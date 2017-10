De Dijk 1 - 4 Ajax: Cerny knäskadad i cupseger

Ajax hade inga problem att avfärda amatörlaget De Dijk i andra rundan av KNVB Cup, men segern blev kostsam då Vaclav Cerny ser ut att ha ådragit sig en allvarlig knäskada.

Matchfakta

Efter att ha slagit ut amatörlaget Scheveningen från Den Haag i första rundan ställdes Ajax mot ett nytt amatörlag i cupen ikväll, Amsterdam-laget ASV De Dijk. De Dijk som efter lottningen kaxigt proklamerad att man var det "äkta" Amsterdam-laget "Ajax är för turister" menade man, ett utspel som roade Ajax-anhängare. Ännu roligare blev det när Det Äkta Amsterdam-laget flyttade matchen till...Volendam. Så stadsderbyt gick av stapeln i det lilla fiskaresamhället som gett oss bröderna Gerrie (vila i frid) och Arnold Mühren och senare Wim Jonk (kom tillbaka!).Marcel Keizer valde förstås att rotera i startelvan efter derbysegern mot Feyenoord. Eftersom andremålvakten Benjamin van Leer är skadad så fick tredjemålvakten Kostas Lamprou begå Ajax-debut ikväll. Nye colombianen Luis Manuel Orejuela spelade högerback, sitt andra a-lagsframträdande (det första i förra cupmatchen) och Daley Sinkgraven gjorde sin första match från start i a-laget efter sin knäskada. Matthijs de Ligt och Nick Viergever bildade mittlås. Carel Eiting , som fortsätter glänsa i Jong Ajax (som går som tåget under Michael Reiziger och leder Jupiler League), bildade mittfält med Frenkie de Jong och Siem de Jong Kasper Dolberg startade som center efter sitt mycket lyckade inhopp mot Feyenoord, Justin Kluivert och Vaclav Cerny fanns på kanterna.Hos De Dijk vaktades för övrigt målet av kultspelaren Jeroen Verhoeven som var reservmålvakt i Ajax mellan 2009 och 2012, det blev bara tre matcher i a-laget. Verhoeven är känd för sin stora kroppshydda som han fått motta många gliringar förr, så även ikväll när man från läktarna hörde "PIZZAAAAAAA" varje gång han tog en utspark. Ytterligare Ajax-bekantingar fanns i inhopparen Adham El Idrissi, som lämnade Ajax U19 i vintras, och målskytten Chakib Tayeb som spelade ungdomsfotboll på De Toekomst.Frenkie de Jong öppnade målskyttet när han efter en kvart väggspelade med Dolberg och sedan dribblade sig rakt in i straffområdet där han säkert placerade bollen förbi Verhoeven.Tio minuter senare spelade Frenkie fram sin namne Siem de Jong till 0-2. Fem minuter senare kom 0-3, ett mycket fint djupt inlägg av Eiting stöttes in av Siem för sitt andra mål för kvällen, tredje i cupspelet och fjärde totalt sen återkomsten. Eiting visade upp sin fina passningsfot.När domaren blåste för halvtid passade massa barn på att storma planen för att kicka lite boll och prata, ta selfies med och autografer av Ajax-spelarna. Särskilt Hakim Ziyech och Donny van de Beek som satt på bänken verkade vara populära, liksom André Onana som plockade upp en unge och bar på medan han jonglerade med en boll. Ajax-spelarna tyckte det var roligt, till skillnad från den stackars publikvärd som frustrerad fick försöka sjasa bort ungarna i tid till den andra halvleken.0-4 kom direkt i början av halvleken genom Cerny som tog emot bollen vid straffområdesgränsen och drog den i undersidan av ribban och in. Tjeckens första a-lagsmål sen Utrecht hemma på våren 2016.Tyvärr ser det ut att mycket väl kunna vara det enda a-lagsmål Cerny gör den här säsongen för knappt en kvart senare landade han dåligt och vred hela högerknäet grovt och låg kvar i stora smärtor. Han fick bäras ut på bår i tårar, det såg verkligen inte bra ut.Nye unge norske yttern Dennis Johnsen som värvades från Heerenveen har visat upp fina glimter av sina färdigheter i Jong Ajax där han ståt för flera briljanta nummer och fina mål, men han är fortfarande mycket ojämn. Han var med på bänken idag och fick göra sin a-lagsdebut när han ersatte Cerny. Hans inhopp kan summeras som att han ville mycket men inte riktigt kom rätt, höll ofta i bollen lite för länge men potentialen finns såklart där.De Dijks reducering kom i den 52:a minuten när Tayeb nickade in en hörna. Det blev matchens sista mål. Senare kom Deyovaisio Zeefuik in för de Ligt och först i den 87:e gjorde Keizer sitt sista byte när Mateo Cassierra ersatte Viergever. Stackars Cassierra har vräkt in mål i Jong Ajax men har svårt att ta plats i a-laget med Dolberg och Klaas-Jan Huntelaar före i kön. Varför han inte fick starta, och sen inte ens hoppa in förens i slutminuterna idag, förstår jag inte.Trots stränga varningar från speakern stormade barnen planen på nytt efter slutsignalen, härligt att se!Så, Ajax vidare till nästa runda. Härnäst väntar Willem II på lördag kväll.De DijkAjax0-1 F. de Jong '16, 0-2 S. de Jong '26, 0-3 S. de Jong '31, 0-4 Cerny '46, 1-4 Tayeb '52El Gourari, Schilder, TolVerhoeven; Tol, Schilder (Verschraagen '72), Kuipers, Westmaas; Ruder, Woudenberg, El Gourari, Tayeb; Tuijp (El Amrani '61), Loukili (Raijen '41)Lamprou; Orejuela, de Ligt (Zeefuik '77), Viergever (Cassierra '87), Sinkgraven; S. de Jong, Eiting, F. de Jong; Cerny (Johnsen '64), Dolberg, Kluivert