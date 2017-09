Scheveningen 1 - 5 Ajax: Hattrick av Dolberg i cupen

Ajax är enkelt vidare i KNVB Cup efter en femetta mot amatörlaget Scheveningen. Kasper Dolberg bröt sin måltorka med ett hattrick och vi fick se flera debuter - och en återkomst i Ajax-tröjan för Siem de Jong.

Matchfakta

Försnacket inför matchen har handlat om hur Ajax-supportrar utestängs från matchen. Scheveningen ett amatörlag från Haag som till vardags spelar i Hoofdklasse (femte divisionen) flyttade matchen från sin lilla idrottsplats till ADO Den Haags stadion Cars Jeans Stadion med plats för 15.000 åskådare. Efter beslut av Haags borgmästare har dock Ajax-supportrar portats från ADO:s matcher, så senast i söndags när Ajax kryssade borta mot ADO, och man förbjöds också åka på matchen mot Scheveningen. Ajax protesterade mot beslutet men det stod fast. Supporterföreningarna hade planerat en demonstration i Haag i söndags men ställde in den efter att man fått igenom sitt krav att öpnna diskussionen om att slopa förbudet till nästa säsong. Beslutet att flytta cupmatchen till den större arenan men samtidigt inte tillåta Ajax-supportrar fick följden att bara ett par tusen åskådare fanns på läktarna.Marcel Keizer valde förstås att rotera i laget och vi bjöds på flera debutanter i startelvan. Nye reservmålvakten Benjamin van Leer vaktade Ajax-målet för första gången. Nye colombianske högerbacken Luis Manuel Orejuela gjorde sin debut. Kapten Joël Veltman flyttades in centralt där han bildade mittlås med nye österrikaren Maximilian Wöber som gjorde sin första match från start efter ett inhopp tidigare mot VVV-Venlo. Nick Viergever flyttade ut som vänsterback. Unge Carel Eiting startade som mittfältsankare och gjorde sina första minuter i a-laget den här säsongen efter att ha debuterat i cupen ifjol. Han har varit rasande bra i Jong Ajaxs säsongsinledning. Lasse Schöne tog den ena platsen bredvid honom på mittfältet och den andra tog Siem de Jong som gjorde sina första minuter i en Ajax-tröja på tre år. David Neres var högerytter, Kasper Dolberg center och Vaclav Cerny vänsterytter.Matchen var inte så mycket att skriva hem om, det var den promenadseger man förväntade sig. Dolberg öppnade målskyttet efter fem minuter när han smackade in 0-1 med ett skott från distans. I slutet av den första halvleken spelade han fram till 0-2. Hans inlägg nickades in vid första stolpen av Siem de Jong som alltså direkt hittade nätet igen!I den andra halvleken fick vi se VAR (videodomarsystemet) i aktion. de Jong och Dolberg väggspelade sig igenom Scheveningens försvarslinje och Siem spelade bollen mot bortre där David Neres kom i duell med en försvarare och bollen gick i nät via försvarens ben samtidigt som båda gick i marken efter Neres framfusiga satsning. Björn Kuipers inväntade svar från videodomaren innan han pekade för mål men de hittade ingen oschyssthet.Scheveningen fick sedan in en kvittering när Barry Rog dunkade upp bollen i nättaket och som sig bör firade som att han avgjort VM-finalen.Framspelad av de Jong sköt Dolberg sedan in 1-4 och i slutet fastställde han resultatet 1-5 och sitt hattrick från straffpunkten.Värt att notera i övrigt ikväll är att regerande cupmästarna Vitesse åkte ut direkt mot amatörlaget Swift efter att ha förlorat straffläggningen! Ajax möter just Vitesse i ligan på söndag.ScheveningenAjax0-1 Dolberg '5, 0-2 S. de Jong '43, 0-3 självmål Koorndijk '58, 1-3 Rog '62, 1-4 Dolberg '80, 1-5 Dolberg (straff) '85Jari de JongWolsheiner; Gomez Nieto, El Moussaoui, Koorndijk, Schwiebbe; de Vlugt, Resodihardjo, Peters; J. de Jong, Rogvan Leer; Orejuela, Veltman (Zeefuik '83), Wöber, Viergever; Schöne, Eiting, S. de Jong; Neres, Dolberg, Cerny