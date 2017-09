2017-09-26 20:45

Besiktas - RB Leipzig



CL: Besiktas JK - RB Leipzig

Klockan 20:45 är det dags för den andra gruppspelsmatchen när Besiktas tar emot tyska RB Leipzig. Förra omgångens viktiga seger mot Porto på bortaplan innebär att Besiktas vid seger även ikväll kan ta ett tidigt stort kliv inför jakten på avancemang.

BJK BJK



Efter en tuff derbyförlust mot



Lyckas dock Besiktas hålla fokus i spelet ikväll så som laget hade mot



Med ett starkt publiktryck ikväll så får man ändå inte hoppas på att Besiktas spelarna inte blir övertaggade under matchen utan alltid har kontroll i spelet. Leipzig är ett kontringstarkt lag så det är viktigt att Besiktas håller kyla och tålamod.



Lagkaptenen Oguzhan Özyakup som brukar underprestera under stormatcher måste kliva fram idag då han i själva verket är mittfältets bolltrygga och den spelare som har kontrollen att lugna ner spelet under matchen. Dagens utropstecken blir Ryan Babel som har denna säsong visat kanonform och bör prestera bra även ikväll.



Inför matchen ikväll så är det värt att nämna att Besiktas har på 7 matcher mot lag från Tyskland inom Uefa-sammanhang inte vunnit ännu. 6 förluster samt 1 oavgjort resultat och det från CL-säsongen 2009/10 mot Wolfsburg i gruppspelet då matchen slutade mållöst.



RB LEIPZIG RB LEIPZIG



Förra årets ligatvåa i



Trots 1-0 ledning i den 33:e minuten genom vänsteryttern Emil Forsberg så varade inte ledningen länge då Monaco kvitterade minuten efter. Ikväll så siktar Leipzig på att även ta sin allra första Europaseger inför 40 000 Besiktas supportrar.



Förväntande laguppställningar: BESIKTAS: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oguzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun (4-2-3-1)



LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Werner (4-2-2-2)



Sergei Karasev från Ryssland är matchens domare för ikväll tillsammans med sina assisterande Anton Averyanov, Tikhon Kalugin, Sergey Lapochkin och Sergei Ivanov medan Maksim Gavrilin kommer agera som matchens fjärdedomare. Sergei Karasev dömde även förra säsongens bragdseger när Besiktas på bortaplan under CL-gruppspelet besegrade Napoli med 3-2.



Matchfakta:



Plats: Vodafone Park, Istanbul

Tid: 20.45

TV: TRT 1 / HD (Turkiet), Viaplay & Viasat Motor / HD (Sverige)

Tips: 1-1 (BJK: Cenk Tosun, RBL: Timo Werner)





La vittoria sara nostra!

2017-09-26 14:42:54

