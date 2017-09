Gentleman både på- och utanför planen - Muhamed "Big Mo" Konjic...

Veckans legend: Muhamed Konjic

Redaktionen återupptar skrivandet och presenterar varje onsdag en artikel om de bosniska legendarerna som har lämnat stora spår efter sig, inte bara i hemlandet men också i Europa och världen. Näst på tur är Bosniens första kapten och representant i engelska Premier League, Coventry-legendaren, Muhamed "Big Mo" Konjic.

Som 19-åring får Muhamed Konjic göra sin första match för moderklubben FK Sloboda från Tuzla och det var bara början på nått fantastiskt som komma skulle för denna långa mittback. Det blev en förvisso ganska kort sejour i Sloboda och redan efter tre säsongers spel så bestämde sig Konjic för att pröva lyckan i grannlandet till väst, Kroatien. Det hade blivit cirka 21 matcher innan dess i den röd/svarta tröjan.



Nya klubbadressen var NK Belišce från just staden Belišce som ligger i nördöstra Kroatien. Den idag 3.HNL-laget blev som väntat bara en språngbräda i karriären och redan efter en säsong snappade huvudstadslaget NK Zagreb upp Konjic och skrev kontrakt med mittbacken. Där blev det ytterligare succé och som grädde på moset kom också uttagningen till landslaget. Konjic fick äran att bära kaptensbindeln i mötet mot Albanien, som slutade i en hemmaseger för albanerna. Det här var Bosnien och Hercegovinas första officiella match. "Big Mo" fick dock pausera nästan ett helt år för att tjänstgöra i armén i början av 90-talet.



Efter tre säsonger i Zagreb och 63 matcher samt 5 mål kom tiden för spel i Europas högre ligor. Första stoppet blev i Schweiz där Konjic spelade en säsong för FC Zürich. 36 matcher och 5 mål senare flyttar Mo söderut och skriver kontrakt med dåtidens mycket talangfulla och duktiga Monaco. Jean Tiganas mannar med Konjic i backlinjen stod för en stor bedrift i bland annat Champions League slutspelet när man överraskande slog ut engelska storlaget Man Utd efter att man klarat 1-1 på Old Trafford. Konjic var väldigt skadebenägen under sin spelarkarriär och det var en av anledningarna till att det blev väldigt sparsamt med speltid i Monaco fram för allt.



Mycket bra spel också i den röd/vita tröjan gjorde att Coventry City var villiga till att betala två miljoner pund för Konjic tjänster och det tog inte lång tid innan han blev fansen kelgris. Muhamed var från och med nu mer känd som Mo. Det blev dock en ganska trist första säsong för Mo som hade mycket skadeproblem. Samma säsong åkte Coventry när till Championship. Stor bedrift för bosniern kommer i säsongen 02/03 när han röstas fram till Coventrys bästa spelare den säsongen med hela 48 spelade matcher. Karriären får sig en törn det kommande året och 2004 blir det sista året för "Big Mo" som spelare för the Skyblues. Enligt Konjic så blev han mer eller mindre borttvingad från Coventry då tränaren inte längre trodde på han.



Det var ett emotionellt farväl från den långe när han packade sina väskor och drog till Derby County. Samma år meddelar Konjic att han slutar i landslaget och Frankrike hemma i Sarajevo blir den sista matchen i landslagströjan. Även en krigare kan ibland inte hindra tårarna ifrån att rinna. Flera storspelare som Henry, Ribery och medspelaren i Monaco Willy Sagnol för att nämna några gick fram och kramade om Konjic när han stegade ut mot långlinjen för att bytas ut mot sin arvtagare, Emir Spahic!



Det blev två säsonger i Derby County och 16 matcher för Konjic som 2006 lägger skorna på hyllan. En stor karriär var därmed över.



Statistik:



1989–1992 - FK Sloboda Tuzla 21 (0)

1992–1993 - NK Belišce 19 (0)

1993 –1996 - NK Zagreb 63 (5)

1996 –1997 - FC Zürich 36 (5)

1997 –1999 - AS Monaco 37 (2)

1999 –2004 - Coventry City FC 138 (4)

2004 –2006 - Derby County FC 16 (0)



1995–2004 - Bosnien och Hercegovina 38 (0)

