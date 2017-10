Matchrapport: Queens Park Rangers-Wolves 2-1

Oväntad förlust i London

28 oktober 2017

Queens Park Rangers-Wolverhampton Wanderers 2-1 (1-1)

1-0 Conor Washington (41)

1-1 Leo Bonatini (43)

2-1 Matt Smith (81)

Publik: 16.004

Bollinnehav: QPR 48% Wolves 52%

Avslut på mål: QPR 6 Wolves 2

Avslut ej på mål: QPR 11 Wolves 5

Hörnor: QPR 3 Wolves 4

Varningar: Lynch, Luongo, Bidwell (QPR). Saiss (Wolves).

Domare: Tony Harrington.



WOLVES (3-4-3, fr.h.): John Ruddy – Danny Batth (c), Conor Coady, Roderick Miranda – Matt Doherty, Ruben Neves (Ben Marshall 84), Romain Saiss, Barry Douglas – Ivan Cavaleiro (Helder Costa 57), Leo Bonatini (Bright Enobakhare 71), Diogo Jota da Silva. Ej använda avbytare: Will Norris, Ryan Bennett, Willy Boly, Alfred N'Diaye.

QPR (4-3-3): Smithies; Baptiste, Lynch, Bidwell, Robinson, Scowen, Cousins (Wszolek, 66), Luongo, Freeman (Furlong, 91), Sylla (Smith 66), Washington. Ej använda avbytare: Lumley, Furlong, Mackie, Ngbakoto, Wheeler.



Efter Wolves heroiska insats i ligacupen mot Manchester City i tisdags med ett reservbetonat lag, så bytte head coach Nuno Santos tillbaka till den startelva som spelade senaste ligamatchen mot Preston. Nio ändringar således gentemot ligacupen, bara Batth och Coady var kvar. Över 3000 Wolvessupporters på plats i London, alla vill ju se serieledarna Wolves vinna igen.



FÖRSTA HALVLEK

QPR fick en frispark i inledningen, Freeman slog den, men Robinson nickade över Wolves mål. Hemmalaget hade ett starkt övertag och allt spel var på Wolves planhalva. Washington vände och sköt, men Wolves keeper Ruddy kastade sig och räddade.



Efter en dryg kvart hade Wolves sitt första anfall då de fick en hörna, men den ledde inte till något. QPR spelade tufft och Cousins kunde ha blivit utvisad efter att ha sparkat ner Douglas, men fick bara en tillsägelse.



Jota försökte på egen hand, men slutade en rush med att skjuta utanför, Doherty slog sedan ett inlägg som QPR-försvaret enkelt nickade undan. Det hände inte så mycket och det var inga stora målchanser, därför var det lite överraskande att QPR tog ledningen i 41:a minuten.



Luongo satsade stenhårt mot Saiss och man fruktade att benet skulle ryka, men han träffade lyckligtvis bara bollen som for till Washington som dröjt sig kvar vid Wolves straffområde. Ruddy blockerade första skottet men returen slog WASHINGTON i mål, och det var hastigt och olustigt 0-1.



Men Wolves kvitterade direkt och det var tack vare geniet Jota da Silva. Han rusade längs vänsterkanten och trots hårt uppvaktning så tog han sig ända in i straffområdet. Nere vid kortlinjen rullade han bollen bakåt till BONATINI som sköt rakt upp i nättaket. Cousins fick därefter en varning för att ha sparkat ner Douglas under anfallet som ledde till målet.



I nästa minut var det nästan dags för mål igen. Douglas var helt omarkerad i straffområdet, men slarvade med skottet, bollen träffade en försvarare och Bonatini höll på att nicka in returen. Halvleken avslutades med en ny varning för de hårdföra QOPR, denna gång var det Bidwell som mejade ner Doherty.



Halvtid 1-1 och det kändes som att vi hade börjat ta över matchen efter en svag inledning på halvleken.



ANDRA HALVLEK

Cavaleiro testade med ett långskott, men det var kraftlöst. Istället var QPR nära ett ledningsmål då Freeman krutade bollen i ribban, returen sköt Luongo över målet.



Lite senare ropade Wolves på straff då Cavaleiro slets ner i straffområdet, men domaren blåste inte. Cavaleiro byttes därefter ut mot Costa. Minuterna senare borde Wolves ha avgjort matchen. Bonatini spelade vägg med Jota och hade sedan helt öppet mål, men på något sett gick bollen över ribban.



QPR gjorde nu också byten och satte in en enorm jätte längst fram, Matt Smith. Snart förstod vi den nya taktiken: ”långa bollar på Smith”. Det blev nästan mål direkt då Smith tryckte bort Miranda och nickade alldeles utanför.



Nu var det mycket QPR och när Ruddy var alldeles för långt ute lobbade Washington mot det tomma målet, men både Batth och Coady hann tillbaka och de nickade ihop med varandra och bollen, och den gick utanför mål.



Luongo sköt ett tungt skott som Ruddy räddade och nu såg det inte alls bra ut längre. Nu gällde det att hålla ut och rädda en poäng. QPR fick en frispark utanför Wolves straffområde, den nickades bort men på returen som skickades in i straffområdet dök jätten SMITH fram och nickade in bollen i mål. Snyggt gjort och välplacerat.



Det blev fem minuters övertid, men Wolves var aldrig nära en kvittering. Ett för dagen oinspirerat Wolves förlorade rättvist med 1-2, och nu tappar vi serieledningen.



Sammanfattningsvis så var det för mycket enmansshower och för lite lagarbete. Det var som vanligt glimtar av briljans i Wolves spel, men i det stora hela så trodde spelarna nog att allt skulle ordna sig av sig självt mot ett QPR som inte vunnit på sju matcher - men i the Championship får man inget gratis



Dagens kommentar från läktaren: "QPR turned up today and outplayed us at our own game. At times our football is fantastic, Bonatini nearly scored goal of the season. But to lose as we did away here, says to me we have a long way to go. Was simply an awful, terrible performance on the day. Need to win on Tuesday.”



Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "We were not the team that we should be, a team that wants to play with high intensity and fight for every moment. We had good moments, creating chances, and we should be effective. In the second half we improved, we created better and enough chances to go away with the result. We are dealing with a tough competition. We have to be consistent in games. Each game you have to have 100 per cent motivation. We have to react immediately."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ruddy, 5

Miranda, 5

Coady, 6

Batth, 6

Doherty, 6

Neves, 6

Saiss, 6

Douglas, 5

Cavaleiro, 5

Bonatini, 7

Jota da Silva, 7

Costa, 5

Enobakhare, 5



Marshall spelade för kort tid för att betygsättas.

2017-10-29 19:42:00

