Matchrapport: Nottingham Forest-Wolves 1-2

Viktig vinst på bortaplan och Wolves är nu på uppflyttningsplats i tabellen

0-1 Diogo Jota da Silva (47)1-1 Mustapha Carayol (75)1-2 Diogo Jota da Silva (81)Publik: 25.756Bollinnehav: Forest 56% Wolves 44%Avslut på mål: Forest 6 Wolves 6Avslut ej på mål: Forest 1 Wolves 5Hörnor: Forest 1 Wolves 4Varningar: Mills, Bridcutt (Forest). Cavaleiro, Marshall (Wolves).Domare: Geoff Eltringham.John Ruddy – Roderick Miranda, Conor Coady, Danny Batth (c) – Matt Doherty, Ruben Neves, Romain Saiss, Ruben Vinagre (Sylvain Deslandes 64) – Ivan Cavaleiro (Ben Marshall 62), Leo Bonatini (Alfred N'Diaye 83), Diogo Jota da Silva. Ej använda avbytare: Will Norris, Jack Price, Conor Ronan, Bright Enobakhare.Smith, Darikwa, Mills (c), Worrall, Traore, Bridcutt, McKay (Cummings 71), Brereton (Walker 86), Dowell (Carayol 61), Osborn; Murphy. Ej använda avbytare: Henderson, Lichaj, Fox, Bouchalakis.En ändring i laget sedan förra matchen. Roman Saiss var tillbaka på det defensiva centrala mittfältet istället för Alfred N'Diaye. Taktiken som vanligt 3-4-3. Stort intresse för Wolves, 2000 i bortaklacken betydde utsålt.Murphy sköt för Forest, men det var ur dålig vinkel och inga problem för Ruddy i Wolves-målet. Inte heller hade Forest målvakt svårigheter med ett skott från Cavaleiro.Det hände inte mycket, och spelet var oorganiserat. Många felpass vilket annars inte är vanligt när det gäller Wolves. Ruddy behövde två försök innan han fångade ett skott från Dowell. Lite senare plockade också han ett inlägg från Darikwa.Wolves hade ingenting förrän efter 30 minuters spel då Jota avancerade framåt, men Cavaleiros skott gick över mål. Forest var lite farligare och när Dowell dribblade sig igenom var vi glada att skottet gick rakt i famnen på Ruddy.Bästa chansen i en ganska händelsefattig halvlek fick Wolves. Hemmaförsvaret rensade rakt till Bonatini som sköt, men bollen touchade en försvarare och gick till hörna. Halvleken avslutades med en överlappning av Jota med hjälp av Vinagre, men målvakten styrde undan inlägget.0-0 och inte mycket till ordnat spel från något av lagen.Om Wolves hade varit tröga i den första halvleken så började de den andra på bästa möjliga sätt. Redan efter två minuter tog Wolves ledningen. Cavaleiro kom på sin högerkant, hans inlägg var lågt och skruvat mot bortre stolpen där JOTA DA SILVA kom glidande och styrde bollen i mål. Rakt framför Wolvesklacken och stort jubel givetvis.Forest svarade genom Bridcutt, men han sköt rakt på Ruddy i Wolvesmålet. Efter en dryg timme byttes Marshall in istället för Cavaleiro. Vinagre åkte strax därefter på en skada och han gick ut istället för Deslandes.Forest fick en frispark, men slog den dåligt och Jota kontrade i full fart. Han spelade fram Marshall som tyvärr petade bollen rakt på målvakten.Istället kvitterade Forest i 75:e minuten och det var väldigt överraskande. Carayol hade bollen långt ute till vänster. Alla väntade ett inlägg, men CARAYOL krutade på med ett långskott från 25 meters håll som totalt ställde Ruddy. Antagligen hade Ruddy redan planerat att gå ut för att plocka ett kommande inlägg, och märkte inte ens att Carayol sköt mot mål. Det såg väldigt märkligt ut och det var heller inte rättvist med tanke på matchbilden.Men Wolves var snart tillbaka i ledning och det var såklart vår ”magic man” Jota som gjorde det igen. Jota drog upp anfallet och fick tillbaka bollen av Bonatini. Målvakten rusade ut men JOTA DA SILVA hade snabba fötter och vrickade bollen förbi honom. Vilt jubel i Wolvesklacken igen.Forest hade inte gett upp och Ruddy fick göra en fin räddning efter skott från Darikwa i 86:e minuten. Men det var Wolves som var det bättre laget. Neves sköt ett skott som räddades av keepern, och lite senare var Doherty igenom men målvakten blockerade.Matchen slutade 2-1 till Wolves och spelarna, tillsammans med vår head coach Nuno Santo, kunde fira med bortafansen.var detta en härlig seger, arkitekt var Jota som just nu har superform, en otroligt fin spelartyp. Spelet var väl inte det bästa men vi går upp till andra plats i tabellen och är alltså på direktuppflyttning just nu. Fansen älskar det som sker och det kan bli en riktig trevlig säsong."So this was our worst performance of the season and we won away! Had by far the better and more chances and only conceded a freak goal. Not a great performance in the first half, but the quality of Jota won us the game, great result. Words fail me for Jota. I'm not sure I've seen a better individual performance. He is THAT good.”"We learned from the last game, there were no mistakes, we did not give very much away. This shows that we have character; this shows that we are growing. The team is getting better, we are growing and can get even better. The players enjoy themselves, but they also know they need to be very aggressive, we have to be consistent, we have to press, we have to react when we lose the ball."Ruddy, 5Miranda, 6Coady, 7Batth, 6Doherty, 7Neves, 7Saiss, 7Vinagre, 6Cavaleiro, 7Bonatini, 8Jota da Silva, 9Marshall, 6Deslandes, 7N'Diaye spelade för kort tid för att betygsättas.