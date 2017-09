Matchrapport Sheffield U-Wolves 2-0

En kväll när allt gick fel

Wolves kom till Sheffield för att möta stadens United i en toppmöte i Championship. Wolves gjorde några ändringar sedan förra matchen då N´Dayie och Douglas kom in i laget, plus att förra säsongens stjärna Helder Costa äntligen gjorde comeback efter sin skada. Ut ur laget gick Saiss, Cavaleiro och Vinagre.



Wolves började bäst mot ett sömningt hemmalag som inte verkade ha vaknat efter helgens derbyseger. Det ösregnade hela matchen men planen var ändå förvånansvärt bra. Efter några minuter slarvade en back med att ta emot en boll och Bonatini kunde smita sig fram i närapå ett friläge, men hans skott blev för löst och gick rakt i famnen på den enorma målvakten. Wolves fortsatte trumma på och förde spelet, men efter 5-6 minuter började plötsligt Sheffield U ta över matchen. Före detta Wolvesspelaren Leon Clarke snappade upp en boll och var på väg att bli fri med Ruddy, Coady höll sånär på att fälla Clarke men undvek det i sista stund och klarade sig från ett solklart rött kort, Clarke fick bollen för långt ifrån sig och chansen rann ut i sanden. Men det tog inte många minuter innan nästan exakt samma sak inträffade igen. Clarke fick en djupledsboll och sprang enkelt igenom Wolves vidöppna försvar, och denna gången kunde inte Coady hålla sig ifrån en ruff och drog ner Clarke just på straffområdeslinjen. Rött kort och Wolves var nere på 10 man redan efter 14 minuters spel. Strax efter fick Costa lämna planen till förmån för Saiss, då Wolves var tvungna att omgruppera försvarsspelet efter Coadys utvisning. Exakt hur Wolves spelade var svårt att se, men det verkade vara 4-3-2.



Sheffield U tog över totalt och chanserna haglade. Ruddy stod i vägen för det mesta och höll nästan ensam kvar Wolves i matchen. Strax före paus höll det inte längre, Stevens låga crossboll nådde Clarke som stötte in ledningsmålet från nära håll. Wolves lyckades hålla emot resten av halvleken och ställningen 1-0 i paus var smickrande siffror för ett vilset Wolves.



I halvtid bytte Wolves in Enobakhare istället för Bonatini, troligen för att få in en mer irrationell spelare. Wolves fick nu tag i spelet igen och försökte föra spelet. I 50:e minuten fick Wolves en gratisstraff sedan Jota onödigt dragits ned i ett ganska ofarligt läge. Neves klev fram för att lägga straffen, möjligen blev han skrämd av den jättelike målvakten som täckte nästan hela målet där han stod och duckade för att inte slå huvudet i ribban. Straffen var hårt slagen och nästan bra placerad, men bara nästan. Bollen dundrade i stolpen och Wolves hade sumpat en gyllene chans att stjäla poäng. Wolves fortsatte kämpa och försöka, men före timman var slagen stod det 2-0. Återigen höll sig Clarke framme och tryckte in bollen med pannan. En märklig sanning för Wolves fans, som i åratal ogillat Clarke och ansett denne vara sämsta spelaren i hela ligasystemet. Många har påstått att han inte ens duger för Div 9-fotboll, och nu stod alla där med lång näsa och tappad haka. Leon Clarke var plandominant och hade förvandlat hela Wolves till statister. Fair play, Leon. Bara att applådera och säga grattis till bästa veckan i karriären.



Wolves slutade aldrig försöka skapa chanser och slutade aldrig kämpa. Bra moral och bra vilja, men kunnandet var denna kväll som bortblåst. En usel match och vi skall vara glada att siffrorna stannade vid 2-0. Man skall nog låta bli att dra slutsatser eller skylla på enskilda spelare. Det var bara en sådan där match där allt gick fel. Man får helt enkelt acceptera att sånt händer i en serie med 46 matcher.



Sheffield U-Wolves 2-0 (1-0)



1-0 Clarke (39)

2-0 Clarke (58)



Sheffield United (3-5-2): Blackman; Carter-Vickers, Wright (Duffy, 56), O'Connell; Baldock, Coutts, Basham, Fleck, Stevens (Lafferty, 45); Brooks, Clarke (Evans, 79). Subs: Moore, Lundstram, Sharp, Carruthers.



Wolves (3-4-3): John Ruddy; Batth (c), Coady, Miranda; Doherty, Neves (Cavaleiro, 64), N'Diaye, Douglas; Costa (Saiss, 19), Bonatini (Enobakhare, 45), Jota. Subs: Norris, Vinagre, Price, Marshall, Cavaleiro.



Bollinnehav %: 55-45

Antal avslut: 11-7

varav på mål: 5-3

Hörnor: 11-2



Publik: 25,893 (2,233 Wolves fans)



Domare: Peter Bankes





Spelarbetyg:



Ruddy 7

Batth 5

Coady 3

Miranda 4

Doherty 5

Douglas 4

Neves 4

N´Diaye 6

Costa - spelade för kort tid för att betygsättas

Bonatini 4

Jota 4



Saiss 5

Enobakhare 5

Cavaleiro 5



0 KOMMENTARER 27 VISNINGAR 0 KOMMENTARER27 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-09-28 20:57:28

ANNONS:

Fler artiklar om Wolves

Wolves

2017-09-28 20:57:28

Wolves

2017-09-26 12:35:57

Wolves

2017-09-26 10:13:00

Wolves

2017-09-20 23:12:00

Wolves

2017-09-20 14:52:00

Wolves

2017-09-18 22:01:32

Wolves

2017-09-18 12:50:50

Wolves

2017-09-17 17:27:00

Wolves

2017-09-15 20:06:00

Wolves

2017-09-13 09:13:00

ANNONS:

En kväll när allt gick felSvår bortamatchSeger efter övertidsdramaManchester City borta..Wolves vidare i ligacupen och nu återstår bara 16 lag.Cupmatch nummer tre för säsongenSponsring av Wolves WomenViktig vinst på bortaplan och Wolves är nu på uppflyttningsplats i tabellenFortsatt serielunkMålfest på Molineux, men inte tre poäng