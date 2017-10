Matchrapport: Wolves-Preston North End 3-2

Wolves fortsätter att toppa tabellen. Ny vinst, denna gång mot Preston.

21 oktober 2017

Wolverhampton Wanderers-Preston North End 3-2 (1-0)

1-0 Ivan Cavaleiro (44)

2-0 Leo Bonatini (59) straff

3-0 Leo Bonatini (63)

3-1 Jordan Hugill (65)

3-2 självmål av Conor Coady (76)

Publik: 27.352

Bollinnehav: Wolves 44% Preston 56%

Avslut på mål: Wolves 6 Preston 2

Avslut ej på mål: Wolves 5 Preston 8

Hörnor: Wolves 3 Preston 3

Varningar: Miranda, Saiss, Douglas (Wolves). Huntington, Johnson, Browne, Hugill (Preston)

Utvisning: Browne (Preston) 91 min

Domare: Steve Martin.



WOLVES (3-4-3, fr.h.): John Ruddy – Roderick Miranda, Conor Coady, Danny Batth (c) – Matt Doherty, Ruben Neves, Romain Saiss, Barry Douglas – Ivan Cavaleiro (Broght Enobakhare 75), Leo Bonatini (Helder Costa 75), Diogo Jota da Silva (Alfred N'Diaye 83). Ej använda avbytare: Will Norris, Ryan Bennett, Jack Price, Ben Marshall.

PRESTON (4-2-3-1): Maxwell; Fisher, Huntington, Davies, Earl, Pearson, Johnson, Barkhuizen, Browne (utvisad 91), Harrop (Mavididi 61), Hugill. Ej använda avbytare: Woods, Boyle, Gallagher, Horgan, Robinson, Hudson.



Leo Bonatini ersatte Helder Costa i anfallet, det var enda förändringen sedan vinsten mot Aston Villa senast. Bonatini tog sin vanliga plats centralt vilket betydde att Diogo Jota da Silva flyttades ut på kanten i tremannanfallet. Wolves är serieledare, så intresset och hoppet är stort i staden just nu.



FÖRSTA HALVLEK

Preston hade avspark denna blåsiga och ruggiga eftermiddag. De hade också första försöket mot mål då Johnson sköt högt över. Cavaleiro kom sedan på sin kant, men målvakten skar av inlägget. Därefter fick Saiss en smäll i ansiktet och spelet blåstes av.



Efter en kvart testades Ruddy i Wolvesmålet för första gången då han kastade sig raklång efter ett lågt skott från Johnson. Den följande hörnan nickade Jota undan.



Preston var det mest offensiva laget och i 28:e minuten borde de ha tagit ledningen då Barkhuizen slog ett lågt inlägg snett bakåt där Johnson mötte, men skottet från åtta meters håll gick över och utanför.



Wolves svarade och Jota spelade vägg med Douglas innan han sköt strax utanför. Neves slog sedan en snabb frispark till Bonatini som skött tätt utanför.



Det såg ut att bli mållöst i paus då Wolves plötsligt gjorde mål med en minut kvar. Doherty slog ett lågt inlägg till Jota, han klackade fram Douglas som fick halvträff men bollen hamnade perfekt och turligt till CAVALEIRO som skyfflade in bollen i mål. 1-0 till Wolves precis innan halvtid, perfekt!



ANDRA HALVLEK

Preston började målmedvetet och aggressivt. Det blev gruff på planen med nästan alla spelare involverade när Browne sparkat ner Neves. Browne fick syna ett gult kort efter detta.



Fisher sköt direkt, men bollen susade över Wolves mål. Batth tvingades lite senare nicka undan en frispark från Johnson när Preston kom allt närmare en kvittering.



Men istället var det Wolves som gjorde mål, vi är väldigt effektiva. Doherty tog sig in i straffområdet och efter en liten knuff i ryggen gjorde han sin patenterade dykning och denna gång blåste domaren för straff – det gjorde ju inte domaren mot Villa förra lördagen.



BONATINI sköt straffen och även om målvakten gissade rätt håll som satt bollen i nät och det var 2-0 till Wolves.



Bara tre minuter senare gjorde Wolves 3-0. Jota sköt, målvakten räddade men BONATINI fick bollen i magen innan den gick i mål. Lite turligt, men varför inte. På något sätt var det 3-0 till Wolves, vilket kanske inte direkt speglade styrkeförhållandena på planen.



Preston gav inte upp och bara två minuter senare, i 65 minuten, nickade HUGILL bollen i mål efter ett inlägg från Barkhuizen, där borde nog Batth varit starkare. Wolves kom igen och Neves sköt en kanon från 30 meters håll, som målvakten tippade över ribban.



Wolves gjorde nu dubbelbyte för att få tiden att gå. Enobakhare och Costa kom in istället för Bonatino och Cavaleiro. Nu återstod det en kvart av matchen.



Men Preston gjorde mål igen i 76:e minuten och plötsligt var det (alltför) spännande igen. Även detta var ett konstigt mål. Barkhuizen slog ett inlägg mot Wolves mål, bollen träffades av COADY som styrde in bollen i eget mål och det var 3-2.



Wolves försökte nu stänga matchen och bytte in den defensive mittfältaren N'Diaye istället för Jota. Det var inga större problem för Wolves och på övertid fick dessutom Preston en man utvisad. Det var Browne, som redan hade ett gult kort, som sparkade ner N'Diaye. Browne väntade inte på domarens kort utan gick rakt ut i omklädningsrummet. Det märkliga var att domaren kallade in honom på planen igen för att visa ut honom! Det har jag nog aldrig varit med om.



Sju minuters tillägg var det till slut innan domaren blåste av matchen och vi hade vunnit igen.



Sammanfattningsvis så är det härligt att se tabellen, vi toppar den efter 13 omgångar, då vi har vunnit nio matcher. Det ser väldigt bra ut, men det känns som att vi har fått några poäng för mycket. I en del matcher är det väldigt jämnt men vi är väldigt farliga framåt med Jota och Bonatini som tillsammans leder skytteligan. Blir det Premier League för oss? För tidigt att säga, men vi är etta just nu. Nästa match blir redan på tisdag i ligacupen mot Manchester City som leder Premier League. Det blir ett spännande test.



Dagens kommentar från läktaren: "Heart attack narrowly averted. Great second half. We were all over them at 3-0, but they scored out of nowhere and it all changed. That last 10-15 minutes was not pleasant. 3 points, we’re still top, and I’m still smiling.”



Wolves head coach Nuno Espirito Santo säger: "Three points is important, but what does not leave us totally pleased is our performance. In the first half, there was too much stopping, too much holding. Refereeing is difficult and it is unfair for me to judge all the situations, but what I saw was too much holding on our players. He (referee Stephen Martin) must stop this and punish them. It's football, and holding is not part of football. But we stood up to it. I'm not complaining about the game plan of our opponents. It's our job to find solutions, but there is a referee and we cannot find solutions for holding."



SPELARBETYG

Spelarna bedömda av SwedeWolves:

(Betyg 1-10, där 6 är "godkänd")

Ruddy, 7

Miranda, 6

Coady, 6

Batth, 7

Doherty, 8

Neves, 8

Saiss, 7

Douglas, 5

Cavaleiro, 6

Jota da Silva, 7

Bonatini, 8

Enobakhare, 7

Costa, 6



N'Diaye spelade för kort tid för att betygsättas.







0 KOMMENTARER 94 VISNINGAR 0 KOMMENTARER94 VISNINGAR TRULS MÅNSSON

2017-10-22 19:08:00

ANNONS:

Fler artiklar om Wolves

Wolves

2017-10-22 19:08:00

Wolves

2017-10-15 15:07:00

Wolves

2017-10-10 08:34:00

Wolves

2017-10-02 09:05:00

Wolves

2017-10-01 23:54:01

Wolves

2017-09-29 16:22:36

Wolves

2017-09-28 21:04:09

Wolves

2017-09-26 12:35:57

Wolves

2017-09-26 10:13:00

Wolves

2017-09-20 23:12:00

ANNONS:

Wolves fortsätter att toppa tabellen. Ny vinst, denna gång mot Preston.Wolves leder serien – We are top of the league - efter seger i lokalderbyt mot Aston Villa.Dagordning Årsmöte SwedeWolves 2017Dags för nytt årsmöte, val av styrelse etcEnkel storsegerBortamatch i småklubbsmiljöEn kväll när allt gick felSvår bortamatchSeger efter övertidsdramaManchester City borta..