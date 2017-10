Besic fortsatt fast i frysboxen

?Flera landslagsspelare har det kefft i sina respektive klubblag, bla Besic i Everton, Kodro i Mainz och Bajic i Udinese.

Azerbajdzjan:Sehic höll nollan när Qarabag besegrade Inter Baku med 2-0 på bortaplan, matchvinnare blev sydafrikanen Dino Ndlovu med två fullträffar i slutminuterna.Belgien:Milicevic startade i Gents segermatch mot Waasland-Beveren och den offensive mittfältaren blev utbytt efter 66 minuter, matchen slutade 2-0.I halvtid såg det ut som om Anderlecht enkelt skulle slå Mechelen, man ledde nämligen med 4-1. Matchen blev dock mer spännande än väntat, Mechelen bjöd på en fin prestation i den andra halvleken och förlorade ”bara” med 4-3. I vanlig ordning så lirade Cocalic hela matchen.Bosnien & Hercegovina:Serieledande Zrinjski tappade oväntat poäng mot Borac Banja Luka på hemmaplan, matchen slutade 0-0 men Sliskovics gäng toppar fortfarande tabellen med en marginal på sex poäng. Båda landslagsspelarna startade och Bilbija blev alltså poänglös mot sin moderklubb men var Zrinjskis främsta vapen framåt. Även Piric stod för en solid insats men bla en jätteräddning i 74:e när han stoppade ett friläge.England:Besic är fortfarande utanför Evertons trupp och han missade därför ligamatchen mot Brighton & Hove Albion (1-1).Begovic räddade fem avslut och blev även varnad när Bournemouth förlorade mot Tottenham med uddamålet.Kolasinac lirade hela matchen när Arsenal föll mot överraskningslaget Watford med 2-1 på bortaplan.Frankrike:Prcic är fortsatt kvar i sjukstugan och missade därför Ligue 1 -matchen mot Guingamp, Rennes torskade med 2-0.Grekland:Cimirot var inte med i PAOK:s trupp när laget slog Lamia med 4-0.Vranjes lirade hela matchen mot Xanthi och räddade även poäng genom ett mål i slutet på matchen. Mötet slutade 1-1 och det här var Ognjens första fullträff för den här säsongen.Italien:Bajics problem fortsätter och anfallaren blev utan speltid när Udinese förlorade mot Fiorentina. I likhet med Besic bör han eventuellt söka efter en ny klubbadress när vintertransferfönstret öppnar ifall ingenting förändrats.Zukanovic spelade 90 minuter i Genoas segermatch mot Cagliari med 3-2, Ervin har startat flera matcher i rad för sin nya arbetsgivare och känns numera som en given startspelare.Lazio tog en sensationell seger på bortaplan mot den regerande mästaren Juventus med 2-1 efter att succéspelaren Immobile gjort två mål. Lulic startade och spelade 84 minuter, han gör ett nyttigt defensivt arbete, han och Radu kompletterar varandra ytterst bra. Dessvärre var han ganska osynlig offensivt och bidrog inte med mycket.Pjanic är fortfarande skadad och missade alltså Laziomatchen.Dzeko och hans Roma tappade tre tunga poäng i toppmatchen mot Napoli, resultatet blev 1-0. I helhet kändes Napoli som det bättre laget även om Roma gjorde en bra andra halvlek. Dzeko lirade hela matchen men hade det inte så värst lätt, de ljusblåa försvarana prioriterade Edin vilket bidrog till att hamnade i flera jobbiga situationer.Palermos match mot Frosinone blev mållös och för Jajalos del blev det inhopp i den 56:e minuten. Just Jajalo är en av de spelare som hänger löst inför kommande landslagssamlingar, särskilt om Bazdarevic rycker. Mittfältaren är på fel sida av 30-sträcket samtidigt som han inte tycks kunna bli en startspelare i Serie B.Kroatien:Dinamo spelade ”bara” oavgjort mot Osijek, 1-1 slutade matchen vilket ändå får ses som ett snöpligt resultat för storklubben. Hodzic startade matchen och blev utbytt efter 67 minuter, han hade en bra målchans under den första halvleken men han lyckades ej förvalta det läget. För Gojaks del blev det tyvärr inget lir.Nederländerna:Dumic startade sin första ligamatch i Utrechttröjan när laget slog Heerenveen med 3-1, Dario spelade hela den jämna matchen.Memisevic lirade hela matchen och blev varnad mot AZ Alkmaar, slutresultatet blev 1-1.Ryssland:Likt ”holländarna” spelade även Sunjic 90 minuter i hans ligamatch mot SKA Khabarovsk. Moskvalaget vann med 2-0 och förutom en finfin defensiv insats lyckades även mittbacken leverera en assist.Skottland:Simunovic är fortfarande inte redo för spel och fanns därför inte med i truppen när Celtic besegrade Dundee United med uddamålet.Turkiet:Visca lirade hela matchen mot Safet Susics Alanyaspor, IBB vann med 2-1 och Edin spelade hela matchen.Milosevic gjorde en bra insats på bortaplan mot storklubben Galatasaray , hans arbetsgivare förlorade förvisso men Deni hade 95% i passningssäkerhet och tre avslut. Mittfältaren spelade hela matchen.Tyskland:Bico är fortfarande skadad.Ibisevic var avstängd mot Schalke 04 (förlorade med 2-0)Hajrovic började på bänken i ligamatchen mot Borussia Mönchengladbach men blev inbytt direkt i andra halvlek. Izets inhopp var piggt, han hade ett avslut och flera dribblingar som fick igång Werders offensiv men dessvärre blev det förlust med 2-0.Frisparksspecialisten började på bänken mot Mainz men blev inbytt i den 79:e och under sitt korta inhopp hann Salihovic gör sitt första mål i HSV-tröjan, det kom från straffpunkten. Dessvärre förlorade Hamburg med 3-2.Likt Salihovic började även Kodro på bänken och han fick göra ett kort inhopp i den 88:e minuten.Duljevic fick 90 minuters speltid mot Ingolstadt men blev poänglös. Matchen slutade 2-2 efter att Dresdenlaget tappat en tvåmålsledning.Karacic fanns inte ens med i truppen när Sandhausen förlorade med 2-0 mot Bochum, beror troligen på skadekänningar.USA:Efter ett lyckat landslagsuppehåll i Europa (ur personlig synvinkel) var Medujanin tillbaka på andra sidan Atlanten och formen håller i sig. Haris spelade hela matchen mot Chicago Fire och bjöd på en assist, de blev dock förlust med 3-2.