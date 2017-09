Matchrapport: Wolves-Bristol City 3-3

Målfest på Molineux, men inte tre poäng

13 september 2017

Wolverhampton Wanderers-Bristol City 3-3 (1-1)

1-0 Leo Bonatini (28)

1-1 Aden Flint (43)

2-1 Diogo Jota da Silva (54)

2-2 Famara Diedhiou (58) straff

2-3 Bobby Reid (82)

3-3 Danny Batth (85)

Publik: 23.045

Bollinnehav: Wolves 54% Bristol 46%

Skott på mål: Wolves 6 Bristol 4

Skott utanför mål: Wolves 15 Bristol 8

Hörnor: Wolves 9 Bristol 8

Varningar: Jota (Wolves). Baker, Brownhill (Bristol City).

Domare: Steve Martin.



WOLVES (3-4-3, fr.h.): John Ruddy – Roderick Miranda (Romain Saiss 76), Conor Coady, Danny Batth (c) – Matt Doherty, Ruben Neves (Ben Marshall 86), Alfred N’Diaye, Ruben Vinagre – Ivan Cavaleiro (Bright Enobakhare 76), Leo Bonatini, Diogo Jota da Silva. Ej använda avbytare: Will Norris, Sylvain Deslandes, Jack Price, Michel Zyro.

BRISTOL CITY (4-2-3-1): Fielding, Wright, Flint, Baker, Bryan, O'Dowda, Brownhill (Paterson 77), Smith, Leko (Taylor 68), Reid, Diedhiou (Pack 78). Ej använda avbytare: Steele, Magnusson, Eliasson, Woodrow.

Två ändringar i startelvan sedan matchen i lördags. Alfred N’Diaye ersatte Romain Saiss som defensiv innermittfältare. Ivan Cavaleiro kom in istället för Ben Marshall som en av tre anfallare. Taktiken som vanligt 3-4-3. Andra hemmamatchen på rad med bara några dagars mellanrum, men ändå mycket folk på läktaren eftersom tabellen ser bra ut med Wolves på en tredje plats.

FÖRSTA HALVLEK

Wolves hade första chansen då Neves klippte till på volley men bollen flög utanför målet. Nästa försök var återigen från Neves, denna gången en frispark som han skruvade över ribban.

Baker fick varning efter att ha sparkat ner Jota da Silva, men bortalaget kom igen med en chans då Leko gick förbi tre man innan hans försök täcktes ut till hörna.

Efter en knapp halvtimme tog Wolves ledningen. N’Diaye drog upp anfallet och slog in bollen framför mål, Vinagre fick snedträff, men bollen for vidare till BONATINI som stötte in 1-0 till Wolves.

Nu var det mycket Wolves och Jota sprang fram, men hans volleyskott gick utanför. Men halvleken avslutades därefter med en enda lång press från Bristol. Det var anfall på anfall och till slut hade de kvitterat. Det blev ett par hörnor i rad och efter ett par halvfarliga skott som täcktes inne i straffområdet, hamnade bollen perfekt för Wright. Han sköt, bollen touchade FLINT och ställde Ruddy i Wolvesmålet.

På övertid hade Wolves en jättechans att ta ledningen på nytt. Jota da Silva fick en drömträff som målvakten boxade ut till Bonatini, men skottet från honom gick alldeles utanför stolpen.

1-1 i paus och det kändes snopet på något sätt, men nog skulle vi ändå vinna den här matchen? Det borde komma fler mål, så kändes det.

ANDRA HALVLEK

Tre minuter in i halvleken blev Brownhill varnad efter att ha sparkat ner Cavaleiro. Neves sköt frisparken och målvakten fick kasta sig raklång för att rädda.

Doherty tog sig fram och spelade snett bakåt till Cavaleiro, men skottet touchade en försvarare och gick över. Nära! Men det skulle bli mål för Wolves ändå. På den följande hörnan, som Cavaleiro slog, nickskarvade Bonatini bollen vidare till JOTA DA SILVA som petade in 2-1 till Wolves inne i straffområdet.

Tyvärr behövde Bristol bara tre minuter för att kvittera. De tog sig fram på högerkanten och ett inlägg träffade Vinagres utsträckta arm. Domaren blåste straff och DIEDHIOU gjorde inget misstag.

Wolves jagade ett sgermål och ett inlägg från Cavaleiro kom via Bonatini till Jota som sköt ett kanonskott i ribban. Otur! Båda lagen gjorde nu byten och Wolves satte in Marshall och Enobakhare.

På en hörna gjorde plötsligt Bristol 2-3 i 82:a minuten. Taylor nickade i stolpen och REID följde upp med att trycka in bollen. Hemmapubliken trodde inte sina ögon. Skulle vi tappa alla poäng i denna händelserika match?

Nej, Wolves kvitterade och hjälten var mittbacken Danny BATTH. I 85.e minuten nickade han in en hörna från Marshall, och dagen var åtminstone lite räddad.

Sista chansen fick Bristol då Bryan sköt ett tungt långskott som Ruddy tippade över ribban. Matchen slutade 3-3 och det hade varit en galen match med sex mål. Vi tappade en placering i tabellen på detta, men ligger ändå på en helt acceptabel fjärdeplats.

Bra spel från Wolves men stundtals dåligt försvarsspel, framför allt på fasta situationer.

Sammanfattningsvis så var detta stor underhållning och Bristol City kommer inte att bli ett bottenlag. 3-3 får anses som ok eftersom vi hamnade i underläge på slutet, men vi borde ha avgjort denna match långt tidigare. Kul att SwedeWolves hade en helsida i dagens matchprogram i egenskap av sponsorer för damlaget.

Dagens kommentar från läktaren: ”If you fail to defend set pieces and you spurn the chances that come your way, then any team in the Championship can beat you, regardless of how well you play. It's no coincidence Bristol City sent both centre backs up for most of their corners; they've done their homework, and so will every opposition manager from here on. At the end of the day, you defend badly you're going to get punished. Whatever the ref did or didn't do tonight, you can't defend like we did at times.”

Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "I am disappointed with the result really. I think we did enough to deserve the three points. Mistakes and set pieces are situations we need to look at. Over the 90 minutes that is what we suffered with and goals coming from set pieces. At the same time we showed character when we went down in the game to come back and look for a better result. There were too many chances that we didn’t take. It was a crazy game and the fans will have enjoyed it but not a good game for the managers! It was a game that I think we were the better team when the ball was moving but made mistakes which harmed us."

SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ruddy, 6

Miranda, 6

Coady, 6

Batth, 7

Doherty, 8

Neves, 6

N’Diaye 7

Vinagre, 6

Cavaleiro, 8

Bonatini, 7

Jota da Silva, 8