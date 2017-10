Heerenveen 0 - 4 Ajax: Välbehövlig men icke-övertygande seger

Ajax tog en välbehövlig seger när man satte stopp för Heerenveen som gått som tåget, men särskilt övertygande var det inte.

Matchfakta

Det har i veckan pratats om att Ajax utvärderar tränarsituationen och sonderar terrängen, så dagens match borta mot Heerenveen var viktig för Marcel Keizer. Det var inte heller en lätt match då Heerenveen inlett säsongen briljant och var obesegrade in i dagens match. Keizer gjorde några ändringar i startelvan. Mitchell Dijks är sjuk och kunde därför inte spela, vilket bara är bra. Då Daley Sinkgraven gjorde comeback i Jong Ajax i veckan kunde han inte spel för a-laget idag, därför flyttades Nick Viergever ut som vänsterback och nye österrikaren Maximilian Wöber gick in i mittlåset bredvid Matthijs de Ligt . de Ligt som kunnat träna i veckan efter hjärnskakningen han ådrog sig mot Vitesse. På mittfältet valdes Lasse Schöne före Frenkie de Jong och i kedjan valdes David Neres över Justin Kluivert på högeryttern. Klaas-Jan Huntelaar valdes återigen före Kasper Dolberg när han nu var tillbaka på Abe Lenstra Stadion där han vräkte in mål tills Ajax köpte honom. Även Hakim Ziyech var tillbaka på bekant mark, han slog igenom i Heerenveen innan han gick vidare till Twente och sedan Ajax. Ziyech buades ut av hemmapubliken.Ajax inledde svagt och blev nästan straffade efter en kvart. Efter en hörna framåt blev det på något sätt så att David Neres var siste man när spelet vände och han slog en alldeles för lös bakåtpassning hem mot André Onana som Martin Ødegaard snappade upp. Onana stod först kvar för att sedan rusa ut och rädda ett tamt avslut från en obeslutsam supertalang.Några minuter senare visade Wöber sin klass. 17-årige Heerenveen-mittbacken Kik Pierie (som följs intensivt av Ajax) slog en magnifik Frank de Boer-boll framåt till Reza Ghoochannehjad som tog ner den i straffområdet men sedan raskt stoppades av den 19-årige österrikaren som flög in och tog undan bollen med en perfekt tajmad tackling.Ajaxs första chans kom när Neres lättade bollen över till Ziyech som med en dragning fick utrymme för skott med sin högerfot, Martin Hansen i Heerenveen-målet räddade. Han var sedan nära igen med en frispark från långt håll som gick precis utanför krysset.Heerenveen lyckades sedan ha två stolpträffar på två minuter från två frisparkar. Den första frisparken chippade Ødegaard in mot bortre där mittbacken Daniel Høegh nickade ner den för sin kollega Pierie, Pierie drog iväg ett vänsterskott som träffade stolproten och studsade ut på en offsidestående Ghoochannehjad som ändå lyckades få den utanför. Nästa frispark tog lagkaptenen Stijn Schaars hand om och via en otät mur så gick bollen i samma stolpe efter att ha styrts på Huntelaar.Men som matchen kan förändras, istället för mål för Heerenveen där så tog plötsligt Ajax ledningen. Joël Veltman tog hand om ett inkast, Neres fick bollen. Han drev framåt, väggspelade med Huntelaar och tog sig igenom Heerenveens försvarslinje. Ensam med målvakten höll han sig kall och prickade in sitt andra mål för säsongen.0-2 kom strax därefter och återigen var det Neres. En lång inspark från Onana nickades ner av Huntelaar för Neres som rann igenom pånytt och satte tvåan.Det var nära 0-3 tidigt i den andra halvleken när Amin Younes , dittills osynlig, hittade in till Donny van de Beek som prickade ribban med avslutet. Bollen studsade ut till Ziyech vars skott fastnade på Huntelaar.Heerenveen tog sen över igen och pressade för en reducering. Japanske mittfältaren Yuki Kobayashi prövade med ett hårt skott från distans som Onana reflexräddade till hörna. Men hemmalaget hade svårt att komma till riktigt farliga skottmöjligheter.Och sedan kom spiken i kistan när domare Serdar Gözübüyük dömde straff för Ajax efter att Lucas Woudenberg hållt fast Huntelaar vid en hörna och hindrat honom från att nå bollen. Schöne var stensäker vid straffpunkten och skickade in 0-3.Huntelaar hade sedan ett skott som Hansen räddade och Heerenveens inhoppare Henk Veerman hade en jättechans framspelad av Kobayashi men bollen ville inte in för dem. Istället förbättrade Ajax siffrorna ytterligare efter rejält flipperspel i straffområdet efter en hörna. van de Beek fångade upp den missriktade hörnan och skickade in bollen igen till bortre där Veltman tog passade in den i boxen till Huntelaar vars skott blockerades. Sen försökte Wöber - en gång, två gånger och på det tredje försöket fick han bolljäveln i mål. Kul med mål i första startmatchen för Wöber som var bäst i Ajax idag.Siffrorna blev stora och segern var välbehövlig men särskilt imponerande var inte spelet. Presspelet var patetiskt och assisterande tränare Hennie Spijkermans influens är tydlig och skadlig.HeerenveenAjax0-1 Neres '38, 0-2 Neres '41, 0-3 Schöne (straff) '75, 0-4 Wöber '83Pierie, Veltman, de Ligt, Høegh, Thorsby, Schöne, Woudenberg, MihajlovicHansen; Dumfries, Høegh, Pierie (Næss '49), Woudenberg; Kobayashi, Schaars, Thorsby (Veerman '76); Ødegaard, Ghoochannehjad, Rojas (Mihajlovic '62)Onana; Veltman, de Ligt, Wöber, Viergever; van de Beek (S. de Jong '87), Schöne, Ziyech; Neres (Kluivert '74), Huntelaar (Dolberg '86), Younes