Inför Nottingham-Wolves

Fortsatt serielunk

September och det börjar bli lite av "serielunk" över en del matcher. Snart kommer Wolves obligatoriska höstformdipp, men förhoppningsvis dröjer den länge eller kanske aldrig ens dyker upp.



Vi skall till Nottingham och möta mittenlaget Forest. Skall kunna gå bra men Nottingham verkar vara ett knepigt lag som är svåra att lita på. Man gör en del mål framåt men läcker rejält på fasta situationer, blandar vinster med förluster och saknar oavgjord match denna säsongen. Trender är till för att brytas? Luktar kryss? Nja, jag tror Nottingham spelar på ett sätt som bör passa oss ganska bra och att vi skall kunna ta tre poäng. De spelar med många korta passningar, många dribblingar och få inlägg. Vi är bäst i serien på "Interceptions", dvs "knycka bollen". Sedan kontrar vi och springer sönder dom. Skall funka.



Nottingham saknar före detta Wolves-spelare (antar att Mancienne saknas även mot oss), men där finns speciellt en spelare att se upp för. En sådan där överårig räv som experter sällan tar på allvar, men som säsong efter säsong inte kan låta bli att näta regelbundet. Jag pratar denna gången om Daryl Murphy som inför denna säsongen kom från Newcastle, men som väl är mest känd för sina 5-6 säsonger i Ipswich. Han avgjorde sent mot Sunderland i tisdags och lär hitta målet även mot oss.



För Wolves del gäller det att konservera de saker som sett bra ut senaste matcherna och rätta till de saker som sett mindre bra ut. En halvtråkig maskinseger mot Millwall och en publikmatch mot Bristol C får gärna blandas ihop till en trevlig kvalitetsmatch den här gången. Med rätt mix i spelet och avvägningarna offensiv/defensiv spelar det ingen jättestor roll vilka som tas ut i startelvan. Gissar att Neves kan vilas denna gången, då han såg lite trött ut senaste matcherna. Annars i stort sett samma lag som mot Bristol C.



Personliga minnen av Nottingham: Sett lagen mötas två gånger, varav en gång på City Ground. Båda gångerna har matchen slutat 1-2. Det känns som ett gediget tips att tro på även denna gången, dvs Wolves vinner. Jag har nyss varit på plats och sett laget live samt pejlat stämningen i stan etc. Det är fortsatt optimism som gäller.



Observera att Wolves på tisdag spelar ligacup mot Bristol R på Molineux. Skriver ingen separat "inför" när det gäller den matchen, men kan ju nämna at Bristol R ligger i League One och nog är en bättre motståndare än många tror. Vi är självklart favoriter i den matchen, men någon enkel överkörning blir det inte om vi ramlar in i deras tempo och tror vi kan spara några procent energi.

2017-09-15 20:06:00

