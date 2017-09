Ajax 1 - 2 Vitesse: Ny förlust och en allvarlig huvudskada på de Ligt

Mardrömssäsongen fortsätter för Ajax, idag föll man hemma mot Vitesse efter en urusel insats. Dessutom ådrog sig Matthijs de Ligt en allvarlig huvudskada.

Matchfakta

Efter cupsegern mot amatörlaget Scheveningen i veckan var det tillbaka till ligaspelet för Ajax idag och Marcel Keizer valde samma startelva som förra söndagen mot ADO Den Haag vilket innebar Kasper Dolberg på bänken trots danskens hattrick i cupen. Siem de Jong , som gjorde mål i cupmatchen, saknades i matchtruppen idag då han väntas bli pappa när som helst. För övrigt har Ajax lottats mot amatörlaget ASV De Dijk i nästa omgång av cupen, De Dijk också hemmahörande i Amsterdam.Hos Vitesse startade Thulani Serero som lämnade Ajax i somras. Den lille sydafrikanen fick ut allt i Amsterdam men blev populär bland spelare och supportrar för sin arbetskapacitet och fina personlighet.Idag var det även dags för Davy Klaassens avtackning, han var hemma i Amsterdam idag efter att ha vunnit mot Bournemouth igår med Everton. Även Frank de Boer var på läktarplats, de Boer som hade omåttligt svårt med Vitesse under sin tränartid i Ajax, han förlorade fem gånger mot Arnhem-laget, mer än mot någon annan klubb.Och ja, idag spelade Ajax faktiskt sämre än man gjorde i alla de Boer-matcher mot Vitesse vilket säger en del. Under den första halvleken kunde man knappt slå en passning till rätt adress. Inte ens Hakim Ziyech Donny van de Beek eller Frenkie de Jong som varit några av få ljusglimtar i Ajax den här säsongen, lyckades med det, och Klaas-Jan Huntelaar fick knappt röra bollen.Det första förödande bolltappet stod Matthijs de Ligt för när han tog för god tid på sig och förlorade bollen till centern Tim Matavz som kom bakifrån. van de Beek tvingades tackla omkull Matavz för att hindra honom. Den efterföljande frisparken nickade Vitesse-kaptenen Guram Kashia in i mål, 0-1.Spelet var så illa att redan innan en halvtimme var spelad förberedde Keizer sitt första byte, Kasper Dolberg stod redo att ersätta Mitchell Dijks . Men innan bytet hann göras skallade de Ligt och Matavz ihop i en otäck kollission. Båda blev liggande men Matavz reste sig igen, det gjorde inte de Ligt som låg kvar och fick läkarvård i flera minuter innan han bars ut på bår. Dolberg fick istället ersätta de Ligt och Dijks blev kvar på planen som en del av den trebackslinje Keizer nu gått över till med en 3-4-3/3-3-4-formation. Dijks i en trebackslinje är en större säkerhetsrisk än svenska Transportstyrelsen.Ajax första chans i den första halvleken kom när Justin Kluivert jobbade hem och vann en närkamp vid egen kortlinje och startade en omställning. Bollen gick ut till inkast men Kluivert kastade snabbt in den igen till Dolberg, som sedan spelade in bollen i steget för Kluivert som skurit inåt i planen. Hans vänsterskott räddades av Remko Pasveer Strax innan halvtid kom 0-2. Nu var det Ziyech som tappade bollen i ett utsatt läge och farlige yttern Milot Rashica kom en mot en med Dijks, då är utgången given. TV-kamerorna snappade upp talande bilder på en djupt suckande Davy Klaassen i katakomberna där han väntade för sin avtackning.Ajaxs bästa chans i den första halvleken kom på stopptiden när Frenkie de Jong fick iväg ett hårt skott från distans som Pasveer stod för en jätteräddning på när han fick fingertopparna på bollen och lyckades styra den precis över ribban.Så var det äntligen halvtid och eftermiddagens enda höjdpunkt kom, Klaassens avtackning. Davy mottog en statyett och en tavla från Marc Overmars å klubbens vägnar och en F-Side-hoodie av en representant från supporterföreningen. Klaassen fattade sedan mikrofonen och tackade för allt: "Ajax har format mig som spelare men framför allt som människa" sa han bland annat. Han uppmanade sedan publiken att stötta spelarna. Efter det gick han ett ärevarv till stående ovationer och fyrverkier. Har tidigare skrivit om Davy Klaassens storhet här Keizer gjorde sitt andra byte till starten av den andra halvleken, Lasse Schöne ersatte van de Beek. Den andra halvleken inleddes med att Dijks nästan gjorde självmål när han avvärjde Matavz som fått vandra rakt igenom Ajax-försvaret. Men sen kom Ajax med två snabba chanser. Först spelade Ziyech fram Dolberg som sköt ett hårt skott som Pasveer lyckades reflexrädda. Sedan prövade Ziyech själv utifrån men bollen smet strax utanför stolproten.Sen kom Ajax med dåliga nyheter på Twitter mitt under den andra halvleken. På sjukhus hade det konstaterats att de Ligt ådragit sig en allvarlig huvudskada. Mer information än så har man inte gått ut med i dagsläget men Ajaxs mardrömssäsong blev just än värre...Trots chanserna tidigt i halvleken lyckades Ajax inte bygga upp något stort tryck mot Vitesse-målet. Men Huntelaar kom ytterst nära en reducering i den 64:e minuten när han framspelad av Kluivert prickade stolpen.Istället dröjde det till den 82:a innan en reducering kom. En Ajax-hörna hade nickats ut ur straffområdet tillbaka till hörnläggaren Ziyech som skruvade in bollen igen. Pasveer tvekade och Viergever stack fram huvudet och nickade in 1-2. Viergever som på liknande vis gjorde det enda målet i hemmamatchen mot Vitesse förra säsongen.Mer än så blev det inte för Ajax som efter Feyenoords förlust hemma mot NAC Breda igår hade chansen att gå om rivalerna. Helgens stora vinnare blev istället PSV som förnedrade Utrecht med hela 1-7 på bortaplan (efter bland annat två straffmål). Ajax har 10 poäng efter 6 omgångar, sin sämsta säsongsinledning sen 2008/09 då man slutade trea.Nästa helg väntar Heerenveen borta.AjaxVitesse0-1 Kashia '21, 0-2 Rashica '45+3, 1-2 Viergever '82van de Beek, Bruns, Faye, Castaignos, HuntelaarOnana; Veltman, de Ligt (Dolberg '33), Viergever, Dijks; van de Beek (Schöne '46), F. de Jong, Ziyech; Kluivert (Cerny '67), Huntelaar, YounesPasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Serero (Mukhtar '59), Bruns, Foor; Rashica (van der Werff '81), Matavz, Linssen (Castaignos '63)