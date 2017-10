Edin Dzeko nominerad till Ballon d'Or.

Landslagets kapten är en av de 30 nomineradevtill det prestigefyllda Ballon d'or som delas ut av France football.

Edin Dzekos prestationer under förra säsongen har inte gått helt obemärkt förbi. Roma-spelaren och landslagsmannen vann skytteligan i Serie A med 29 fullträffar. Det är ett stort erkännande för spelaren ifråga men även för hela Bosnien & Hercegovina, att vi har en spelare i världsklass.



Sammanlagt blev det 39 mål för Dzeko i Romatröjan under förra säsongen och laget hamnade på en andraplats i ligan bakom Juventus. Bosniern har även under denna säsong visat att han är en pjäs att räkna med. Han har gjort åtta mål på sju matcher, varav 7 mål i ligan på 6 spelade matcher. För Bosnien & Hercegovinas landslag har det i skrivande stund blivit 52 mål på 88 matcher.



Dzeko har en gång tidigare blivit nominerad till Ballon d'or, det var under tiden i tyska klubben Wolfsburg, då ''vargarna'' vann sin första Bundesligatitel och Dzeko vann skytteligan. Då slutade han på en 13 plats.



Lycka till kaptenen!