Inför West Ham-Swansea

Efter nederlaget mot Tottenham förra veckan, har nu West Ham chansen att ta säsongens andra ligaseger när Swansea kommer på besök.

De båda lagen har haft en tung inledning på säsongen poängmässigt. Swansea har en poäng mer, vilket placerar dem på en 15:e plats i tabellen. Men förutom Crystal Palace har de gjort minst mål i serien (tre), å andra sidan släpper de inte in många heller (sju varav fyra mot Man.United). Senaste omgången föll de dock hemma mot Watford , vilket gör att de fem poäng som de inkasserat så här långt har kommit på bortaplan.Hammers kommer, som sagt, från en förlust mot Tottenham . Men före den matchen såg det lovande ut, så förhoppningsvis kan vi glömma förlusten, studsa tillbaka och bygga vidare upp ett stark självförtroende inför landslagsuppehållet. Det vore skönt att gå in i det med en lite högre tabellposition.Förra säsongen vann vi båda matcherna mot Swansea, om det betyder något nu är dock tveksamt. Kanske att det kan ge spelarna en positiv känsla, men det är ny säsong och ny match, så det är inget vi kan förlita oss på.West Ham saknar Collins och Obiang, men igår på presskonferensen kom Bilic med glädjebeskedet att både Lanzini och Antonio är tillbaka och tillgängliga. Det återstår att se om de startar, men det betyder mycket för laget oavsett.Frågan är hur laget kommer formeras, kan Antonio och Lanzini starta så borde de göra det. I så fall borde en 4-2-3-1 uppställning vara lämpligast med Arnautovic eller Ayew (som ju ställs mot sin bror och därför säkerligen lär vara taggad) till vänster, Lanzini i mitten och Antonio till höger som offensiva mittfältare. Visserligen har fembackslinjen varit framgångsrik, men då blir det svårt att få in Lanzini och Antonio. Dessutom har både Carroll och Chicharito varit framgångsrika mot just Swansea, vilket skulle kunna göra det lämpligt med att spela dem båda på topp. Hur som helst finns det många alternativ och det innebär att vi även kommer kunna ändra formationen allt efter matchens gång, därmed finns inga ursäkter.Det här är en match mellan två lag som båda lär känna att de har chans att vinna och som behöver det. Men spelare för spelare bör vi vara starkare, tyvärr i det här fallet så är inte fotboll så logiskt att det bästa laget på pappret alltid vinner. Min största oro är att Swansea varit väldigt täta bakåt, förhoppningsvis har vi nu kvaliteten att låsa upp deras försvar.Vi behöver verkligen vinna imorgon. Come on you Irons!