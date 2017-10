Matchrapport: Wolves-Aston Villa 2-0

Wolves leder serien – We are top of the league - efter seger i lokalderbyt mot Aston Villa.

14 oktober 2017

Wolverhampton Wanderers-Aston Villa 2-0 (0-0)

1-0 Diogo Jota da Silva (55)

2-0 Leo Bonatini (71)

Publik: 30.239

Bollinnehav: Wolves 55% Villa 45%

Avslut på mål: Wolves 6 Villa 1

Avslut ej på mål: Wolves 14 Villa 6

Hörnor: Wolves 6 Villa 2

Varningar: Snoddgrass, Hourihane (Villa).

Domare: Andy Davies.



WOLVES (3-4-3, fr.h.): John Ruddy – Roderick Miranda, Conor Coady, Danny Batth (c) – Matt Doherty, Ruben Neves (Alfred N'Diaye 79), Romain Saiss, Barry Douglas – Ivan Cavaleiro (Ben Marshall 73), Diogo Jota da Silva, Helder Costa (Leo Bonatini 45). Ej använda avbytare: Will Norris, Ryan Bennett, Ruben Vinagre, Bright Enobakhare.

ASTON VILLA (4-4-2): Johnstone, Elmohamady, Terry (c), Chester, Hutton, Snodgrass, Hourihane, Whelan, Adomah (Onomah 73), Davis (Hogan 64), Kodjia (O'Hare 79). Ej använda avbytare: Steer, Samba, De Laet, Bjarnason.



Två ändringar i laget sedan förra matchen. Conor Coady var tillbaka i mittförsvaret efter sin avstängning, han ersatte Ryan Bennett. Dessutom tog Barry Douglas en plats som vänster wingback istället för Ruben Vinagre.



Stormatch i Wolverhampton, lokalderby mot Aston Villa och dessutom var förutsättningarna sådana att en poäng räckte för att Wolves skulle vara i serieledning. Elektrisk stämning på Molineux och över 30.000 på läktaren, största publiken sedan 1981.



FÖRSTA HALVLEK

Direkt i inledningen fällde Hutton Cavaleiro och Wolves fick en frispark. Cavaleiro slog den och Saiss nickade via en försvarare till hörna. Wolves var piggast de första minuterna och vårt fina passningsspel gjorde att vi hade bollen mycket.



Jota da Silva spelade fram Costa som avancerade mot mål, men Hutton stoppade honom med en perfekt tackling. Cavaleiro togs hårt ute på sin högerkant och denna gång var det Snodgras som sparkade ner honom. Ny frispark och Batth nickade tätt utanför målet.



Costa spelade tillbaka till Neves som sköt men bollen touchade en försvarare till hörna. På hörnan sparkade Kodija Costa i huvudet men ingen åtgärd från domaren. Lite senare hade Villa ett strafftillbud då Miranda knuffade Kodija inne i Wolves straffområde, men domaren släppte mycket denna eftermiddag, både i och utanför straffområdet.



Jota da Silva sprang på en långrush från egen planhalva men hans skott träffade en försvarare och gick utanför. Lite senare sköt Miranda utanför sedan Cavaleiro spelat fram honom.



Det var en trevlig match med hårda tag, men ändå vårdat spel, framför allt från Wolves portugiser som höll bollen fint inom laget och spelade sig ur alla situationer.



Wolves ville ha straff när Doherty trycktes i ryggen och föll, men domaren viftade även bort denna situation. I 37:e minuten sköt Neves ett skruvat skott som målvakten tippade utanför.



Halvtid 0-0. Wolves hade varit det bättre laget, men Villa verkade vara en svår nöt att knäcka.



ANDRA HALVLEK

Wolves bytte ut Costa i paus och satte in Bonatini som striker längst fram, flankerad av Jota och Cavaleiro.



Wolves fortsatte andra halvlek som de hade slutat den första, spelade en snabb passningssäker fotboll som tryckte tillbaka motståndarna.



I 55:e minuten fick vi äntligen utdelning. Cavaleiro spelade fram JOTA DA SILVA som susade förbi Elmohamady innan han krutade in 1-0 bakom keepern. Det var Jotas sjunde mål denna säsong och han är nu i ledning i skytteligan.



Lite senare spelade Doherty fram Jota men denna gång gick skottet strax utanför. Jota lyfte fram bollen till Cavaleiro men keepern räddade, nu var det bara Wolves.



Det var därför inte överraskande att det blev 2-0 i 71:a minuten. Det var Jota igen som rusade framåt i full fart. Hutton tacklade honom, men bollen hamnade hos BONATINI som tryckte in 2-0 trots snäv vinkel, mellan stolpen och målvaktens ben.



Stort jubel på Molineux och publiken stormtrivdes. Lagen gjorde nu byten och Wolves satte in Marshall istället för Cavaleiro.



I 77:e minuten gjorde Wolves mål igen, men domaren såg det inte. På nytt var det vår ”magic man” Jota som nickade in bollen. Målvakten försökte förgäves hålla bollen över linjen, men lyckades inte. Domaren missade tyvärr målet, kanske för att Wolves direkt efter fick en ny jättechans där Bonatini fick öppet läge rakt framför mål men keepern räddade, returen sköts därefter på en täckande försvarare.



Wolves bytte därefter in N'Diaye istället för Neves för att ”låsa” matchen. Det lyckades, Villa kom inte speciellt nära förutom en frispark som Snodgrass sköt i ribban.



Wolves höll undan enkelt och vi vann 2-0. Nu leder vi serien och är såklart bäst i världen. Tyvärr har vi bara spelat 12 omgångar, men det ser fantastiskt ut just nu.



Sammanfattningsvis så var det trevligt att kunna få se matchen på TV och jag blev mycket imponerad av Wolves. Fint passningsspel och mycket bollinnehav, men ändå hela tiden snabba anfall, framför allt från Jota och Cavaliero. Vi håller en mycket hög klass. Just nu är vi seriens bästa lag, men hur länge håller det? Vad händer i vinter när det blir isande kallt? So far so good!



Dagens kommentar från läktaren: "EPIC!! Sublime football, unbreachable defence, quality up front..TOP OF THE LEAGUE...lovely day...what a performance. What an atmosphere. If you watched it then nothing else needs to be said. An outstanding performance...no-one will want to play us right now.”



Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "It was the kind of performance that puts you really close to achieving what you want. With no game of football are you ever comfortable as anything can happen. But we were in control of the game, threatening and creating chances. We were consistent in the way we kept the ball. It came for us in the second half as we did it so well in the first half."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ruddy, 8

Miranda, 7

Coady, 8

Batth, 8

Doherty, 8

Neves, 6

Saiss, 7

Douglas, 8

Cavaleiro, 8

Jota da Silva, 9

Costa, 5

Bonatini, 8

Marshall, 6



N'Diaye spelade för kort tid för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 227 VISNINGAR 0 KOMMENTARER227 VISNINGAR TRULS MÅNSSON

2017-10-15 15:07:50

ANNONS:

Fler artiklar om Wolves

Wolves

2017-10-15 15:07:50

Wolves

2017-10-10 08:34:00

Wolves

2017-10-02 09:05:00

Wolves

2017-10-01 23:54:01

Wolves

2017-09-29 16:22:36

Wolves

2017-09-28 21:04:09

Wolves

2017-09-26 12:35:57

Wolves

2017-09-26 10:13:00

Wolves

2017-09-20 23:12:00

Wolves

2017-09-20 14:52:00

ANNONS:

Wolves leder serien – We are top of the league - efter seger i lokalderbyt mot Aston Villa.Dagordning Årsmöte SwedeWolves 2017Dags för nytt årsmöte, val av styrelse etcEnkel storsegerBortamatch i småklubbsmiljöEn kväll när allt gick felSvår bortamatchSeger efter övertidsdramaManchester City borta..Wolves vidare i ligacupen och nu återstår bara 16 lag.