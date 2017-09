Hyrlåna våra säsongsbiljetter.

Har du tänkt se West Ham live?

West Ham Fans Sverige har för kommande säsong återigen köpt in två säsongsbiljetter. En av matcherna kommer vi lotta ut biljetterna till.

I andra perioden finns Det finns fortfarande 2 biljetter till Newcastle och 2 biljetter till WBA och 1 biljett till Crystal Palace kvar att boka.



OBS! Ni som vill hyrlåna våra biljetter måste i er ansökan också uppge er adress. Det har varit några tillfällen som personer ansökt om biljetterna men inte meddelat ny adress, vi har då haft er gamla adress i medlemsmatrikeln, vilket gör att biljetterna kommer till fel adress vilket innebär merjobb och även risk att biljetterna kommer på villovägar.



Visst drar det i resnerven och du är sugen över till London och se vårt kära



Vi kommer att ha tre perioder om sex matcher i vardera grupp med fastställda startdatum när man kan börja ansöka om säsongsbiljetterna. Styrelsen i WHFS har fastställt de olika datumen. Biljetterna till en av de 19 hemmamatcherna kommer fortsatt att lottas ut. Man kan bara hyra biljetterna till en match per säsong så att biljetterna kan hyras av så många som möjligt. Först till kvarn gäller för biljetterna i de olika perioderna. Mejlet skickar du till Ulf Berg vår kassör till hothammer2@outlook.com



Om man kan tänka sig att vara intresserad av flera matcher så skriver man dem i prioritetsordning. Dock kan man bara boka sig för en match. (Detta gör det lättare för Uffe, istället för att han mejlar och säger



För säsongen 2017-18 gäller följande regler för att hyrlåna våra säsongsbiljetter.



Den match som kommer att lottas ut till någon av våra medlemmar blir matchen mot Leicester med nuvarande datum 25/11. Lottningen kommer att ske i samband med en pubträff någonstans i Sverige den 23 september då West Ham möter Tottenham i en tidig lördagsmatch.



Mer info om detta kommer under hösten.Så var snäll och fråga inte om det än.



Grupp 1



17 juni 12.00 Biljetter släpps för de första 6 matcherna. Alla biljetter i Grupp 1 är bokade. Nästa grupp av biljetter släpps 5 augusti 12:00.



Huddersfield 9/9 Redan bokad

Tottenham 23/9 Redan bokad

Swansea 30/9 Redan bokad

Brighton 21/10 Redan bokad

Liverpool 4/11 Redan bokad

Chelsea 9/12 Redan bokad



De datum som står efter matcherna kan komma att ändras.



Grupp 2



5 augusti 12:00 Biljetter släpps för andra omgången av matcher.



Arsenal 12/12 Redan Bokad

Newcastle 23/12

WBA 1/1

Bournemouth 20/1 Redan Bokad

Crystal Palace 30/1 1 biljett bokad. 1 biljett kvar

Watford 10/2 Redan Bokad



De datum som står efter matcherna kan komma att ändras.



Grupp 3



16 december 12:00 Biljetter släpps för sista omgången av matcher.



Burnley 10/3

Man United 17/3

Southampton 31/3

Stoke 14/4

Man City 28/4

Everton 13/5



De datum som står efter matcherna kan komma att ändras.



Det kostar 800 kr styck per biljett, 1600 kr för båda och då behöver du som inte vill vara medlem i West Ham och lägga ut den kostnaden på £45 för att låna våra biljetter. Det är sedan ett antal år tillbaka ett krav att vara medlem i West Ham om man vill köpa matchbiljetter före den allmäna försäljningen. Båda två som använder våra biljetter måste dock vara medlemmar i West Ham Fans Sverige.



Spelschema för West Hams matcher hittar du här:



Du kan alltså i god tid bestämma när du har lust att åka över till London och se West Ham spela. Vill du "hyrlåna" vår biljetter för 800 kr styck så hör du av dig till vår kassör Ulf Berg på



Observera att en del matcher kan flyttas dels på grund av att tv bologen flyttar matcher för tv sändningar. Det kan även bli så att en del matcher flyttas på grund av cupspel. Har du redan bokat våra biljetter så gäller naturligtvis din bokning även för det nya datumet. Skulle du bli sjuk eller få annat förhinder och inte kan åka så kan vi inte betala igen blijettpriset. Det gör för övrigt inte West Ham heller om du hade köpt biljett av dem.



OBS! Är du icke myndig (18 år) kan du inte hyrlåna våra biljetter utan att någon av dina föräldrar/målsman hyr den andra biljetten och är med på matchen.



Är du inte medlem men känner att du vill bli medlem i West Ham Fans Sverige (WHFS) kollar du in länken här:



2017-09-15 21:58:00

