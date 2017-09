ADO Den Haag 1 - 1 Ajax: Poängtapp trots chanskavalkad

Ajax gjorde sin bästa första halvlek för säsongen men efter en svag andra halvlek tappade man poäng ånyo, trots att man hade bollen på mållinjen inte mindre än fem gånger under stopptiden.

Rivaliteten mellan ADO Den Haag-supportrar och Ajaxs dito är sedan länge fientlig. Haags borgmästare har portförbjudit Ajax-supportrar från att resa till bortamatchen. På onsdag går Ajax in i cupen mot Scheveningen, ett amatörlag från Haag. Scheveningen valde att flytta matchen från sin lilla stadion till ADO:s hem på Kyocera Stadion och man bestämde sig för att porta Ajax-supportrar även från den matchen vilket orsakat ramaskri i Amsterdam. Särskilt med tanke på att bara några tusen har löst biljetten till matchen nu när inga Ajax-supportrar fick. Ajax har protesterat mot beslutet men inte fått gehör. Ajaxs supporterförening planerade en demonstration i Haag idag mot portförbjudningarna, men efter att man fått igenom sitt krav på att man skulle öppna en diskussion om att slopa portförbjudningen till kommande säsong ställdes demonstrationen in.Marcel Keizer valde att återgå till 4-3-3 idag men den stora snackisen var att Kasper Dolberg var bänkad. Klaas-Jan Huntelaar startade som center och Frenkie de Jong var tillbaka på mittfältet med Donny van de Beek och Hakim Ziyech Justin Kluivert tog David Neres plats som högerytter.Ajax tog kontroll över matchen direkt och gjorde sin bästa första halvlek för säsongen. Detta tack vare mittfältet, där van de Beek nu låg som sexa, som ankare, medan de Jong låg som tia i Davy Klaassen-rollen. Med sitt otroligt smarta, raka och öppnande passningsspel låg Frenkie bakom det mesta i första halvlek, men avsluten där framme var inte tillräckligt bra.Huntelaar fick den första målchansen efter tolv minuter när Ziyech spelade igenom honom, men Ajax-skolade målvakten Robert Zwinkels räddade hans vänsterskott. Några minuter senare spelade de Jong in till Kluivert men han avslutade strax utanför, lite överraskad över hur fri han blev.Efter tjugo minuter kom Ajaxs bästa chans så långt i matchen när Huntelaar spelade fram Amin Younes . Younes behöver ofta flera chanser för att göra ett mål och nu räddade Zwinkels hans avslut. Kluivert följde upp och fick returen till Huntelaar vars skott blockerades.Några minuter senare följde hemmalagets enda chans i den första halvleken när Abdelnasser El Khayati sköt strax över med ett distansskott.Sen fick Ajax äntligen hål på Zwinkels, och det krävdes en fast situation. Ziyech skruvade in en frispark som Joël Veltman nickade in till 0-1.Bas Nijhuis, vida känd som en av ligans sämsta domare, var flitig men inkonsekvent med kortleken. Han inledde med att ge Kluivert gult för en filmning efter en och en halv minut, vilket var riktigt. Sedan var det svårt att förstå nivån när Lex Immers bara får gult kort när han kommer in rasande sent och hårt på Huntelaar och Tommie Beugelsdijk får gult för en kroppstackling på Ziyech som inte ens har bollen.ADO hade en bra chans direkt i den andra halvleken. Efter att en frispark nickats undan skickades bollen in i straffområdet igen och det blev lite flipperspel vilket utmynnade i ett skott från deras nye norske centertank Bjørn Johnsen, som André Onana kastade sig på längs marken och räddade ut till hörna.Ziyech var strax därpå framme och skruvade bollen mot bortre krysset men Zwinkels fick upp en hand och lyckades tippa bollen över ribban. Några minuter senare prickade de Jong virket med ett tungt skott utifrån. En kvart senare var det ADO:s inhoppare Erik Falkenburg som sköt i ribban.Men Ajax höll inte uppe det fina spelet från den första halvleken och påhejade av fanatiska supportrar gick ADO framåt. Och med tjugo minuter kvar kom kvitteringen. Ajax-produkten Sheraldo Becker fick fram bollen till Johnsen som från nära håll pangade upp den i nättaket.Mycket trist så fick vi sedan se Ricardo Kishna bäras ut på bår. Den talangfulle yttern, som lämnade ADO för Ajaxs akademi när han var 15, är tillbaka på lån hos moderklubben. Han vred knäet på konstgräset och kände direkt igen känslan, han hade flera allvarliga knäskador under Ajax-tiden. Kishna bars ut på bår, besjungen av ADO-supportrarna.David Neres, Lasse Schöne och Kasper Dolberg hoppade alla in för Ajax. Tio minuter efter kvitteringen var Schöne nära att återta ledningen för Ajax när han prickade ribban med ett hårt skott.Fyra stopptidsminuter blev det, något i underkant med tanke på alla spelavbrott för kort, skador och maskningen från ADO:s bollkallar. Men de blev högdramatiska. Ajax bröt in i straffområdet, Schöne klackade bollen till Huntelaar som sköt. Zwinkels räddade. Returen ut till Neres, hans skott räddades på mållinjen av en ADO-back. Nästa retur till Younes, men hans skott räddas också på mållinjen. Nästa retur till Dolberg som i kamp med ADO-backar rakar bollen fram - där den stoppas på mållinjen igen.I den tredje stopptidsminuten var det så dags igen, Ziyechs frispark nickades av Matthijs de Ligt - men Zwinkels kastade sig och gjorde en otrolig räddning på mållinjen igen.En dålig andra halvlek och en storspelande målvakt hindrar Ajax från att ta tre poäng idag. De hade varit välbehövliga, särskilt med tanke på att PSV och Feyenoord möts just nu (kan ses på Viaplay, aktuell ställning: 1-0).ADO Den HaagAjax0-1 Veltman '28, 1-1 Johnsen '71Kluivert, Immers, Beugelsdijk, Veltman, van de Beek, Schöne, BeckerZwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; El Khayati, Immers (Falkenburg '46), Bakker; Becker, Johnsen, Hooi (Kishna '55, Lorenzen '77)Onana; Veltman, de Ligt, Viergever, Dijks (Dolberg '85); F. de Jong (Schöne '75), van de Beek, Ziyech; Kluivert (Neres '67), Huntelaar, Younes