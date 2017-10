2017-10-07 18:00

Bosnien & Hercegovina - Belgien

3-4



En av matchens bästa spelare, Dumic, nickar in 3-3 målet.

BiH - Belgien 3-4: Det är över

BiH kommer inte att spela något VM nästa år. Detta står klart efter att man förlorat hemma mot gruppsuveränen Belgien i en målglad historia.

Förutsättningarna

Redan på förhand visste man att det skulle bli oerhört svårt att ta sig vidare från gruppen. Belgien var förvisso redan klara gruppetta men med tanke på att de går ut med inställningen att vinna varje match och att bästa laget, undantaget Lukaku, skulle spela förstod man att det skulle bli för tufft. Spelorten för kvällen var Zeljeznicars arena, grbavica, i Sarajevo och inte den gamla vanliga Bilino Polje i Zenica på grund av avstängning. En arena som, när den står helt färdig med läktare runt hela planen, skapar en mäktig inramning och där lanslaget kan spela oftare. Det hade dock regnat en massa under hela dagen vilket gjorde att mattan i princip var ospelbar och det skulle inte bjudas på något passningsspel i världsklass. Förlusten innebär att chansen till kval försvann, för även om det omöjliga skulle hända och att Grekland förlorar i sista omgången mot Gibraltar samtidigt som Bosnien slår Estland, blir man sämsta tvåa och får inte ens kvala.



Matchen

Några ändringar i startelvan gjordes på grund av skador och avstängning på Zukanovic. Dumic fick starta som mittback, Besic och Medunjanin var tillbaka och Duljevic fick något oväntant chansen på kanten. Dzeko ensam på topp. Det dröjde bara några minuter och vi hade 0-1. PSG:s högerback Meunier, sylvass på sin kant, kom förbi, fick en boll snätt inåt och kunde skjuta in ledningsmålet mot ett passivt bosniskt försvar där framförallt Besic inte gör sitt jobb. Backens femte fullträff i kvalet...Tuff start som sagt och känslan var att detta är över redan innan det börjat. Men Bosnien biter ihop och tar sig in i matchen. Duktige Medunjanin, som nuförtiden lirar i USA, är pigg och har ett bra skott i sjunde minuten där han dessförinnan grundlurar De Bruyne med en skottfint och får ett bra läge men Courtois räddar. Belgien skapar återigen ett bra läge men missar och Medunjanin testar på nytt.



Halvchanserna avslöser varandra och det är rörigt i backlinjen hos BiH, framförallt på vänsterkanten som är som ett öppet hål. Men, efter halvtimmen spelad kommer Kolasinac runt på sin kant, slår in bollen till Dzeko som på något sätt får den förbi målvakten och där dyker Medunjanin upp och stöter enkelt in bollen i öppet mål. 1-1 var ett faktum och arenan exploderar. Hemmalaget har nu fått upp ångan och med sex minuter kvar skjuter Begovic ut bollen, mittbacken Vertonghen missar helt och Visca, tidigare i just Zeljeznicar och grbavica, får ett gratisläge. Han gör inga misstag och helt plötsligt står det 2-1. Sista fem blir lika händelserika som första fem där Belgien på något sätt inte lyckas att göra mål trots flera chanser, bland annat gör Begovic en fantastisk dubbelräddning och vi går till halvtidsvila med en ledning som i detta skede betydde stor chans till vidare kvalspel.



Andra halvlek börjar i ganska så segt tempo och lagen känner mest på varandra. Rätt mycket passningar som går fel och det är inte konstigt med tanke på underlaget för kvällen. Efter kvarten spelad kommer dock 2-2 målet och det är Chelseas Batshuayi som slår in en retur som Begovic inte ska släppa, efter att Carrasco snurrat runt med den bosniska backlinjen, främst Sunjic, och avlossat ett skott rakt på Begovic. 2-3 kommer tio minuter senare och det är Vertonghen som räddar upp sitt misstag tidigare i matchen och skjuter in målet på volley efter hörna och pass från Carrasco. En hörna som aldrig borde blivit tilldelad då det var solklar frispark i situationen innan men domaren valde att peka mot hörnflaggan. Domaren hade även under den här perioden av matchen valt att inte ge duktige Carrasco en solklar varning efter att han dragit i Dumics tröja, en varning som hade betytt hans andra i matchen och utvisning. Saker och ting kunde med andra ord ha slutat annorlunda men man ska inte skylla på domaren i slutändan. Bosnien har sig själva att skylla i detta kval där man borde ha säkrat kvalplatsen redan i förra matchen mot Cypern där en trygg 2-0 ledning slutade i förlust.



Hemmalaget vill dock inte ge upp och trycker in 3-3 med cirka tio minuter kvar när inbytte och comebackande Hajrovics perfekta hörna nickas in av Dumic som gör sitt första landslagsmål. Nu började hoppet komma tillbaka och det kändes som att matchen kunde sluta hursomhelst. Hoppet varade dock bara i en minut och sedan hade Carrasco gjort 3-4 via ett skott i Begovics hörn. Innan dess ger Kolasinac, som varit en av Arsenals bästa spelare såhär långt, bort bollen helt ohotad till Meunier när han misslyckas med en enkel rensning och backen visar upp sitt goda spelförståelse när han hittar in till Carrasco. Matchen slutar alltså med förlust och man får ge spelarna en eloge för att de äntligen gav allt i en match och verkligen försökte. Tänk om man hade gjort det från första omgången, då hade det sett annorlunda ut med en match kvar.



Det är tydligt att BiH:s chanser till avancemang grusades i flera matcher innan denna. Greklands kvittering i femte övertidsminuten i bortamatchen, tappad 2-0 ledning mot Cypern och åtta insläppta mål mot Belgien (totalt 12 i hela kvalet) talar sitt tydliga språk.



Vad händer nu?

En match återstår, Estland borta imorgon. Vi lär säkert få se en hel del nya namn i elvan. Efter den matchen försvinner förhoppningsvis Bazdarevic från posten som förbundskapten och nu är det dags att ta in en utländsk tränare som kan få ordning på det här laget och som lirar med de spelare som är i bäst form, inte de som alltid har varit där och bör vara där bara för att. Och med utländsk tränare tänker jag på någon utifrån forna Jugoslavien, alltså en som inte känner till landet och mentaliteten, som inte låter media påverka laguttagningen eller något annat för den delen. Någon med nya idéer och tankar och gärna en tränare med vinnarmentalitet och erfarenhet. som vågar att bänka stjärnorna när det inte fungerar. Dags att lägga energin och pengarna där, för potentialen finns, det är ingen snack om saken, gäller bara att få ihop det inför nästa kval. Ett kval där kapten Dzeko, mycket bra mot Belgien, leder laget. Dumic får fortsatt förtroende som mittback, Kolasinac är mer erfaren, Besic klarar sig utan skada i ett halvår och spelar, Pjanic blir landslagets nyckelspelare och anfallslöftena Bajic, Hodzic och Kodro blommar ut.



Hoppet är ju det sista som överger en.

2017-10-09 20:13:00

