Ett misslyckat kval avslutas med tre poäng

BiH lyckades vinna en tråkig match mot Estland med 2-1, den stora matchvinnaren blev Izet Hajrovic med sina två mål.

När VM-kvalets spelschema fastställdes var det troligen flera bosniska supportrar som drog lite extra på smilbanden när Estland på bortaplan väntade i sista omgången. Det var nämligen i Tallinn år 2009 som playoffbiljetten (VM 2010) säkrades vilket var en stor dåtida bedrift. Fyra år därpå bärgades dessutom landslagets första mästerskapsbiljett i litauiska Kaunas, det bosniska landslaget har därmed fina minnen från Baltikum. Atmosfären var på topp både 2009 och 2013, det var den inte den här gången. Eftersom att båda lagen inte hade något att spela för mer än äran fick matchen en vänskapsmatchkaraktär, under dagen hade dessutom regnet öst ner samtidigt som temperaturen inte var fotbollsvänlig. Lagmoralen och självförtroendet var dock högre bland esterna, sedan Martin Reim tog över landslaget har han fått ordning på manskapet. Inför den här drabbningen hade laget fem vinster, tre kryss och endast två förluster (Belgien x2) på de tio senaste matcherna. Bla hade balterna spelat 0-0 mot Grekland i Aten och tagit sin största seger någonsin när de slog Gibraltar med 6-0 i Algarve. En annan faktor som talade för hemmalaget var att det förmodligen fanns en vilja att revanschera sig efter femmålsförlusten i Zenica för lite mer än ett år sedan. Den hårt kritiserade Mehmed Bazdarevic valde att ställa upp med följande formation och spelare:BegovicSusic Zukanovic Cocalic KolasinacKrunic Cimirot HajrovicMedunjaninIbisevic KodroAtt en vänskapsmatchkänsla genomsyrade hela drabbningen var tydligt under den första halvleken, den blev mållös och var minst sagt händelsefattig. Den första halvtimmens mest intressanta händelse var inget som spelarna på planen lyckades leverera utan det var när matchen tvingades avbrytas i den 14:e minuten efter att en grupp bosniska supportar kastat in bengaler på planen. Orsaken är inte ännu fastställd men troligen handlar det om en protest mot antingen Bazdarevic, förbundet eller både och. Den bosniska supportergruppen BHF har en historia av att föra öppet krig mot förbundet men det var ett bra tag sedan man såg sådana här scener utspela sig. Matchens första avslut stod anfallaren Zejnov för i den sjunde minuten och för bortalaget hade Kolasinac ett skott i den 18:e matchminuten. Egentligen var Kolasinacs aktion menad som ett inspel in i straffområdet men målvakten tvingades ändå ingripa, vidare hade Käit ett ofarligt avslut i den 21:a minuten som inte hotade Begovic. Det skulle dröja fram tills den 37:e minuten innan matchen blixtrade till, Medunjanin som har bollen nästan vid halvplan slår en långboll mot Ibisevic, Passningen är perfekt timad med Ibisevics löpning, spelarna lyckas kringgå esternas offsidefälla och Ibisevic kommer ensam med målvakten Aksalu men dessvärre lyckas keepern rädda. Noterbart är att Ibisevic faktiskt trodde att han var i felplacerad och när han väl tog emot bollen kollade han mot linjedomaren istället för att avsluta direkt, vilket kan ha påverkat utfallet. Minuten därpå kommer en ny farlig målchans men den gången är det för hemmalaget, efter en snabb omställning så spelar Liverpoolproffset Klavan bollen till Karol Mets. Holland sproffset driver upp bollen längs vänsterkanten samtidigt som våra sömniga försvarare helt enkelt inte hänger med, Metz slår sedan en passning in i straffområdet där en helt omarkerad Sergei Zejnov missar öppet mål, bollen studsar oturligt för Cravovia Krakow-spelaren. Ibisevics och Zejnovs målchanser är utan tvekan halvlekens farligaste, fram tills halvtidsvilan har även Cimirot ett skott som blockeras, Hajrovic ett halvfarligt inspel och Luts ett avslut men resultattavlan förändras inte. Spelet under första halvleken var under all kritik, helt idélöst. Förvisso hade det bosniska manskapet bollinnehavet men det bestod primärt av sidledspassningar vid halvplanslinjen samtidigt som balterna försvarade sig. Dessvärre fick inte fansen se några överraskande kombinationer eller inövade varianter, vilket var väldigt tråkigt. Tempot var lågt, ingen kreativitet överhuvudtaget och rörligheten begränsad samtidigt som försvarsspelet också svek emellanåt. Dessutom var spelet långsamt och omställningar från defensiv till offensiv och tvärtom gick otroligt segt, därmed uteblev kontringarna. Ifall motståndet varit mer motiverat och kvalitativt ja då hade det nog kunnat bli en tvåsiffrig förlust. Dessutom bör det nämnas att spelare som Hajrovic, Kodro, Cimirot och Krunic som kändes spännande på förhand inte direkt visat något under den första halvleken.Den andra halvleken börjar med att Kolasinac blir utbytt samtidigt som Dumic hoppar in, Utrechtspelaren hade som bekant gjort en hygglig insats på Grbavica samtidigt som Kolasinac inte direkt levererat. Bland den spännande kvartetten (Hajrovic, Krunic, Cimirot & Kodro) var det framförallt ett namn som skulle utmärka sig i den andra halvleken, nämligen Izet Hajrovic . Halvleken fick nämligen en smakstart för bortalaget, i den 48:e minuten slår Begovic en långboll mot Hajrovic som stor vid halvplanslinjen. Försvaren Artur Pikk gör ett amatörmässigt misstag, han missbedömer bollbanan och istället för att nicka bollen framåt nickas den bakåt och Izet kommer i friläge med estländarnas målvakt. Tysklandsproffset gör inga misstag, han gör matchens första mål och sitt fjärde i landslagströjan. Väldigt bra jobbat av både Begovic och Hajrovic i det läget, noterbart är att målet faktiskt påminde en del om Viscas mål på Grbavica några dagar tidigare när Vertonghen gjorde ett snarlikt misstag som Pikk. Några minuter efter ledningsmålet kändes det som om spelarna taggade till, tempot höjdes en aning och passningsspelet kom igång. Det här var dock bara tillfälligt och varade i endast några minuter, därefter föll spelet tillbaka i samma tråkiga tempo. Våra lirare producerade inget och inte heller esterna var särskilt farliga, deras första målchans i den andra halvleken skedde i den 59:e minuten. Kaptenen Klavan är stark i luftrummet på en hörna slagen av Antonov men bollen går utanför. I matchminut 65 blir Ibisevic utbytt och Dzeko gör entré, ett lyckat drag från Bazdarevic skulle det visa sig. Dzeko fick förvisso inte igång spelet i helhet men när han väl hade bollen visade han ändå upp kvalité och lyckades genom individuella prestationer pressa esterna. I den 71:a minuten, efter en fin mottagning, spelar han fram bollen till Kodro som kommer ensam mot målvakten men dessvärre går avslutet rakt på keepern. Målchansmissaren blir även han utbytt fyra minuter därpå och Duljevic hoppar in. Precis därefter kommer en oväntad kvittering efter att Ilja Antonov avslutat med ett skott utanför straffområdet. Därefter blir den sista tio minuterna mer spännande än vad man kanske trott, i den 80:e minuten tilldöms hemmalaget en frispark i ett farligt läge. Lutz tar hand om den fasta situationen och han avslut är bra och tvingar Begovic att sträcka ut. Fyra minuter efter det kommer dock en kalldusch för balterna, efter en passning in i straffområdet från Duljevic visar Dzeko upp sin fotbollskompetens. Han är hårt pressad av tre estländska försvarare, ändå lyckas han ta emot bollen felvänd, kolla upp och på en liten yta passa vidare bollen till Hajrovic som ur dålig vinkel placerar in bollen. Även om Izet ska ha beröm för sin vältajmade löpning och placeringsförmåga så är det primärt Dzeko som ska tackas för avgörandet. Att slå en sådan assist kräver både fysisk styrka och teknisk förmåga, i det läget visade han minst sagt varför han nominerats till Ballon d'Or. Hajrovics mål blir matchens sista och BiH lyckas vinna matchen med två mål mot ett.