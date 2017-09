Sömnig match mellan WBA och West Ham

Det var en match med två lag som var oerhört rädda om poängen och där inget av lagen egentligen var beredda att offra sig för alla tre.

En eventuell utvisning i 65:e matchminuten hade kunnat förändra matchbilden men överlag var det en match som inte kommer gå till historien som en av de roligaste att följa.



Första halvlek

Andra halvlek

Hemmalaget tog hand om avsparken och började direkt med en långboll ut mot högerkanten som ledde till en hörna. Hörnan var dock ofarlig, men vi fick återigen se Pulis taktik, långa bollar och försök till att skapa farliga chanser på fasta situationer.Efter tredje minuten så kommer första avslutet mot mål och det är hemmalaget som skapar chansen genom Phillips som driver in från sin vänsterkant och hittar ut till Brunt till höger i straffområdet. Avslutet som nog var tänkt som en passning tas enkelt om hand utav Hart.Åttonde minuten blir Zabaleta varnad när han stoppar en farlig omställning för WBA , efter att Cresswell slagit en svag hörna.I matchminut 26 kommer Antonio till avslut ungefär 7 meter utan för straffområdet, dock går avslutet rakt på Foster i målet.Två minuter senare visar Obiang prov på sin speluppfattning när Foster är en bit ifrån sitt mål och Obiang testar ett avslut från ungefär 30 meter, olyckligtvis är ribban i vägen. Gästande West Ham har sin bästa period under första halvlek.Under resterande 20 minuterna utav den första halvleken händer det inte så mycket, båda lagen turas om att ha bollen. Passningstempot är alldeles för lågt och det syns tydligt att båda lagen inte vill riskera att gå bort sig defensivt.West Ham får en del fasta situationer genom frisparkar och hörnor men de alla är svagt slagna utav Cresswell.Med bara några minuter kvar utav den första halvleken blir det ett skadeavbrott då det är Collins som ser ut att ha fått en sträckning i vänstra baksida lår.Efter någon minuts vila, kan han återigen fortsätta spela.Båda lagen försöker hitta sina sätt att komma in i matchen.West Ham anfaller antingen för långsamt eller så slås det för långbollar, sånt som WBA vill ha. Där borde Bilic mana på att försöka hitta fina kombinationer längs marken centralt för att få Krychowiak och framförallt Barry att jobba i mitten. Eller söka inlägg mot den bakre ytan där WBA skulle kunna få problem.Inga byten gjorda inför andra.West Ham börjar andra halvlek betydligt bättre, tar över spelet mer och mer även om laget inte hotar direkt så är det betydligt mer bollinnehav för gästerna och hemmalaget uppträder mer passivt.Efter tio minuter in på andra går Collins ut och Arnautovic in.Collins med en befarad ”hamstring” skada.I den 65 minuten så nickskarvar Carroll ut bollen till Hernandez som hinner först på bollen men Foster sparkar ner honom utanför straffområdet med sträckta ben som borde renderat i en utvisning på hemma målvakten men blev endast en varning. Det hade kunnat påverka matchen och gjort det lite svårare för Pulis och hans WBA.Tio minuter senare, i den 75:e så byts Hernandez ut och Ayew in istället, Hernandez var i stort sett osynlig i hela matchen. Han lyckades inte uträtta mycket alls.Med ungefär 10 minuter kvar av matchen gör Bilic sitt sista byte när han tar ut Carroll och in med Sakho.Andra halvlek är ett riktigt sömnpiller där det inte alls händer mycket från något av lagen, båda är hellre nöjda med en poäng än tre.Matchen slutar mållöst 0-0.Foster, Dawson, Evans, Hegazi, Gibbs, Barry, Phillips, Krychowiak, Morrison, Brunt, RodriguezBänk: Myhill, Nyam, Kanu, Yacob, Rondón, McClean, McAuleyHart, Zabaleta, Fonte, Reid, Collins, Cresswell, Kouyaté, Obiang, Antonio, Carroll, HernandezBänk: Adrian, Arnautovic, Sakho, Ayew, Ogbonna, Masuaku, Rice