Sammanfattning av SwedeWolves säsongstips (2017/2018)

22 tips inlämnade och betalda, vilket sammanlagt blir 2200 kr i insatser. Hälften 1100 kr går vardera till vinstpotten och SwedeWolves Academy Award.



Julaftonstävlingen



Nio tippare tror att Wolves leder the Championship på julafton. Av övriga tror ingen att Wolves ligger sämre än på plats 7. Tipsen varierar från att Wolves tar högst 52 och minst 36 poäng och gör högst 44 och minst 28 mål tom julafton.



Men Wolves har ändå inte fått flest tips som ligaledare på julafton utan det är Middlesbrough med 10 tips. Wolves alltså 9. Och hela 19 tippar Burton på sista plats.

Vinnaren får 275 kr att fylla på i kassan efter jul.





Efter 46 omgångar



Alla tror att Wolves blir sexa eller bättre. Flest 7 st. har tippat Wolves överst i tabellen. Wolves tippas som mest ta 102 och minst 77 poäng och göra mellan 96 och 66 mål.

Bonatini bli bäste målskytt tror 7 tips. Följd av Jota med 6 tips, Cavaleiro 5, Costa 3 och Enobakhare 1. Alla får lika många eller inga poäng på fråga 5 då samtliga tippat att vår helige coach blir kvar hela säsongen.



Middlesbrough och Wolves går upp direkt till Premier League. Båda får 12 tips följda av Cardiff 5, Sunderland 4 och Leeds 3.



Alla utom en d.v.s. 21 tippar att Burton hamnar i League 1. Sedan följer Barnsley, Bolton och Millwall med 10 vardera samt Brentford med 7 tips.



Nu är det bara cirka 8 månader kvar till bäste tipparen efter 46 omgångar koras. Han vinner 825 kr.



- -



Frågorna var:



1. Wolves placering efter 46 omgångar?

Rätt placering ger 5 poäng. 1 placering ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.



2. Wolves poäng efter 46 omgångar?

Rätt antal ger 5 poäng. 1 poäng ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.

Fempoängare på både fråga 1 och 2 ger 5 bonuspoäng!



3. Antal gjorda mål av Wolves, efter 46 omgångar?

Rätt antal ger 5 poäng. 1 mål ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.

Fempoängare på fråga 1, 2 och 3 ger 5 bonuspoäng till!



4. Wolves bäste målskytt efter 46 omgångar? Rätt svar ger 5 poäng.



5. Hur många matcher i the Championship är Nuno Espirto Santo vår Head Coach?

Helt rätt ger 5 poäng. 1 match ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.

(Eventuella avstängningar räknas ändå som match)



6. Vilka två lag går upp direkt till Premier League? 3 poäng per lag max 6 poäng.



7. Vilket tre lag blir nedflyttade från the Championship? 2 poäng per lag max 6 poäng.



8. Wolves placering på julafton?

Helt rätt ger 5 poäng. 1 placering ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.



9. Wolves poäng på julafton? Helt rätt ger 5 poäng. 1 poäng ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.



10. Antal gjorda mål av Wolves tom julafton?

Helt rätt ger 5 poäng. 1 mål ifrån ger 4 poäng, sedan fallande 2-3, 3-2 och 4-1.



11. Vilket lag leder the Championship på julafton? Rätt svar ger 3 poäng.



12. Vilket lag ligger sist i the Championship på julafton? Rätt svar ger 3 poäng.



Julaftonstävlingen består av frågorna 8-12. Och de poäng man får i denna tar man med sig

Vid flera på samma poäng vinner den som är närmast på fråga 3. Vid lika även där avgör fråga 2. Sedan fråga 1. Jultävlingen fråga 10. Sedan 9 respektive 8.



2017-09-06 21:49:00

