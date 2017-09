Ett år har gått sen den mest efterlängtade debuten i Ajax.

Appie 4-ever: 1 år efter debuten

Abdelhak "Appie" Nouri ligger kvar på sjukhus med allvarliga hjärnskador efter kollapsen mot Werder Bremen den 8 juli. Idag har det uppmärksammats att det är ett år sedan hans drömdebut i Ajaxs a-lag, vi minns den och Appies bror Mohammed berättar om hur livet ser ut nu.





Idag är det på dagen 1 år sen Appie debuterade för a-laget i cupmatchen mot Willem II när han hoppade in och gjorde ett frisparksmål. Ett jubileum som uppmärksammas i alla Ajax-led och hela fotbolls



Mohammed har med anledning av det talat med RTL Nieuws. Han berättar: "Jag blir väldigt emotionell när jag ser bilderna igen på när han springer, pratar och skojar. Jag begriper nog fortfarande inte vad som hänt." Mohammed fortsätter: "Han är inte bara min bror, han är också min bästa vän. Vi bär samma kläder, har samma vänner. Ett starkare band finns inte. Vi gjorde allting tillsammans."



Den 8 juli var Mohammed på semester i



Mohammeds liv kretsar helt kring sin bror nu. "Jag är hos honom varje dag, helst är jag där hela dagen. Ibland sover jag där. Jag sitter vid hans säng och pratar med honom. Och ber för honom. Jag har inte tid för någonting annat. Det kanske kommer en punkt när jag har det, men jag är inte där än. Kanske en dag."



Han berättar att familjen finner tröst i sin tro: "Vi ber varje dag för honom och ber andra att göra det. Av oss alla älskar Gud Appie mest, det är en fin tanke." Mohammed vill inte tala om Appies tillstånd. "Vi vill inte att folk ska spekulera. Därför kommer vi då och med en uppdatering. Under tiden ber vi för honom och avvaktar."



"Ibland kan jag inte ta in att det verkligen hänt. Då när jag sover drömmer jag att det inte hänt, men så får jag panik när jag vaknar och inser att det är på riktigt." Berättar Mohammed vidare.



Avslutningsvis talar Mohammed om hur mycket familjen uppskattat allt stöd som vällt in från hela världen. "Det gör oss gott. Vi får mycket stöd, och över hela världen ber man för min bror. Det är inte normalt. Att en 20-årig kille kan binda samman världen så."



All kärlek och stöd till familjen Nouri. Några ord om Appies debut, dagen till ära:



Appies debut är den mest efterlängtade jag någonsin sett i Ajax. Så många stora talanger som kommit upp från akademin, men Appie är den enda som fått supportrar en masse att kräva hans debut! Det muttrades under Frank de Boers tid om att han inte gav Appie sin debut, Ajax spelade alltmer tråkig och dålig fotboll, supportrar ville ha bättre spel, roligare spel. Supportrar ville ha Appie. För han hade redan byggt upp ett rykte för sina bravader i akademin. Cupmatchen mot Willem II den 21 september 2016 var matchen då Peter Bosz efter en knackig inledning fick ordning på sitt lag. Det var också



Och sen gör han ju målet, och allt annat som kan ses i Mohammeds vlogg som länkades ovan. Peka på Nouri på tröjan, forma ett hjärta mot supportrarna, mottagandet hemma. En drömdebut.



#StayStrongAppie



Läs mer:



2017-09-21 17:57:30

