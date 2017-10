Feyenoord 1 - 4 Ajax: Utklassning på De Kuip!

Vi bjöds på en typisk De Klassieker idag, det var trångt, stökigt - och ett Ajax som var bättre än Feyenoord och i slutändan förnedrade Rotterdam-laget inför deras egna supportrar.

Matchfakta

Både Feyenoord och Ajax har sett knackiga ut så här långt den här säsongen. Ajaxs Europafiasko och hackande spel även i ligan medan Feyenoord blivit utklassade i Champions League och snubblat i ligan. Båda lagen stod på 5 vinster, 1 oavgjord och 2 förluster inför dagens drabbning, men Ajax på en uppåtgående trend efter vinster mot Heerenveen och Sparta medan Feyenoord förlorade hemma mot Shakhtar Donetsk i onsdags och spelade mållöst hemma mot Zwolle förra lördagen. Man vann borta mot AZ med 0-4 omgången innan det men åkte före det på en förlust mot Napoli i Champions League och en chockförlust hemma mot nykomlingen NAC Breda vilket gjort att Feyenoord inte vunnit på De Kuip sen 20 september.Uppladdningen inför matchen var som den har varit de senaste åren, med bortasupportrar portförbjudna så blir nästan snacket inför ännu hetare. Det antisemitiska hat Feyenoord-supportrar riktar mot Ajax uppmärksammades i veckan när en smaklös bild på två judiska barn som mördades i förintelsen förseddes med texten "Från tiden när 020 (Amsterdams riktnummer) bara hade en stjärna" spreds och gillades bland Feyenoord-anhängare. Jag har tidigare skrivit om antisemitismen och "judiska" Ajax här och om bortasupportrarförbudet här På grund av förbudet mot bortasupportrar så har uppladdningen i Amsterdam, med den sista träningen alltid öppen för publik, blivit allt viktigare. Den hölls igår och tusentals supportrar var på plats för den och för att se Mini-Klassieker efteråt där Ajax och Feyenoords U19-lag möttes. Ajax vann med 4-0 efter mål av brassen Danilo, mittfältaren Jurgen Ekkelenkamp och blott 15-årige anfallaren Bryan Brobbey. Härliga bilder på inramningen kan ses här och ett sammandrag här Marcel Keizer förfogar över ett nästan skadefritt lag, bara reservmålvakten Benjamin van Leer saknades idag. Daley Sinkgraven , som nyligen gjort comeback efter en knäskada var med i truppen igen men började på bänken. André Onana vaktade målet som vanligt, Joël Veltman, Matthijs de Ligt , Maximilian Wöber och Nick Viergever formerade backlinjen. Lasse Schöne, Donny van de Beek och Hakim Ziyech utgjorde mittfältet, i kedjan fortsatte David Neres Klaas-Jan Huntelaar och Amin Younes Feyenoord har fått en skadekris i försvaret, man saknade sedan tidigare ordinarie mittlåset Éric Botteghin och Jan-Arie van der Heijden och har sedan också tappat Sven van Beek och Renato Tapia till sjukstugan. Det innebar att Giovanni van Bronckhorst fick improvisera lite med backlinjen framför målvakten Brad Jones. Vänsterbacken Ridgeciano Haps var kvar som enda ordinarie. Jerry St. Juste bildade mittlås med Kevin Diks, den senare egentligen högerback. Mittfältaren Sofyan Amrabat tog hand om högerbackspositionen precis som mot Shakhtar. Framåt i planen hade Gio dock fullt manskap, Jens Toornstra, Karim El Ahmadi och Tonny Vilhena fanns på mittfältet och kedjan bildades av Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen och Jean-Paul Boëtius. Jørgensen tillbaka från skada förra veckan.Tonen för den första halvleken sattes direkt och hölls sen i, det var Ajax som hade det mesta men spelet var oerhört slarvigt med mängder av felpass från båda lagen, ingen kunde riktigt hålla i bollen och det kändes trångt. Statistikleverantörerna Opta meddelade i halvtid att passningsprocenten i den första halvlek legat på 70 %, den lägsta siffran för säsongen i hela Eredivisie.David Neres var pigg från start och spelade fram Huntelaar till matchens första avslut, det kom dock ur en rätt dålig vinkel och var lätt för Jones att rädda. Neres visade senare upp sin klass när han sprang på Schönes snabbt slagna frispark och, när alla trodde att bollen skulle rinna ut över kortlinjen, lyckades han både hålla den kvar i spel och runda Haps allt i en och samma snurrfint. Tyvärr fanns det ingen som mötte hans inspel sedan.Efter en halvtimme tog Huntelaar tillvara på en av många felpass och spelade igenom Younes som dock sköt rakt på Jones när han hade matchens dittills bästa läge.Feyenoords bästa chans i den första halvleken kom när Toornstra slog en frispark mot främre och Jørgensen styrde den mot mål, Onana var snabbt nere vid stolproten och räddade.Den första halvleken bjöd på fler gula kort än målchanser, i den andra halvleken skulle det ändras. Bara fem minuter in i den spräcktes dödläget.Huntelaar gick in i den här matchen med 8 mål för Ajax mot Feyenoord och han fick göra ett till nu. Amrabat stod för ett fatalt misstag då han tappade bollen precis utanför eget straffområde, Neres tog hand om bollen och spelade igenom Huntelaar som med ett riktigt klassavslut tjongade upp bollen rakt i krysset och tystade hela De Kuip.Glädjen såg ut att bli kortvarig för Ajax dock för bara fem minuter senare bröt Haps fram, han tog sig förbi Neres och Veltman och in i straffområdet där han fälldes av de Ligt. Danny Makkelie pekade på straffpunkten och det var inte mycket att orda om. Jørgensen klev fram och slog den lågt mot Onanas vänstra stolpe - men där var Onana nere och räddade! Returen tjongades över av Feyenoord-spelare.de Ligt stod dock för ett nytt misslyckat ingripande strax därefter och nu kostade det. Onana passade ut bollen till honom, 18-åringen fick en dålig touch och Jørgensen tog bollen, spelade vidare till Toornstra på bortre som dundrade in kvitteringen.Feyenoord fick kraftig energi av kvitteringsmålet och låg på för ett ledningsmål. Onana stoppade Jørgensen igen med en fantastisk fotparad och sen sköt Vilhena hårt i utsidan av burgaveln.Gio hade redan bytit in Sam Larsson, nu agerade Keizer och bytte in Kasper Dolberg . Dansken som gjort hattrick mot Scheveningen i cupen men inte hittat nätet i ligan.Tills nu. Ett riktigt mönsteranfall av Ajax gav Feyenoord en kalldusch. Ziyech slog en utsökt djupledspassning för Neres som löpte in, rundade backen och stack in bollen i boxen där Dolberg på måltjuvs-vis stötte in 1-2. Tyst i De Kuip förutom vilt jubel i Ajax-lägret - gladast av alla var Huntelaar som verkligen flög upp från bänken för att fira sin konkurrents mål.Målet gav Ajax råg i ryggen och Feyenoord tilläts inte komma till nya lägen. Justin Kluivert och Siem de Jong kom in och det var den senare som utdelade nästa slag. Dolberg passade Neres som avvaktade och sen spelade igenom bollen till de Jong som tog en perfekt löpning och kliniskt pulvriserade alla Feyenoord-hopp.Feyenoords supportrar började lämna arenan medan Feyenoords försvar föll ihop helt. Dolberg fick sitt andra mål och fastställde slutresultatet när han fick en långboll av Viergever och vandrade rakt in i straffområdet där han kyligt sköt in 1-4.Bäst på plan idag David Neres som går från klarhet till klarhet. André Onana stod för fler matchvinnande räddningar. Även en ny riktig stark insats i försvaret av Maximilian Wöber som inte borde gå att peta nu, när Sinkgraven ska in borde det vara Viergever som får flytta på sig. Även Donny van de Beek krigade riktigt bra på mittfältet. Och ett fint inhopp av Dolberg även bortsett målen.En mycket viktigt psykologisk seger för Ajax och även viktigt tabellmässigt. Serieledande PSV vann mot Heracles Almelo med 3-0 tidigare idag, segern gör att Ajax är 5 poäng bakom dem medan Feyenoord är 3 poäng bakom Ajax. Däremellan ligger Zwolle 1 poäng efter Ajax.Härnäst väntar cupspel, Ajax möter amatörlaget De Dijk på onsdag. De Dijk som också är hemmahörande i Amsterdam har pä förhand utropat sig som det äkta Amsterdam-laget... vilket förbryllar något då de valt att flytta matchen till Volendam. Nästa helg spelar Ajax borta mot Willem II.FeyenoordAjax0-1 Huntelaar '50, 1-1 Toornstra '58, 1-2 Dolberg '72, 1-3 S. de Jong '88, 1-4 Dolberg '90+1Huntelaar, Jørgensen, Vilhena, Ziyech, Neres, SchöneJones; Amrabat, Diks (Kramer '79), St. Juste, Haps; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius (Larsson '56)Onana; Veltman, de Ligt, Wöber, Viergever; van de Beek (S. de Jong '85), Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar (Dolberg '65), Younes (Kluivert '79)