid. igen. Det börjar bli en mycket välkommen vana som man tyvärr får en hjärtinfarkt av.I näst match skulle en skalp vara mycket välkommen då man tar emot Chelsea hemma på Vicarage Road.

Watford-Arsenal Heurelho Gomes

Adrian Mariappa

Christian Kabasele

Miguel Britos

Kiko Femenia

Abdoulaye Doucoure

Tom Cleverley

Jose Holebas

Roberto Pereyra

Andre Gray

Richarlison



Avbytare

Etienne Capoue

Andre Carrillo

Troy Deeney

Daryl Janmaat

Orestis Karnezis

Molla Wague

Ben Watson

Petr Cech

Laurent Koscielny

Per Mertesacker

Nacho Monreal

Hector Bellerin

Mohamed Elneny

Granit Xhaka

Sead Kolasinac

Alex Iwobi

Alexandre Lacazette

Danny Welbeck



Avbytare

Francis Coquelin

Olivier Giroud

Rob Holding

David Ospina

Mesut Ozil

Theo Walcott

Jack Wilshere



