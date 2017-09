Swedewolves i matchprogrammet

Sponsring av Wolves Women

Nu är allt klart när det gäller sponsringen av spelare i damlaget. Som tack fick vi en helsida i senaste matchprogrammet inför matchen mot Bristol C (se bild, syns bäst via dator).



Ur texten: "Wolves Women players Emma Cross, Jade Hewitt and Leanne Robinson were delighted to get news from Sweden this week that they have been sponsored for the season by SwedeWolves - Wolverhampton Wanderers Official Swedish Supporters Club". Vi får även beröm för till exempel de bortaresor som gjorts under medlemsresorna.



Mycket trevligt att intresset hos våra medlemmar är så stort för damlaget och nedan följer hela listan över de som bidrog den här gången. Då vi fick in cirka en hundralapp "för mycket" så ordnade jag med ett pris till en av givarna. Utlottningen slumpade sig så att den som gav det största bidraget nu fått lite småkrafs från klubbshoppen skickat till sig via posten idag. Priset bestående av ett mini-kit att hänga i bilen, en kylskåpsmagnet och en penna gick till Anders Funseth.



Vi kommer under hela säsongen vara med i matchprogrammet för Wolves Women med vår logo bredvid varje sponsrad spelares namn och kommer även få en egen artikel i de matchprogrammen. Dessutom har vi två säsongsbiljetter för alla damlagets hemmamatcher att användas för den som vill. Hur det praktiskt skall gå till får vi försöka lösa när behovet uppstår, men då det är låg entreavgift när Wolves Women spelar kanske biljetterna egentligen inte behövs.





Tack till:



Truls Månsson

Sebastian Nordh

Mats Carlsson

Welo

Anders Magnusson

Lars Green

Daniel Johansson

Urban Hadarsson

Benny Dahl

Magnus Bengtsson

Håkan Hermansson

Johan #29

Joachim Hjortsberg

Martin Fried

Arne Karlsson

Peter Lundin

Johan Haraldsson

Mårten Heimdahl

Sulo Vaattovaara

Peter Friman

Mats Nilsson

Christoffer Nilsson

Per Ekblad

Per Perers

Oskar Bengtsson

Anders Funseth

0 KOMMENTARER 174 VISNINGAR MAGNUS BENGTSSON

2017-09-18 12:50:50

