Matchrapport Ligacupen Rond 3: Wolves-Bristol Rovers 1-0

Wolves vidare i ligacupen och nu återstår bara 16 lag.

19 september 2017

Wolverhampton Wanderers-Bristol Rovers 1-0 e.f, 0-0 (0-0)

1-0 Bright Enobakhare (98)

Publik: 12.740

Bollinnehav: Wolves 52% Bristol 48%

Skott på mål: Wolves 5 Bristol 10

Skott utanför mål: Wolves 11 Bristol 11

Hörnor: Wolves 9 Bristol 10

Varningar: Batth, N’Diaye, Price, Douglas (Wolves). Harrison, Telford (Bristol).

Utvisning: Lockyer (Bristol) 120 min.

Domare: Tony Harrington.



WOLVES (3-4-3, fr.h.): Will Norris – Danny Batth (c), Conor Coady, Roderick Miranda – Oskar Buur (Donovan Wilson 90), Alfred N’Diaye, Jack Price, Sylvain Deslandes (Barry Douglas 60) – Ben Marshall (Connor Ronan 68), Michal Zyro (Ivan Cavaleiro 68), Bright Enobakhare. Ej använda avbytare: Harry Burgoyne, Kortney Hause, Morgan Gibbs-White.

BRISTOL ROVERS (4-3-3): Slocombe, Leadbitter (Partington 97), Lockyer (c) (utvisad 120), Broadbent (Moore 105), Bola, Sercombe, Lines, Clarke, Bodin, Harrison (Gaffney 90), Nichols (Telford 85). Ej använda avbytare: Smith, Brown, Sinclair.

Dags för tredje ronden av Ligacupen, eller Caraboe Cup som den heter denna säsong. Match mitt i veckan och givetvis en mängd reserver i startelvan mot League One-laget Bristol Rovers. Åtta ändringar sedan matchen i lördags, bland annat fick Will Norris chansen som målvakt, och vår nye unge dansk Oskar Buur fick spela wingback ute till höger. Michal Zyro gjorde sin första start i en tävlingsmatch på 17 månader.

Taktiken 3-4-3, men det påminde mer om 3-5-2 eftersom Ben Marshall inte var alls lika långt fram som Bright Enobakhare och Michal Zyro.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves började optimistiskt och Zyro var nära vid två tillfällen redan i inledningen men sköt över båda gånger, sista gången var det Deslandes som framspelade honom elegant från vänsterkanten.

Men Rovers var inte mycket sämre än Wolves och spelet böljade fram och tillbaka med många chanser åt båda håll. League One-laget hade också en högljudd klack med sig som jagade på sitt lag. Nicols sköt överraskande, men bollen träffade Prrice och gick över mål.

Harrison lurade Batth och sköt, men bollen gick till hörna. Nu hade Rovers tagit över matchen. Nicols testade med ett spektakulärt volleyskott som gick högt över, inget fel på självförtroendet.

Zyro kämpade vidare för Wolves och hans skott blockerades, returen till Marshall men hans skott gick rakt på målvakten. Rovers svarade igen, denna gång genom Sercombe som vände bort Miranda, men Norris dök och räddade. Halvtid 0-0.

ANDRA HALVLEK

I halvtid intervjuade fd Wolvesliraren Steve Daley en annan gammal stjärna: Geoff Palmer.

Nu efter paus vaknade Enobakhare till efter en ganska anonym första halvlek. Marshalls inlägg mötte han på volley, men keepern gjorde en fin räddning. Wolves bytte nu in Douglas istället för Deslandes.

Efter en timme hade Wolves börjat ta över matchen, men det var fortfarande jämnt. Wolves gjorde nu två byten. Ut med de tröttnande Zyro och Marshall, in med Cavaleiro och Ronan.

Rovers var fortfarande inte ofarliga, Bodin kontrade och Norris i Wolvesmålet fick rädda. Det blev snart ännu värre. N’Diaye tappade bollen på mittfältet, Rovers kontrade med mycket folk och Bola sköt ett skott i stolpen via Norris fingertoppar.

Lite senare tvingade Coady blockera ett skott från Sercombe, och nu hade Rovers gått om Wolves i skottstatistiken. Strax innan full tid fick Enobakhare en bra möjlighet, men skottet var inte tillräckligt hårt för att passera målvakten. Lite senare hade Miranda en vass chans framför mål, men hans skott träffade ribban.

Men det var Rovers avslutade bäst och Harrison sköt utanför när han skulle avgöra matchen precis innan slutsignalen. 0-0 även efter full tid och det skulle bli förlängning 2x15 min.

FÖRLÄNGNING

Nu var det möjligt för laget att göra ett fjärde byte, och Wolves satte då in Wilson istället för Buur. Nu var det många trötta ben i båda lagen, och ingenting hände förrän Wolves plötsligt gjorde mål i 98:e minuten. Price hittade Douglas med en lång passning ut på vänsterkanten. Han passade direkt in i straffområdet där bollen gick fram till ENOBAKHARE som sköt. Skott rakt i mål och 1-0 för Wolves.

Men matchen var långt ifrån avgjord. Direkt efter Wolves mål träffade Rovers trävirket för andra gången idag. Telford sköt nämligen via Norris fingrar i ribban, och returen nickade Gaffney utanför.

Gaffney testade därefter Norris med ett hårt skott och nu kändes det som att en kvittering var nära. Sidbyte efter en kvart och direkt efter pausen fick Norris göra en reflexräddning på ett skott från Sercombe. Lite senare kom Rovers igen och ur fritt läge nickade en anfallare utanför. Ett mirakel att bortalaget inte gjort mål i denna match.

Men nu var matchen nästan slut och det enda som hände var att Lockyer blev utvisad när han fällde vår inhoppare Wilson. Vi höll ut och är vidare till fjärde omgången av Ligacupen, vilket är detsamma som åttondelsfinal, 16 lag återstår.

Sammanfattningsvis så går allt som tåget nu. Vi är två i ligan och bland de sista 16 i ligacupen. Hoppas på en lätt lottning i kväll.

Dagens kommentar från läktaren: ”This is the first time Wolves have progressed through three rounds of the League Cup since 1995, and seven clean sheet in 11 matches so far this season. Biggest compliment I can pay Bristol Rovers is that Will Norris was by far and away Wolves' man of the match.”

Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "The win is the most important thing and to be in the next round. Extra time, hard work for the boys, people pushing themselves. But we won. It's important to manage all the squad, take a look at the under-23s and see what they have and try to help us in these moments. It gives us a chance to give minutes. We prepared the players well but much credit to them, they work hard on a daily basis”.

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Norris, 9

Batth, 6

Coady, 7

Miranda, 6

Buur, 6

Price, 8

N’Diaye 6

Deslandes, 6

Marshall, 6

Zyro, 6

Enobakhare, 7

Douglas, 6

Ronan, 5

Cavaleiro, 6