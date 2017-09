Inför Wolves – Bristol Rovers

Cupmatch nummer tre för säsongen

Matcherna duggar tätt nu i september efter landslagsuppehållet. Så på tisdag är det dags igen. Denna gång i Carabou Cup (eller ligacupen som vi som varit med ett tag minns den som). Precis som förra veckan står ett Bristol-lag för motståndet. Denna gång Bristol Rovers, ett mittenlag från League One. Bristol Rovers blandar och ger denna säsong och fick senast stryk med 3-0 mot Wigan. Men i Energidryckscupen har det gått bättre. Där har man avfärdat såväl Cambridge som Championshiplaget Fulham. Och en tripp till Molineux triggar säkert spelarna lite extra.



För Wolves del har säsongen börjat riktigt bra och vi ligger på uppflyttningsplats. Dessutom är laget kvar i ligacupen! Så hur mycket krut kommer Nuno lägga på den här matchen? Officiellt brukar det alltid heta att cupmatcher är lika viktiga som ligamatcher men så är naturligtvis inte fallet. Och Energidryckscupen (som hunnit vara både Ölcupen och Mjölkcupen genom åren) är väl den som är lägst i rang. Men samtidigt ger det Wolves en chans att låta några av de mindre spelade lirarna att få chansen att imponera i en tävlingsmatch. Senast var det som bekant Premier League laget Southampton som råkade ut för Wolves B-lag, och det gick ju alldeles utmärkt (för Wolves del). Men av hela det mittfält som vann den matchen är det bara Price som kan vara med till denna match. Vinagre blev skadad i lördags, Graham är utlånad och Edwards är såld. Lägg därtill att Dicko sålts till Reading.



Så vad kan vi då vänta oss för match? Förmodligen startar Wolves lite lojt mot ett frenetiskt kämpande bortalag och då gäller det att inte släppa in något skitmål så att vi får jaga resten av matchen. Klarar vi bara att hålla lugnet och hålla tätt bakåt så ska vi passa dem av banan under andra halvlek.



Det finns inga före detta Wolvesspelare i Bristol Rovers, och tur är väl det. Annars vet man ju hur det går… Tittar man historiskt på spelare som spelat för både Rovers och Wandererers så är det väl bara en som sticker ut. Vår (och hela tipsextragenerationens) kulthjälte nummer ett Kenny Hibbit avslutade faktiskt sin spelarkarriär i just Bristol Rovers.



Det är sällan Rovers och Wanderers spelat i samma liga men 12 möten har det hunnit bli genom åren. Statistiken är faktiskt helt jämn med tre segrar var för lagen och hela sex oavgjorda. Senast lagen möttes i seriespel var säsongen 1992/1993. På Molineux krossade Wolves Bristollaget med hela 5-1 men det senaste mötet lagen emellan i Bristol slutade 1-1.



ATT HOPPAS PÅ

Inga skador! Framförallt inga skador! Även om Wolves har en på papperet bred trupp är den lövtunn på vissa positionen och det vore olyckligt att få fler skador än de vi redan har. Annars kan man väl hoppas att någon av våra U23-lirare ska få chansen att imponera.



ATT SE UPP FÖR

Underskattning! Normalt ska det vara klasskillnad, men det räcker inte att ställa ut skorna, man måste springa också. Allt för många gånger har vi sett ”överraskande resultat” mellan lag från olika divisioner. Rovers spelare vill ju gärna visa upp sig i en sån här match.



SWEDEWOLVES TIPPAR

Det känns riktig positivt runt Molineux just nu. Nyförvärven har startat bra och vår superstjärna, Jota, var bäst av alla i lördags. Men som vanligt blir det tufft att hitta motivationen mot ett gäng som Bristol Rovers. Jag tror ändå på vinst, 3-2, mål av Zyro, Marshall och Price.



TROLIGT WOLVES-LAG

Wolves (3-4-3 f.h) Will Norris – Ryan Bennett, Danny Batth (c), Roderick Miranda – Matt Doherty, Jack Price, Alfred N’Diaye, Sylvain Deslandes – Ben Marshall, Michel Zyro, Donovan Wilson

2017-09-18 22:01:32

