Plattfall på Selhurst Park

En match med två olika halvlekar, den första där West Ham tar vara på sina chanser och en andra halvlek där gästerna uppträder som ett juniorlag.



Gästande West Ham sparkade i gång matchen.Det är en väldigt trevande inledning på matchen, det syns väldigt väl att det är två lag som absolut inte vill förlora den här matchen och har prioriterat försvarsspelet.Hemmalaget Crystal Palace gör det väldigt bra, genom att ha ett helt okej press spel som gör det väldigt svårt för gästerna att hitta något direkt anfallsspel överhuvudtaget.Efter nio minuter spelade så blir det ett litet längre spelavbrott då vänsterbacken i Palace tar sig för baksida lår och medans han får lite behandling utav läkarteamet så väljer Roy Hogdson att göra matchens första byte, han ersätter van Aanholt med Mensah.Under de första 30 minuterna har inget av lagen fått till något ordentligt avslut på mål.En minut senare så uppstår det en situation mellan Fonte och Zaha där de allra flesta tror att domaren skall blåsa för straff till hemmalaget, men domaren friar och West Ham ställer om snabbt, till slut är det Cresswell som har bollen till vänster inne i staffområdet och hittar Chicharito som ganska enkelt kan sätta dit ledningsmålet.Upprorsstämning hos hemmafansen på Selhurst Park som ville ha straffen med sig. På reprisbilderna är det dock väldigt tydligt att domaren gjorde rätt som friade då det inte var någon som helst kontakt från Fonte.Båda lagen gör det helt okej i försvarsspelet, gästerna West Ham ligger ganska bra i sina positioner men har svårt med markeringsspelet på fasta situationer och det är där Crystal Palace hotar under första halvlek.Efter 35 minuter spelade så får Crystal Palace en hörna och är väldigt nära en kvittering, den enda som står i vägen är Hart som lyckas med att göra två reflex räddningar, först på Tomkins nick från ca 5 meter och sen från Schlupp på en meter. Återigen är markeringsspelet på fasta situationer helt frånvarande utav gästerna.Med tre minuter kvar utav ordinare tid från första halvlek så tappar Milivojevic bollen på mittplan till Ayew som ställer om snabbt, han vrider och vänder innan han får till en drömträff och sätter 2-0 till gästerna.Det positiva som laget skall ta med sig in i halvtid är att laget ändå har varit extremt effektiva när väl omställningslägena har kommit.Bilic gör ett byte direkt och det är Masuaku som ersätter Cresswell. Det diskuteras om att det skall vara pga en skada , dock inget som märktes från den första halvleken.Andra halvlek är igångsatt i alla fall och det hinner gå fyra minuter innan säkerhetsrisken Ogbonna återigen visar prov på sin inkompetens som spelare då han oerhört onödigt tacklar ner Townsend i straffområdet. Det är såklart straff och den tar Milivojevic enkelt hand om, 1-2 är ett faktum.Sen är det i stort sätt bara Crystal Palace för hela slanten under andra halvlek.Hemmalaget har ändå svårt att skapa riktigt farliga chanser, den enda som känns farlig är Zaha.Så fort han har bollen så händer det något farligt för Crystal Palace, antingen avslutar han själv eller hittar andra som kommer till farliga chanser.Cabaye har ett farligt skott i stolpen, där hade Hart varit chanslös i målet.I den 60:e minuten byts Zabaleta ut till förmån för Antonio.Gästernas anfall är väldigt korta och West Ham uppträder som ett juniorlag. Ger helt bort initiativet till Crystal, även när det finns omställningslägen för gästerna så brister det antingen pga en dålig passning eller missförstånd spelarna emellan.Med ungefär kvarten kvar så byts Rice in istället för Fonte som verkar ha dragit på sig en vrickning i fotleden.I den 78:e minuten får Crystal Palace frispark efter att Ogbonna återigen varit klumpig och gett bort en onödig frispark i ett farligt läge.Cabaye tar hand om den och tvingar Hart återigen till en kanon räddning, efterföljande hörna blir ofarlig.Tio minuter senare, i den 88:e matchminuten så får gästerna en frispark vid offensiv hörnflagga.Det enda Antonio skall göra är att ”slösa tid och fortsätta hålla bollen vid hörnet men han tappar bollen onödigt och ger Palace återigen ett försök att få med sig en poäng från denna viktiga match. Crystal Palace får dock inte in bollen.Fjärde domaren visar upp 6 stopptidsminuter och hemmalaget får några farliga chanser, men lyckas inte få in bollen.Med 15 sekunder kvar utav matchen har återigen Antonio bollen vid offensiv hörnflagga och här tror i alla fall undertecknad att han inte skall göra samma misstag som innan i matchen utan vara lite smartare och hålla i bollen.Vad Antonio väljer att göra är att slå in bollen rakt i famnen på Speroni, målvakten hos Palace.Hemmalaget ställer om snabbt, till slut hamnar bollen vid Zaha som med en fin aktion sätter 2-2, ridå för Bilic och gästerna.Varför Antonio inte väljer att hålla i bollen på offensiv planhalva kan han bara svara på, att han gör samma misstag gång på gång kan undertecknad endast erkänna som juniormisstag.Det här var en match där laget hade 2-0 inför andra halvlek och var en halvlek från att lämna just botten. Laget hade allt i egna händer men spelarna gör juniormisstag efter varandra då blir det svårt.En sak som är väldigt tydlig efter denna match är att Crystal Palace med största sannolikhet kommer åka ur Premier League denna säsong, det är ett lag som har svårt att både försvara och anfalla.Crystal Palace är alldeles för beroende utav Zaha, den enda som i stort skapade något i denna match.Hade West Ham varit smartare så hade laget valt att gå med 2 spelare mot honom och varit på honom direkt när han fått boll så han inte hade kunnat få upp någon fart med bollen, för då är han som farligast.West Ham hade 3 poäng men gav bort 2, nu är det Liverpool som väntar kommande Lördag.