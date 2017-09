2017-09-26 20:45

Besiktas - RB Leipzig

2-0



Målfirandet efter Taliscas 2-0 mål!

Besiktas JK 2-0 RB Leipzig

Det blev en trevlig CL-kväll för Besiktas när man på hemmaplan besegrade RB Leipzig med 2-0 efter mål ifrån Ryan Babel och Anderson Talisca. Besiktas har redan tagit ett starkt grepp om förstaplatsen i grupp G och drömmen om avancemang lever vidare på allvar.





Strax efter målet så avtog pressen från Besiktas och Leipzig försökte ta sig in i matchen. Trots att Leipzig började få mer bollinnehav så ställdes inte Besiktasmålvakten Fabri på större prov resten av halvleken och istället kunde Besiktas utöka ledningen till 2-0 genom brassen Anderson Talisca i den 43:e minuten.



Likt målet Talisca gjorde mot



Under andra halvlek så släcktes en del av arenans ljusanläggning vilket fick matchen att stoppas runt 15 minuter. Spelmässigt under andra så fortsatte Besiktas med att sjunka ner med laget till en betydlig defensivtaktik och tränare Senol Günes mannar lyckades hålla ut och laget tog sin andra raka CL-seger.



Besiktas toppar just nu grupp G med 6 poäng före Porto som ligger tvåa med 3 poäng medan Monaco och Leipzig endast har tagit 1 poäng vardera.



Viktigt också att poängtera hemmasupportrarnas enorma stöd och man kan kortfattat beskriva stödet med hjälp av ett citat efter matchen av Leipzigs mittfältare, Kevin Kampl: Jag har spelat runt om många arenor och andra fans men atmosfären ikväll har jag aldrig varit med om tidigare. Besiktas har enastående fans!

Matchfakta



Resultat: BJK 2-0 RBL

Arena: Vodafone Park, Istanbul

Domare: Sergei Karasev,

Besiktas: Fabricio, Medel (Min. 60

Leipzig: Gulacsi, Ilsanker, Orban (Min. 46 Kampl), Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Keita (Min. 59 Bruma), Demme, Forsberg, Augustin, Werner (Min. 32 Klostermann)

Mål: Min. 10 Ryan Babel, Min. 43 Besiktas startade matchen med högpress och redan i den 10:e matchminuten så kom ledningsmålet genom formstarka Ryan Babel som gjorde sitt andra CL-mål denna säsong. Lagets andra formstarka spelare Cenk Tosun krigade sig igenom RBL försvaret från vänstersida om straffområdet och spelade fram till Babel som distinkt sköt in 1-0 målet till Besiktas.Strax efter målet så avtog pressen från Besiktas och Leipzig försökte ta sig in i matchen. Trots att Leipzig började få mer bollinnehav så ställdes inte Besiktasmålvakten Fabri på större prov resten av halvleken och istället kunde Besiktas utöka ledningen till 2-0 genom brassen Anderson Talisca i den 43:e minuten.Likt målet Talisca gjorde mot Porto så blev han ännu en gång assisterad av Ricardo Quaresma efter ett inlägg med sin ökända trivela genom högerkanten till Talisca som nickade in 2-0 till hemmalaget som även blev matchresultatet.Under andra halvlek så släcktes en del av arenans ljusanläggning vilket fick matchen att stoppas runt 15 minuter. Spelmässigt under andra så fortsatte Besiktas med att sjunka ner med laget till en betydlig defensivtaktik och tränare Senol Günes mannar lyckades hålla ut och laget tog sin andra raka CL-seger.Besiktas toppar just nu grupp G med 6 poäng före Porto som ligger tvåa med 3 poäng medan Monaco och Leipzig endast har tagit 1 poäng vardera.Viktigt också att poängtera hemmasupportrarnas enorma stöd och man kan kortfattat beskriva stödet med hjälp av ett citat efter matchen av Leipzigs mittfältare, Kevin Kampl:BJK 2-0 RBLVodafone Park, IstanbulSergei Karasev, Ryssland Fabricio, Medel (Min. 60 Necip Uysal ), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oguzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Min. 71 Tolgay Arslan ), Babel, Cenk Tosun (Min. 80 Negredo)Gulacsi, Ilsanker, Orban (Min. 46 Kampl), Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Keita (Min. 59 Bruma), Demme, Forsberg, Augustin, Werner (Min. 32 Klostermann)Min. 10 Ryan Babel, Min. 43 Anderson Talisca

Besiktas-RB Leipzig Fabri

Gary Medel

Pepe

Dusko Tosic

Caner Erkin

Oguzhan Ozyakup

Atiba Hutchinson

Ricardo Quaresma

Talisca

Ryan Babel

Cenk Tosun



Avbytare

Tolgay Arslan

Jeremain Lens

Matej Mitrovic

Alvaro Negredo

Mustafa Pektemek

Necip Uysal

Tolga Zengin

Peter Gulacsi

Stefan Ilsanker

Willi Orban

Dayot Upamecano

Marcel Halstenberg

Marcel Sabitzer

Naby Keita

Diego Demme

Emil Forsberg

Jean-Kevin Augustin

Timo Werner



Avbytare

Bernardo

Bruma

Kevin Kampl

Lukas Klostermann

Konrad Laimer

Yvon Mvogo

Yussuf Poulsen



0 KOMMENTARER 171 VISNINGAR 0 KOMMENTARER171 VISNINGAR ATLAS C

2017-09-26 23:41:52

ANNONS:

Fler artiklar om Besiktas

Besiktas

2017-09-26 23:41:52

Besiktas

2017-09-26 14:42:54

Besiktas

2017-09-23 04:35:00

Besiktas

2017-07-05 14:48:58

Besiktas

2017-05-28 20:59:00

Besiktas

2017-03-04 21:29:02

Besiktas

2017-02-28 07:30:00

Besiktas

2017-02-24 13:42:30

Besiktas

2017-01-26 21:13:00

Besiktas

2016-09-28 23:23:50

ANNONS:

Det blev en trevlig CL-kväll för Besiktas när man på hemmaplan besegrade RB Leipzig med 2-0 efter mål ifrån Ryan Babel och Anderson Talisca. Besiktas har redan tagit ett starkt grepp om förstaplatsen i grupp G och drömmen om avancemang lever vidare på allvar.Klockan 20:45 är det dags för den andra gruppspelsmatchen när Besiktas tar emot tyska RB Leipzig. Förra omgångens viktiga seger mot Porto på bortaplan innebär att Besiktas vid seger även ikväll kan ta ett tidigt stort kliv inför jakten på avancemang.Under säsongen 2004/05 blev det en minnesvärd seger för Besiktas när man på bortaplan besegrade Fenerbahce vilket sen dess tyvärr inte har återupprepats. Besiktas har nämligen inte vunnit på rivalerna Fenerbahces hemmaborg i Kadiköy på nästan hela 13 raka år. Förhoppningsvis är det dags för formstarka Besiktas att skrämma bort bortaspöket Fenerbahce som inlett säsongen knackigt i säsongens första stora Istanbulderby.Då var det äntligen klart! Världsbacken som under de senaste 10 åren haft en framgångsrik sejour i Real Madrid lämnar Spanien och nya klubbadressen blir turkiska ligamästarna Besiktas.Besiktas gjorde det som krävdes för säkra ligasegern och besegrade Gaziantepspor på bortaplan med hela 4-0. Klubben kan nu fira sitt 15:e officiella ligaguld och därmed belönas med en tredje stjärna ovanför klubbemblemet.Det blev en tuff men viktig 1-0 seger för serieledande Besiktas mot ett kompakt och defensivt Rizespor. Dagens mål stod ytterbackarna för under första halvlek när vänsterbacken Adriano assisterade fram till högerbacken Gökhan Gönül som sköt in sitt första mål i BJK-tröjan.Serieledarna tog under måndagskvällen ett stort steg mot ligaguldet när man besegrade rivalerna Galatasaray på bortaplan. I och med segern så har Besiktas med stor sannolikhet uteslutit ligatrean Galatasaray ut ur ligastriden som just nu är mellan tvåan Basaksehir och Besiktas.Besiktas fick grekiskt motstånd i dagens Europa League-lottning.Sommarens transferfönster var minst sagt hektisk för Besiktas. Resultatet har varit diskutabelt och förstärkningar förväntas ansluta under vinteruppehållet. Man har i dagsläget pekat ut kanten som i huvudsak beroende av förstärkning, men spelare tros kunna ansluta till försvaret såsom anfallet under den kommande månaden.Med en fantastisk stöd från hemmapubliken så fick vi sen en dominerande första halvlek från Besiktas som inte kunde leverera på samma sätt i den andra halvleken. Ricardo Quaresmas fantastiska frisparksmål i den första halvleken som gav Besiktas ledningen i matchen blev tyvärr inte matchens slutresultatet utan Dynamo Kiev kunde i andra halvlek genom Tsygankov sätta kvitteringsmålet till slutresultatet 1-1.