En lyckad comeback från Pjanics sida!

En rolig CL-omgång från bosniskt perspektiv där Pjanic och Dzeko målade samtidigt som Sehic briljerade mot Atletico Madrid.

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Qarabag tog en historisk poäng när man spelade oavgjort mot Atletico Madrid i den tredje CL-omgången, Sehic lyckades hålla nollan och var tveklöst en viktig faktor bakom Qarabags poängsplock. Målvakten var stabil hela matchen, han gjorde inga större misstag och den främsta räddningen kom i den 39:e minuten när han räddade Griezmanns skott. Förutom målvaktsspelet bör man även uppmärksamma hela Qarabags lagarbete som verkligen gav resultat, väldigt roligt när lagmoral ger belönas på det sättet. Efter Atleticomatchen väntade ligaspel dagarna därpå och då blev det faktiskt förlust i toppmatchen mot Qabala, Sehic stod mellan stolparna även den gången.



Belgien:



Edin Cocalic (Mechelen)

Mechelen åkte på stryk mot AS Eupen på bortaplan, matchen slutade 4-1 och Cocalics gäng blev helt utspelade. Edin drog på sig ett gult kort och spenderade hela mötet på plan.



Danijel Milicevic (Gent)

Gent spelade lika mot Kortrijk (1-1) och Milicevic fick 90 minuters speltid.





Bosnien & Hercegovina:



Nemanja Bilbija & Kenan Piric (Zrinjski)

Innan det senaste landslagsuppehållet drog igång hade Zrinjski en stabil förstaplats i den bosniska ligatabellen med åtta poängs marginal, ett imponerande försprång och goda möjligheter till att redan nu på hösten rycka. Så har det inte blivit, efter ett kryss mot Borac och nu senast en förlust mot Sarajevo är det bara tre poäng som separerar den regerande mästaren från huvudkonkurrenterna Zeljeznicar och Siroki Brijeg. Det blev som sagt förlust mot Sarajevo med 3-1 senast, säsongens första hemmaförlust. Både Bilbija och Piric lirade hela matchen men ingen av herrarna utmärkte sig spelmässigt. Nemanja skulle dock hamna i en komisk situation där Bilbija pussade på Perica Ivetics arm, tanken var att Ivetic skulle visa konsekvenserna av en duell och svaret från anfallaren var anmärkningsvärt.







England:



Asmir Begovic (Bournemouth)

Begovic var tillbaka på sin gamla hemmaarena i helgen och trots ett insläppt mål fick han jubla tillsammans med Bournemouth, körsbären lyckades nämligen vinna den viktiga bottenmatchen med 2-1 efter en tight match. Eddie Howes gäng lyckades placera sig på en fenomenal nionde plats förra säsongen, något man ej lär upprepa den här säsongen. Efter nio omgångar parkerar man nästsist och Begovics gäng kan mycket väl bli indraget i en bottenstrid nu till våren.



Sead Kolasinac (Arsenal)

Kolasinac fanns inte med i truppen när Arsenal knep tre poäng mot Röda Stjärnan på bortaplan, matchen slutade 1-0 efter en riktig kämpainsats från serberna som slet in i det sista. Ytterbacken fanns dock med i startelvan och spelade hela matchen när Arsenal slog Everton med 5-2 i Liverpool. Kolasinacs insats får ses som godkänd, särskilt offensivt där han ofta har farliga inspel och flera avslut. Dessvärre är Seads försvarsspel fortsatt instabilt och emellanåt är hemjobbet på en låg nivå.



Muhamed Besic (Everton)

Besic fanns inte ens med i truppen mot Arsenal men satt i alla fall på bänken mot Lyon i Europa League, de blåklädda förlorade även den matchen med 2-1. De ska bli intressant att se hur det blir med Besic nu när Koeman fått sparken.





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Prcic är tillbaka från sjukstugan och startade mot Lille, det blev vinst för Rennes med 1-0 och Sanjin blev utbytt efter 68 minuter. Mittfältaren hade bla 72% i passningssäkerhet och ett avslut.





Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

Mittfältaren fanns inte med i PAOK:s trupp när de slog Lamia med 4-0.



Ognjen Vrajes (AEK Aten)

Atenklubben fick med sig ett positivt resultat i Europa Leagues tredje gruppspelsomgång, 0-0 på bortaplan mot Milan som är en erkänt bra motståndare. Grekerna bjöd på en stabil prestation i defensiven och Ognjens imponerande med sitt tuffa och fysiska närkampsspel. Landslagets högerback spenderade hela matchen på plan.





Italien:



Ervin Zukanovic (Genoa)

Även Genoa spelade mot Milan förra veckan och resultatet blev desamma, 0-0. Zukanovic tog plats i Genoas trebackslinje och spelade hela matchen, han blev dessutom varnad.



Senad Lulic (Lazio)

Lazio går som tåget och lyckades slå både Nice (3-1) och Cagliari (3-0), lagkaptenen var på planen 90 minuter båda matcherna men blev poänglös.



Edin Dzeko (Roma)

Edin Dzeko var tillbaka i England under onsdagskvällen när det vankades Champions League-fotboll mot Chelsea. Matchen blev minst sagt sevärd, sex mål gjordes och resultatet skrevs till 3-3 efter att Roma bla lyckats vända ett tvåmålsunderläge. Dzeko bjöd på en superbra insats, anfallaren gjorde två mål varav ett av de var en riktig pärla på volley. Emellanåt kändes Dzeko helt ostoppbar, han har en grym bollkontroll, vinner dueller i straffområdet, slår perfekta krossbollar och vid ett läge lyckades han tunnla en Chelsea-spelare. Forwarden lyckades också bjuda på två fina framspelningar där Perotti och Nainggolan kom i frilägen. Anfallaren lirade hela matchen för Roma och var även inskriven i startelvan mot Torino, huvudstadslaget vann den matchen med 1-0 och Dzeko spelade 90 minuter. Dessvärre presterade han inte på samma nivå som i London, det var en ljummen Dzeko vi fick se, troligen sliten efter Chelseamatchen.



Miralem Pjanic (Juventus)

Pjanic gjorde comeback förra veckan efter sitt tvåveckor långa skadeuppehåll och comebacken blev lyckad. Pjanic fanns med i startelvan mot Sporting Lissabon och frälste sitt Juventus direkt genom att göra mål på frispark när de svartvitrandiga vann rättvist med 2-1. Mittfältaren skrev även in sig i målprotokollet när den gamla damen krossade Udinese och vann med 6-2.



Riad Bajic (Udinese)

Bajic blev inbytt i den 82:a minuten när hans Udinese åkte på storstryk mot Juventus.



Mato Jajalo (Palermo)

Jajalo fick 90 minuters speltid när Palermo förlorade mot Novara med två bollar mot noll, den defensive mittfältaren varnades i samma match.



Rade Krunic (Empoli)

Krunic missade matchen mot Virtue Entella som Empoli vann med 3-2, spelaren var inte ens med i truppen vilket troligen berodde på känningar. Rade var dock redo inför helgens drabbning och började på bänken mot Venezia. ”Kronan” blev inbytt redan i den 34:e minuten och för Empolis del blev det förlust med 1-0.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Mötet mellan de två klassiska rivalerna Dinamo Zagreb och Hajduk Split slutade 2-2 efter bla tre mål under matchens tio sista minuter. Hodzic var på plan hela matchen men lyckades varken näta eller spela fram samtidigt som Gojak blev utan spel.





Nederländerna:



Samir Memisevic (Groningen)

Memisevic är fortsatt given i Groningens lagbygge och försvaren spelade hela förlustmatchen mot Willhem II (1-0). Trots förlusten stod Memisevic för en hygglig insats, Samir kommer troligen bli given i landslagstruppen under nästkommande kvalspel.



Dario Dumic (Utrecht)

Utrecht åkte på förlust med tre bollar mot noll när man mätte krafterna med AZ Alkmaar, Dumic lirade hela matchen för förlorargänget.





Ryssland:



Toni Sunjic (Dinamo Moskva)

Den långe och fysiskt starke mittbacken spelade hemma bortamatchen mot Rubin Kazan, Moskvalaget fick med sig en poäng i den mållösa tillställningen.



Schweiz:



Miroslav Stevanovic (Servette)

Meho Kodros gäng fortsätter att plocka hem trepoängare i den schweiziska andraligan, senast slog man Rapperswil-Jona med 2-1 efter två ”Stevanovic-mål”. Förutom Miroslav lyckades även slovenen Dalibor näta. Intressant är att i motståndarlagets trupp fanns Dennis Salanovic inskriven, med meriter från Atletico Madrids ungdomslandslag. Mittfältaren som är född 1996 valde bort BiH för Lichteinstein för ungefär tre år sedan, något som är ganska ointressant nu när han är en bänkspelare i schweiziska andraligan.





Turkiet:



Edin Visca (Istanbul BB)

IBB valde att bortprioritera EL och ställde därför upp med ett reservbetonat lag mot Hoffenheim, det blev förlust med 3-1 och Visca vilades.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Vrsajevic var tillbaka efter sin skada och i likhet med Pjanic fick han en trevlig comeback. Osmanlispor vann nämligen med 3-0, Avdija fick 90 minuter speltid och förgyllde sin comeback med en assist.



Deni Milosevic (Konyaspor)

En tragisk vecka för Konyaspor som torskade både i europaspelet och det inhemska ligaspelet. Milosevic spelade 90 minuter mot både RB Salzburg (2-0) och mot Kayserispor (2-1), den här säsongen har verkligen inte fått en rolig start för förra årets cupmästare som parkerar på nedflyttningsplats efter nio spelade omgångar.





Tyskland:



Kenan Kodro (Mainz 05)

Kodro började som vanligt på bänken för Mainz men anfallaren fick hoppa in i förlustmatchen mot Schalke i matchminut 79.



Sejad Salihovic (Hamburg SV)

Salihovic fanns inte med i truppen mot Bayern Munchen, HSV förlorade med 1-0.



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Ibisevic har ingen rolig vecka bakom sig, förlust i europamatchen mot Zorya Luhansk med 2-1 och sedan en dålig insats mot Freiburg. Vedo började på bänken mot ukrainarna men fick hoppa in i den 57:e minuten, Berlinlaget parkerar på en jumboplats (i EL-gruppen) efter tre matcher och lär inte avancera ifrån gruppspelet. Väl i ligan där Hertha spelade 1-1 fick han starta men han blev utbytt direkt i halvlek, inte mycket gick rätt och han fick kritik för sitt temperament.



Izet Hajrovic (Werder Bremen)

Werder match mot Köln slutade 0-0 och Hajrovic blev inbytt i den 46:e minuten, ett bra inhopp från Izets sida.



Haris Duljevic (Dynamo Dresden)

Duljevic spelade hela matchen mot Nurnberg i lördags som Dynamo förlorade med 2-1. Trots nederlaget kan Haris vara nöjd med sin insats, han utmärkte sig med sina dribblingar och hans glöd på planen.





USA



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin spelade hela matchen och levererade en framspelning när PU utklassade Orlando City och vann med 6-1.