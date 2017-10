Willem II 1 - 3 Ajax: Svag insats men ny seger

Insatsen lämnade övrigt att önska men Ajax tog ännu en seger ikväll borta i Tilburg.

Matchfakta

Ajax reste till Tilburg för ett möte med Willem II med en fin och symmetrisk resultatrad i ryggen - fyra raka segrar räknt både cup och liga med resultaten 0-4, 4-0, 1-4, 1-4. Senast man var här i Tilburg var i sista ligaomgången i våras. Dirk Kuyt och hans Feyenoord dödade ju de små titeldrömmarna som fanns direkt men Ajax stod ändå för en fin insats när man vann med 1-3 på Koning Willem Stadion. Det främsta minnet från matchen var Appie Nouris magnifika assist till Davy Klaassens sista mål i Ajax. Och efter slutsignalen, när både Nouri och Klaassen kastade upp sina matchtröjor till bortastå där det sjöngs om att man var på väg till Stockholm. Det var ett par veckor innan Europa League -finalen på Friends Arena och den lyckligaste tiden man upplevt som Ajax-supporter på åratal, när man hade bragdresultaten från Europa i ryggen och anspänningen och drömmarna inför finalen. Det följdes av den värsta sommaren någonsin. Vaclav Cerny bars ut på bår i cupsegern mot De Dijk i onsdags och farhågorna bekräftades: 20-åringen slet av korsbandet i högerknä och missar resten av säsongen. Synd om Cerny som inte ingick alls i Peter Boszs planer men ändå fått en del chanser av Marcel Keizer och ju gjorde sitt första mål i a-laget sen våren 2016 strax innan korsbandet gick.Förutom Cerny saknades även Amin Younes ikväll på grund en ljumskkänning han fick mot Feyenoord (inte undra på då Keizer och Spijkerman konsekvent spelat honom i 90 minuter oavsett insats). Manfallet på ytterplatserna innebar att Dennis Johnsen , som fick a-lagsdebutera när han ersatte Cerny mot De Dijk, fick vara med på bänken igen och ett guldläge för Justin Kluivert från start - trodde man, men Keizer/Spijkerman valde istället att sätta Kasper Dolberg på vänsterkanten och fortsätta med Klaas-Jan Huntelaar centralt. I övrigt var det den väntade elvan.Willem II började bra direkt vid avspark men kom av sig lite efterhand när Ajax började få styr på händelserna. Huntelaar hade den första möjligheten när han nickade utanför några minuter in. Det första avslutet på mål hade Dolberg när han nickade rakt på Matthijs Branderhorst i Willem II-målet från nära håll.Kvällens finaste stund kom i den nionde matchminuten när hemmaklacken tog upp en banderoll och massa spanska flaggor till stöd för Willem II:s spanske center Fran Sol som missade matchen då han opererade bort en tumör i pungen idag. Stående ovationer ackompanjerade tifo t och tidigare hade Sols lagkamrater visat sitt stöd med specialgjorda t-shirts man bar vid inmarschen. Vi får hoppas att allt slutar väl för Fran Sol.Hemmalaget hade sen två chanser, först när Etien Velikonja, som ersatte Sol, kom igenom Ajaxs försvarslinje men avslutade utanför målet. Sedan när backen Freek Herkens fick på en bra nick på en hörna så André Onana tvingades tippa bollen över ribban till en ny. Matthijs de Ligt är en av endast fyra utespelare i Ajax som inte gjort mål ännu denna säsong (de övriga är Justin Kluivert, Daley Sinkgraven och Luis Orejuela som alla haft knapert med speltid). Han var nära att spräcka målnollan när han sköt ett tungt vänsterskott utifrån som Branderhorst fick sträcka ut sig rejält på för att rädda.Ännu närmre ett ledningsmål kom Ajax när Huntelaar träffade stolpen när han nickade Hakim Ziyech s fina inlägg. 0-0 stod det i halvtid. Ajaxs spel var återigen undermåligt, för lite kreativitet, inte tillräckligt rakt anfallsspel och som vanligt med Spijkermans influens på bänken så var presspelet kasst. Att ha Dolberg som vänsterytter fungerade inte heller, det behövs en riktig ytter där särskilt när man valde Viergever som vänsterbacken bakom, Dolberg vill ju in centralt till Huntelaars position medan Viergever inte är bra offensivt.Tio minuter in i den andra halvleken tog matchen en oväntad vändning när domaren Dennis Higler blåste straff för hemmalaget efter att Lasse Schöne dragit omkull Thom Haye. Onana räddade som bekant Nicolai Jørgensens straff i De Klassieker i söndags, men den här gången gick han åt fel håll då Velikonja valde det andra hörnet.Keizer/Spijkerman valde att agera med ett dubbelbyte, Sinkgraven in och Maximilian Wöber ut samt Siem de Jong in för Donny van de Beek . Sinkgravens kantspel behövdes desperat, men lite löjligt att byta ut Wöber och flytta in Viergever centralt, våga byta ut Viergever, Wöber är ju grym! Hade hellre sett Frenkie de Jong före namnen Siem men det skulle visa sig vara rätt byte... Erwin van de Looi valde för Willem II:s del att samtidigt byta in Ismail Azzaoui och det var han som direkt var nära på att ge Ajax ännu större problem men Onana lyckades hinna ner och rädda hans skott nere vid stolproten.Kvitteringen kom lite turligt för Ajax. Först hade Ziyechs skott blockerats av en Willem II-försvarare, bollen gick ut till Schöne som utanför straffområdet fyrade av ett skott som ändrade riktning på Jop van der Linden och in i mål, skön revansch för Schöne som för övrigt enligt Opta aldrig förlorat någon av de senaste 44 Eredivisie-matcherna han gjort mål i (38 vinster, 6 förluster).Och så var det då Siem de Jong som höll sig framme. Joël Veltman spelade igenom Huntelaar som spelade i sidled till de Jong som träffsäkert placerade in 1-2, mål för tredje matchen i rad för honom.På stopptid fastställde David Neres slutresultatet när han slog in returen på Huntelaars skott, så hans mål- och assistform håller i sig trots att han likt resten av laget var blek ikväll.En ny seger alltså trots dåligt spel. Då Feyenoord tidigare ikväll tappade poäng borta mot Roda JC (1-1) distanserar sig Ajax ytterligare från dem, nu är det 5 poäng ner till kackerlackorna från Rotterdam. Ligaledarna PSV ligger 2 poäng före Ajax, de spelar imorgon borta i Arnhem mot Vitesse.Nästa söndag spelar Ajax kl 14.30 hemma mot FC Utrecht.Willem IIAjax1-0 Valikonja (straff) '55, 1-1 Schöne '70, 1-2 S. de Jong '79, 1-3 Neres '90+1de Ligt, Chirivella, RienstraBranderhorst; Heerkens, Peters, van der Linden Lachman, Tsimkas; Rienstra, Chirivella, Haye (Lewis '81); Velikonja (Azzaoui '63), El Hankouri (Ogbeche '81)Onana; Veltman, de Ligt, Wöber (Sinkgraven '63), Viergever; van de Beek (S. de Jong '63), Schöne (F. de Jong '81), Ziyech; Neres, Huntelaar, Dolberg