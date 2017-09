Grym start på säsongen från Dzekos sida!

Kvalavgörandet närmar sig och trots att förtroendet för landslaget är lågt så finns det en del ljuspunkter. Bla imponerar nyckelduon Pjanic och Dzeko.

Azerbajdzjan:

Ibrahim Sehic (Qarabag)

Sehic bänkades när Qarabag tog en klar seger mot Sumqayit i det inhemska ligaspelet, resultatet skrevs till 4-1. Intressant är att Sehic inte spelat en enda ligamatch den här säsongen men varit förstahandsvalet i alla Europamatcher (sju stycken) samtidigt som ukrainaren Kanibolotskiy fått ställa sig mellan stolparna under samtliga ligamatcher. Kan det vara så att tränaren Qurban Qurbanov har svårt att bestämma sig? Förvisso har mästarlaget ett tight spelarschema men det är ovanligt att man byter målvakt så pass frekvent.



Belgien:



Edin Cocalic (Mechelen)

Mittbacken Cocalic drog på sig sitt första röda kort för säsongen när Mechelen vann mot Sint-Truiden med 2-0, han tvingades lämna plan i den 90:e efter ett par gula kort. Några dagar tidigare lyckades förövrigt hans arbetsgivare avancera i cupspelet efter 3-0 mot Bocholt och Edin spelade hela matchen.



Danijel Milicevic (Gent)

Milicevic levererade i den belgiska cupen och frälste Gent genom ett frisparksmål när indianerna vann med 3-2 mot Geel. Mittfältaren lirade också hela matchen mot Zulte-Waregem som klubben förlorade med uddamålet.



Bosnien & Hercegovina



Nemanja Bilbija & Kenan Piric (Zrinjski)

Zrinjskis cupäventyr blev ett riktigt fiasko, laget är redan utslagna efter en 1-0-förlust mot Sloga Simin Han på bortaplan. Förutom att Sliskovic saknade samtliga nyckelspelare, därav Bilbija och Piric, så fanns det troligen en rejäl dos med underskattning med i sammanhanget. Efter floppen väntade ligaspel och med stjärnorna tillbaka gick de bättre, man besegrade Mladost Doboj Kakanj med 2-0. Piric stod mellan stolparna och hade en lugn afton, även Bilbija var på plan hela matchen. Nemanja blev förvisso poänglös men han var inblandad i ett av målen.



Dino Besirevic (Radnik Bijeljina)

Nånting verkar inte stå rätt till hos 2015 års cupmästare, Radnik åkte på storstryk mot FK Sarajevo i lördags (4-1) och har därmed förlorat sina fyra senaste ligamatcher. Kaptenen Besirevic spelade från start och mittfältaren prickade faktiskt ribban via en frispark i den 33:e minuten.





England:



Sead Kolasinac (Arsenal)

Vänsterbacken fanns ej med i truppen när Arsenal slog Doncaster Rovers i ligacupen med 2-0.



Muhamed Besic (Everton)

Ingen speciellt bra vecka för Besics del, förvisso fick han starta och spelade hela matchen mot Sunderland (ligacupen) när Everton vann med 3-0. Dock fick han en massa kritik efteråt och Besic blev jämförd med Championschipsspelare, han hade massvis med felpass och visade inte prov på någon spelintelligens. Efter den dåliga insats mot Sunderland fanns han inte med i truppen mot Bournemouth.



Asmir Begovic (Bournemouth)

Bournemouth är vidare i ligacupen efter en 1-0-seger mot Brighton, en väldigt jämn duell som avgjordes efter en halvtimmes förläggning. I ligamatchen mot Everton fick han dock ställa sig mellan stolparna, det blev förlust med 2-1 efter att Bournemouth tappat en uddamålsledning sista femton. En okej prestation från Begovics sida, tråkigt dock att Bournemouth inte lyckades få med sig minst en poäng.



Mario Vrancic (Norwich City)

Vrancic imponerade när Norwich besegrade Brentford med 3-0, han blev nämligen tvåmålsskytt och spelade hela matchen. Han startade också några dagar senare i den mållösa matchen mot Bristol City, han blev utbytt efter 71 minuter.





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Rennes spelade 2-2 mot Saint-Etienne och Prcic lirade återigen 90 minuter, hans insats var medioker.





Grekland:



Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Det går minst sagt bra för AEK som är vidare i cupen efter 2-0 mot Lamia och man plockade dessutom en imponerande trepoängare mot Olympiakos. Huvudstadslaget vann den matchen med 3-2 efter att ha vänt ett tvåmålsunderläge, en stark insats från de gulsvarta. Högerbacken Vranjes spelade hela matchen i ligan men vilades mot Lamia.



Gojko Cimirot (PAOK)

Cimirot lirade 90 minuter i PAOK:s båda vinstmatcher, den ena var mot Levadiakos (2-1) i cupen och den andra mot Pas Giannina (1-0) i ligan.





Italien:



Edin Dzeko (Roma)

En enormt bra vecka från Dzekos sida som ser väldigt het ut inför kvalavgörandet. Anfallaren blev tvåmålsskytt mot nykomlingen Benevento när Roma vann med 4-0, förutom två mål hade han också två ramträffar och Dzekos prestation var fenomenal. Romas nummer nio hade lekstuga inne i straffområdet och gjorde emellanåt praktiskt taget vad han ville, han vann många fysiska dueller och var extremt bollsäker under sina 90 minuter på plan. Han fortsatte målskörden i veckans andra match mot Udinese där han både fick göra mål och spela fram till ett mål. I den matchen blev han utbytt efter 70 minuter men hans insats var återigen på allra högsta nivå. Forwarden har inlett Serie A-säsongen med sex mål på fem ligamatcher och en annan fun fact är att Dzeko gjort totalt 21 mål hans 21 senaste ligamatcher.



Riad Bajic (Udinese)

Bajics svårigheter i Udinese fortsätter, han blev utan spel när Udinese förlorade med 3-2 mot Torino men Riad fick hoppa in sista tjugo mot Roma. Tyvärr verkar forwarden inte vara särskilt nära en startplats och än så länge har han bara fått göra två stycken inhopp i den svartvitrandiga tröjan, väldigt tråkigt med tanke på hur bra han var i Konyaspor.



Daniel Pavlovic (Crotone)

Pavlovic fick starta och spelade hela förlustmatchen mot Atalanta, dessvärre tog han inte chansen och Crotone förlorade med 5-1. Matchens lirare var förövrigt Prijedorfödde Josip Ilicic som bidrog med ett mål och två assist. Just Ilicic och även holländaren Hateboer hade Pavlovic stora problem med. Vänsterbacken fick därefter inte lira en endaste minut när Crotone slog Benevento med 2-0.



Senad Lulic (Lazio)

Lulic spelade 180 minuter förra veckan när Lazio inledningsvis förlorade med 4-1 mot Napoli och sedan slog Hellas Verona med 3-0.



Ervin Zukanovic (Genoa)

Det har börjat vända lite för Zukanovic som fick lira 90 minuter mot både Chievo och Inter föregående vecka. Mot Chievo blev det 1-1 och mot Inter torskade Genoa med 1-0 efter att ha släppt in ett mål i slutminuterna. Väldigt roligt att Zukanovic fått förtroende efter hans tunga start på säsongen, för bara någon vecka sedan hade han inte spelat en endast minut i ligan och numera har han startat Genoas tre senaste Serie A-matcher. Väldigt otur att Ervin är avstängd mot belgarna efter ett onödigt gult kort mot blåbärsgänget Gibraltar.



Miralem Pjanic (Juventus)

Dzeko är inte den enda bosniska landslagsspelaren som dominerar i Italien, även Pjanic presterar på en hög nivå. I Juventus onsdagsmatch mot Fiorentina började Mire på bänken men fick hoppa in sista kvarten i 1-0-segern. I stadsderbyt mot Torino började han dock från start och hans insats var magisk, Pjanic var i princip felfri och frälste Juve med ett mål och två assist. Juventus vann syskonbråket med 4-0 och Pjanic var förmodligen planens bästa spelare.



Rade Krunic (Empoli)

Empolis uppflyttningsjakt fortsätter och i veckan lyckades man faktiskt besegra det klassiska storlaget Parma med 2-1, för att några dagar därpå torska med 1-0 mot Cittadella. Efter sex omgångar placerar klubben sig på en fjärde plats med endast två poäng upp till förstaplatsen, för Krunics del blev det 90 minuter mot Parma och 80 minuter mot Cittadella. Mittfältaren betraktas som en av Empolis nyckelspelare den här säsongen.



Mato Jajalo (Palermo)

Jajalo fick börja på bänken men blev inbytt i den 69:e minuten när Palermo besegrade Perugia med uddamålet, även Sicilienklubben har en realistisk chans att bli uppflyttade.





Nederländerna:



Dario Dumic (Utrecht)

Även i Nederländerna har det varit cupfotboll på agendan och för Utrechts del blev det en tämligen enkel 6-0-seger mot Ajax Amateurs där Dario fick 90 minuters speltid. Dessvärre fick danskbosniern inga minuter i matchen mot PSV, kanske är det dock inget han sörjer. Utrecht blev nämligen totalt utspelade och torskade med 7-1.



Samir Memisevic (Groningen)

En bra vecka från Memisevics sida som inledningsvis lirade hela cupmatchen mot USV Hercules som Groningen gick segrande ur med 4-2. Därefter fick han förnyat förtroende mot Twente och mittbacken gjorde en kanonmatch och blev utsedd till matchens lirare. Groningen vann med 1-0 och Memisevics styrkor är framförallt hans säkra brytningar och skickliga defensiva arbete. Samir har inte riktigt lyckats befästa en plats i landslaget men har varit intresserat alltsedan han lämnade Radnik Bijeljina sommaren 2016.





Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Den bosniska duon fick starta när Dinamo avancerade i cupspelet efter en 6-0-seger mot Borac Imbriovec, en väntad seger och allt annat än ett avancemang hade varit ett stort fiasko för den anrika klubben. Hodzic lirade 85 minuter och stod för både ett mål och en framspelning, för Gojaks del blev det 90 minuter och en assist. Båda spelarna bänkades dock mot Istra 1961, Hodzic blev dock inbytt i den 72:a minuten och hade faktiskt två bra målchanser men matchen blev mållös.





Polen:



Jasmin Buric (Lech Poznan)

Buric är fortsatt Lech Poznans reservmålvakt och Jasmin satt på bänken när Lech förlorade mot Slask Wroclaw med 2-0.





Ryssland:



Toni Sunjic (Dinamo Moskva)

Likt moderklubben Zrinjski åkte Sunjics manskap på ett cupfiasko, man förlorade mot Spartak Nalchik som huserar i den ryska tredjeligan. Resultatet efter ordinarie tid och straffar fick fälla avgörande, där torskade Moskvalaget med 4-2. Sunjic startade matchen men blev utbytt direkt i andra halvlek, de kan bero på det tighta spelschemat. Försvararen var nämligen på plan hela matchen i Moskvaderbyt mot CSKA och Dinamo fick med sig ett positivt 0-0-resultat. Med tanke på att CSKA är favorittippade tillsammans med Zenit och Krasnodar så får det ses som ett fint resultat. Väldigt skönt för landslaget att Sunjic får speltid mot topplagen i Ryssland eftersom att han har goda chanser att få starta mot belgarna.



Schweiz:

Miroslav Stevanovic (Servette)

Servette har haft två ligamatcher på schemat under veckan som passerat, den första spelades mot toppkonkurrenten Neuchatel Xamax och dessvärre blev det förlust med 3-2. Positivt ur bosnisk synvinkel är att Miroslav nätade för Servette och lirade hela matchen. I 5-1-vinsten mot Wohlen stod högermittfältaren för en ny stark insats och han blev utbytt efter 84 minuter. Meho Kodros gäng har fått en relativt god start på säsongen och har realistiska möjligheter att bli uppflyttade, klubbens främsta utmanare är förutom Neuchatel Xamax även FC Schaffhausen.





Skottland:



Jozo Simunovic (Celtic)

Simunovic var utanför truppen när Celtic avancerade i cupmatchen mot Dundee United (4-0) och mittbacken var ett osäkert kort inför Old Firm-derbyt. Enligt media har han nämligen haft problem med knäna men när domaren blåste igång matchen var han på plan och Jozo spelade hela matchen som Celtic vann med 2-0.





Turkiet:



Deni Milosevic (Konyaspor)

Milosevic började på bänken men fick hoppa in i den 71:a minuten när Konyaspor torskade mot Besiktas med 2-0 under förra måndagen. Han spelade dock från start i segermatchen mot Akhisar Belediyespor, han blev utbytt på tillägg och laget vann matchen med 2-0. Konyaspor har dessvärre inte fått en särskilt bra start på säsongen, fyra förluster och två segrar är inte särskilt bra om man jämför med lagets två senaste säsonger. De märks att laget saknar sin skyttekung Bajic och fjolsäsongens succétränare Kocaman.



Edin Visca (Istanbul BB)

Visca spenderade 80 minuter på plan när IBB förlorade med 1-0 mot Genclerbirligi.





Tyskland:



Izet Hajrovic (Werder Bremen)

Hajrovic är fortfarande utanför Werders startelva men han fick hoppa in mot både Wolfsburg (90:e minuten) och Freiburg (78:e minuten).



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

En svängig vecka för Ibisevic som inledde suveränt med två assist när Hertha slog Bayer Leverkusen med 2-1, anfallaren startade och blev utbytt efter 68 minuter. Mot Mainz blev det andra bullar, förutom att hans manskap förlorade med 1-0 blev han utvisad efter den 89:e minuten efter tjafs med domaren.



Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

I veckan gick Hoffenheims succétränare Julian Nagelsmann ut med den tråkiga nyheten att Bicakcics skada är värre än förväntat och han kommer inte vara tillgänglig inför nästkommande landslagsuppehåll, därmed spelade han mot varken Mainz eller Schalke.



Kenan Kodro (Mainz 05)

Kodro fick ingen speltid mot varken Hoffenheim eller Hertha Berlin.



Goran Karacic (Sandhausen)

Karacic fick nöta bänk mot både Union Berlin och Erzegebirge Aue, båda matcherna var ligamatcher. Tyvärr blev Sandhausen utslagna från den tyska cupen redan i augusti vilket är väldigt tråkigt eftersom att det hade kunnat öppna upp en dörr för Karacic.



Haris Duljevic (Dynamo Dresden)

Duljevic verkar ha cementerat en startplats i Dynamo, den förre Sarajevokaptenen startade han mot både Arminia Bielfeld (utbytt 60:e) samt Darmstadt 98 (utbytt 67;e). Förvisso blev han utbyt båda gångerna vilket kan tyda på konditionsproblem. För Dynamos del blev det förlust med 2-0 i den första matchen och ett 3-3-resultat mot D98 efter två mål insläppta mål på tillägg.





Ungern:



Anel Hadzic (Videoton)

Den defensive mittfältaren lyckades skriva in i sig målprotokollet när han gjorde Videotons enda mål mot Honved. Den fd österrikiske ungdomslandslagsspelaren spelade hela matchen och slutresultatet blev 1-1.





USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanins gäng besegrade Chicago Fire med 3-1 och för mittfältarens egen del blev det 90 minuter på plan.