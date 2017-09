2017-09-30 16:00

WBA - Watford



Watfords borta- kontra West Broms hemmastatistik

Marco Silvas Watford är 100% på bortaplan. Tre vinster av tre möjliga. Nu hoppas ’The Hornets’ att behålla den goda formen mot West Brom på The Hawthorns.









Tony Pulis.



Chalobah borta



Efter en säsongsinledning över all förväntan har nästa bakslag kommit -



Nygamla nyförvärvet Nathaniel Chalobah plockades in från



Men 22-åringen har dragit på sig en knäskada som kommer hålla honom borta under ett par månader framöver och Watford får alltså klara sig utan honom.



Kan detta öppna dörren för





Will Hughes.



Även Miguel Britos missar kommande match på grund av avstängning. Något som förmodligen inte sätter Silva i en jobbig sits då Prödl, Kabasele och Mariappa är mycket kapabla mittbackar.



West Bromwich Albion



På det stora hela har Tony Pulis West Brom genomfört en godkänd säsong såhär långt och sitter på en 12:e plats i ligan med åtta poäng. De två senaste matcherna har dock ’The Baggies’ gått tomhänta, mot





Oliver Burke



