Ingen rolig CL-tisdag för Simunovic eller Sehic

En tuff första CL-omgång för flera bosnier, Pjanic förlorade med 3-0, Sehic med 6-0 och Simunovic med 5-0.

Azerbajdzjan:



Ibrahim Sehic (Qarabag)

Qarabags debutmatch i åtråvärda Champions League blev en riktig mardröm, laget fick storstryk av Chelsea och förlorade med 6-0. Sehic spelade hela matchen och kan knappast klandras ensam för förlusten men det är svårt att godkänna en målvakt som släppt in sex baljor. Hans agerande vid Zappacostas mål var dessutom amatörmässigt och ett skott han borde ha räddat. Några dagar senare bänkades han mot Kapaz när Qarabag vann med 2-0, det beror förmodligen på det tighta spelschemat, tidsskillnaden (mellan England och Azerbajdzjan) samt psykets effekt efter Chelseaförlusten.





Belgien:



Edin Cocalic (Mechelen)

Cocalic är fortsatt en etablerad del av Mechelens lagbyggde och han spelade hela matchen mot topplaget Club Brugge, det blev förlust med 2-0.



Danijel Milicevic (Gent)

Även Milicevic fick 90 minuters speltid i Gents match mot KV Oostende och mittfältaren assisterade mot jumbolaget. Indianerna vann matchen med två bollar mot noll.





Bosnien & Hercegovina:



Dino Besirevic (Radnik Bijeljina)

Besirevic startade för Radnik när Bijeljinaklubben föll mot klassiska Borac Banja Luka med 1-0. Matchen var förövröigt på väg att sluta mållöst men Radnik torskade efter ett amatörmässigt misstag från deras keeper.



Nemanja Bilbija & Kenan Piric (Zrinjski)

Bosniens utan tvekan bästa lag i skrivande stund är HSK Zrinjski som i och med segern mot GOSK Gabela tog sin femte raka trepoängare. Mostarlaget vann den derbyliknande matchen med 2-0 och en av målskyttarna var formstarkare Bilbija. På samma sätt som Zrinjski är landets bästa klubb är Bilbija den anfallare som inlett säsongen på bästa sätt, han toppar skytteligan med sex mål på åtta omgångar. För Pirics del blev det 90 minuter mot GOSK.





England:



Muhamed Besic (Everton)

Everton fick en tuff start i Europa League, engelsmännen förlorade nämligen med 3-0 mot italienska Atalanta. Det kan dock diskuteras ifall resultatet verkligen speglar matchbilden eftersom att det var betydligt jämnare i praktiken. Besic lirade hela matchen och stod för en gedigen insats, han var säker i passningsspelet, bröt flera anfall och ser ändå relativt formstark ut. Dessvärre fick han ingen speltid när The Toffes förlorade mot Manchester United med 4-0. Muhamed är som bekant en smått kontroversiell person och han har hamnat i en del problem utanför planen, exempelvis ströp han en tränare under tiden i HSV. Samtidigt har Besic en kämpaglöd som vi fick se under VM 2014, något som lär behövas mot belgarna.



Asmir Begovic (AFC Bournemouth)

Bournemouth tog en skön och viktig seger hemma mot Brighton med 2-1, förutom tre pinnar innebär segern en boost för spelarnas självförtroende och lagandan som troligen påverkats negativt efter den poänglösa ligaöppningen. Matchen var jämn och Brighton bjöd upp till dans men i slutändan kändes Bournemouth som det något bättre laget och kunde rättvist jubla efter slutsignalen. Begovics stod dock inte för någon höjdarmatch, han kunde reagerat bättre vid det insläppa målet och kändes allmänt instabil med flera småmisstag.



Sead Kolasinac (Arsenal)

Arsene Wenger visade prov på fingertoppskänsla i europamatchen mot Köln, tyskarna ledde matchen med 1-0 och som lösning valde han att slänga in Kolasinac i halvlek, något han knappast ångrar. Ytterbacken utjämnade nämligen resultatet efter bara ungefär 220 sekunder inne på plan och han blev framröstad som matchens bästa spelare efter imponerande aktioner både offensivt och defensivt. Arsenal vann slutligen matchen med 3-1, tråkigt nog lär inte det som skedde på planen bli det man primärt minns utan läktarproblemen. Problemen på läktaren där bla nazisthälsningar förekom fick folk att påminnas om det hemska 80-talet där huliganismen var ett stort problem på det brittiska läktarna. Efter insatsen på den europeiska scenen fanns Kolasinac med i startelvan, som wing back i en mer offensiv roll, mot Chelsea. Sead blev varnad i 0-0-matchen och stod överlag för en godkänd insats. Det kunde förövrigt slutat väldigt illa på slutet efter en tuff duell med David Luiz där brasilianaren gick in med dobbarna. Hade Kolasinac varit fast med fötterna i gräset hade det troligen blivit benbrott och en väldig lång period i sjukstugan.



Mario Vrancic (Norwich City)

Kanariefåglarna har haft två ligamatcher på schemat under veckan som passerat, det blev 0-0 mot Burton Albion och en 1-0-seger mot Sheffield United. Vrancic lirade hela matchen Burton och blev även varnad, i den andra matchen fick han ingen speltid.





Frankrike:



Sanjin Prcic (Rennes)

Prcic spelade hela matchen mot Nice och det blev soppatorsk efter att den kontroversielle anfallaren Mario Balotelli avgjort mötet med matchens enda mål, Sanjin utmärkte sig inte i denna match.





Grekland:



Gojko Cimirot (PAOK)

Cimirot fanns inte med i truppen när PAOK spelade 0-0 mot Apollon Smirnis men Gojko var tillbaka i startelvan mot Panaitolikos. Den senare kampen lyckades PAOK vinna efter att den ex-jugoslaviska länken levererat där Cimirot assisterade till serbiske Prijovic som tryckte ditt det matchavgörande målet, 1-0 slutade det.





Ognjen Vranjes (AEK Aten)

Vranjes spelade fullt mot både Rijeka och Larnia, i europamatchen mot Rijeka vann den grekiska representanten med 2-1 borta i Kroatien. Vranjes gjorde bra ifrån sig och var en av Atenlagets bästa spelare, han var säker i sitt försvarsspel, grym i luftduellerna och rensade många farliga anfall. AEK lyckades även besegra Larnia med 1-0 och Ognjen blev varnad i den matchen.



Italien:



Senad Lulic (Lazio)

Även Lazio deltar i den här säsongens Europa League och även I Biancocelesti inledde med tre pinnar, man slog Vitesse med 3-2 på bortaplan. Lulic började på bänken men blev inbytt i den 65:e minuten, han lyckades inte leverera poäng men blev varnad. Noterbart är att förutom Lulic så bänkades även Immobile och Milinkovic-Savic, något som tyder på att Simone Inzhagi inte kommer prioritera EL framför ligan. Lulic var tillbaka från start mot Genoa och även där vann Lazio med 3-2.



Ervin Zukanovic (Genoa)

För uppmärksamma läsare som följt proffskollserien under den här säsongen har det knappast undgått att Zukanovic hamnat i en svår situation, inför mötet med Lazio hade han nämligen inte spelat en endaste Serie A-minut. Men väl mot Lazio fick han äntligen Ivan Jurics förtroende och hans insats var ändå hyfsad. 30-åringen var på hugget, bidrog med en assist hans försvarsspel var tappert med flera tacklingar.



Riad Bajic (Udinese)

Likt Zukanovic fick även Bajic spela sina första ligaminuter för den här säsongen när Udinese förlorade mot Milan med 2-1 på bortaplan. Forwarden blev inbytt i den 61:a minuten och var förmodligen väldigt nervös och tagen av stundens allvar. Han hade ett skott på mål men egentligen inte mycket mer än det, Bajic gjorde en del enkla misstag och såg allmänt osäker ut i sin bollbehandling. De kan nog ta tid för honom att vänja sig vid den italienska fotbollen.



Edin Dzeko (Roma)

Roma lyckades få med sig en poäng i deras CL-öppning på hemmaplan mot Atletico Madrid, italienarna hade minst sagt marginalerna med sig. Bla hade Atleticospelaren Niguez två ramträffar samtidigt som målvakten Alisson storspelade. Dzeko, som förövrigt spelade 89 minuter, hade en tuff match men gjorde väl ändå vad han kunde och han lyckades avfyra fyra skott. Dessvärre är Dzeko i viss mån en begränsad spelare och är oftast väldigt beroende av sina mittfältare för att kunna leverera på högsta nivå, någon han själv antydde efter matchen. Det märktes tydligt den här matchen och Dzeko var periodvis isolerad. Förövrigt väldigt skoj att Manchester Citys fd balkantrio bestående av Dzeko, Kolarov och Savic fick återförenas. Dzeko spelade även från start mot Hellas Verona och i den matchen gick det bra, anfallaren satte två strutar och var väldigt skicklig med bollen och stark i straffområdet. Möjligen kan det nämnas att Dzeko var något ineffektiv, han hade flera möjligheter att göra ett hattrick.



Daniel Pavlovic (Crotone)

Vänsterbacken Pavlovic blev utan speltid när Crotone torskade mot Inter med 2-0 och faktum är att försvararen än så länge bara varit nötbänkare i sin nya klubb. Pavlovic, som blivit kallad tidigare detta kval, valde att lämna Sampdoria i slutet på augusti men verkar dessvärre inte få mycket mer förtroende i Crotone vilket minskar hans aktier.



Miralem Pjanic (Juventus)

Ingen enkel uppgift väntade för Juventus, förra säsongens finalist ställdes nämligen mot Kataloniens stolthet FC Barcelona med en Lionel Messi i storform. Juventus förlorade matchen med 3-0 och spanjorerna var överlag bättre och Pjanic hade det svårt på mittfältet. Han blev varnad, hade ett skott utanför straffområdet och försökte trotsallt men generellt sett var han ganska passiv ute på plan. Mot Sassuolo gick de bättre, de svartvitrandiga vann nämligen ligamatchen med 3-1 efter ett hattrick från Dybala. Pjanic var med hela matchen och var inblandad i ett målen, han hade två avslut och var allmänt säker i sin bollbehandling. En stabil och rutinerad insats från Miralem helt enkelt.





Mato Jajalo (Palermo)

Jajalo spelade från start och blev utbytt i den 76:e matchminuten när de rosaklädda slog Foggia med 1-0.



Rade Krunic (Empoli)

Krunic spelade hela matchen mot Ascoli i en nummer-tio-roll, Empoli vann matchen med 1-0 och Krunic blev tråkigt nog poänglös. Mittfältaren som förövröigt imponerade i fjolårets Serie A-säsong ser ut att kallas inför oktobermatcherna och enligt ryktet är Sampdoria intresserade av att värva honom i vinter.



Kroatien:



Armin Hodzic & Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Dinamo lyckades besegra Inter-Zapresic med 3-1 i helgen, matchen spelade förövrigt under förfärliga förhållanden när regnet vällde ner. Hodzic fick ingen speltid samtidigt som Gojak blev inbytt sista fem.



Nederländerna:



Dario Dumic (Utrecht)

Dumic fick ingen speltid när Utrecht förlorade med 4-0 mot Twente.



Samir Memisevic (Groningen)

Memisevic fanns med i Groningens fembackslinje mot nykomlingen NAC Breda men Samir blev utbytt redan i halvtidsvilan efter en instabil insats med flera misstag, han hade tex stora problem med att hantera motståndarnas skicklige playmaker Vloet. Groningen förlorade matchen med 2-1, surt att Memisevic inte utnyttjade förtroendet han fick.



Polen:

Jasmin Buric (Lech Poznan)

Buric är fortsatt reservmålvakt och han blev utan speltid när Poznanlaget slog Korona Kielce med 1-0. Intressant ur bosnisk synvinkel är att 1993-födde Adnan Kovacevic med erfarenhet från både NK Travnik och FK Sarajevo spelade hela matchen för motståndarna.



Ryssland:



Toni Sunjic (Dinamo Moskva)

Sunjic började på bänken i ligamatchen mot Arsenal Tula men efter att lagkamraten Vladimir Rykov skadat sig fick han hoppa in, redan i den 42:a minuten. Tyvärr förlorade Dinamo matchen med 1-0.



Schweiz:



Miroslav Stevanovic (Servette)

Servette förlorade som väntat cupmatchen mot förstaligalaget Luzern med 1-0, trots att det är en betydande skillnad på pappret emellan klubbarna blev det bara en uddamålsförlust vilket tyder på en relativt bra insats från Meho Kodros gäng. I vanlig ordning spelade Stevanovic hela matchen för Servette.





Skottland:



Jozo Simunovic (Celtic)

Likt Juventus hade Celtic en väldigt svår uppgift under förra veckans CL-tisdag, storsatsande PSG med den offensiva trion Mbappe, Cavani och Neymar kom på besök till Glasgow. På förhand var det här ett ypperligt läge att bedöma hur Simunovic står sig mot det allra bästa, de som hade några typer av förhoppningar blev dock troligen väldigt besvikna. Parisarna lyckade vinna med 5-0 och totalt spela ut Celtic, Simunovic spelade hela matchen och orsakade dessutom en straff. I helhet såg försvararen väldigt instabil ut vid ytterligare ett av de insläppta målen. Mittbacken blev därutöver varnad och noterbart är att Celtictränaren Brandon Rodgers beskrev hemmalagets insats som U12-nivå vilket säger de mesta. Celtic lyckades dock hämta sig när det vankades ligamatch och man besegrade Ross Country med 4-0, Simunovic spelade 90 minuter och Celtic toppar för tillfället tabellen.





Turkiet:



Edin Visca (Istanbul BB)

Visca fortsätter att göra bra ifrån sig för IBB, han startade mot både Ludogores (EL) och Trabzsonspor. Den förstnämnda matchen slutade 0-0 och Visca var troligen turkarnas farligaste offensiva hot. Förutom fyra skott var han väldigt rörlig och snabb ute på sin kant, dock blev han poänglös i den matchen. De gällde inte mot Trabzonspor, Visca assisterade nämligen i 2-2-matchen.



Avdija Vrsajevic (Osmanlispor)

Osmanlispor har fått en urusel start på säsongen och ligger sist efter fem omgångar med bara en inspelad poäng. I helgen förlorade man med 4-2 mot Sivasspor efter att ha tappat en 2-1-ledning, i samma match lirade Vrsajevic 90 minuter.



Deni Milosevic (Konyaspor)

Milosevic började på bänken mot Marseille men blev inbytt i den 46:e minuten när den turkiska cupmästaren förlorade med 1-0, han gjorde inga större avtryck.





Tyskland:



Vedad Ibisevic (Hertha Berlin)

Även Ibisevic spelade europafotboll förra veckan och för hans del blev det 0-0 mot spanska Atletico Bilbao på hemmaplan, Vedo startade matchen och blev utbytt efter 76 minuter. Han varnades också. I matchen mot sin forna klubben Hoffenheim började han på bänken men fick göra ett kort inhopp i den 88:e matchminuten.





Ermin Bicakcic (Hoffenheim)

Bico spelade från start mot Braga men det blev bara 45 minuter på plan, han skakade sig nämligen och kunde inte fortsätta. Hoffenheim förlorade förövrigt matchen med 2-1 och Ermin fanns inte med i truppen när man kryssade mot Ibisevics Hertha några dagar senare. I nuläget är det oklart om Bicakcic är redo inför Belgien men det vore tragiskt ifall han missar mötet. Bicakcic har ändå sett okej ut i säsongsinledning och gjorde en jättematch mot Bayern Munchen. Bicakcic är också en av få mittbackar som har någorlunda erfarenhet av landslagsfotboll och Zukanovic är tyvärr avstängd i samma match.



Kenan Kodro (Mainz 05)

Kodro fanns ej med i truppen när Mainz förlorade med 4-0 mot Bayern Munchen, enligt rykten beror det på en fotskada.



Izet Hajrovic (Werder Bremen)

Werder Bremen förlorade mot Schalke med 2-1 i helgen, Hajrovic hoppade in i den 84:e matchminuten.



Goran Karacic (Sandhausen)

Karacic fick nöta bänk när Sandhausen vann mot Kaiserlautern med 1-0.



Haris Duljevic (Dynamo Dresden)

Efter den finfina matchen mot Greuther Furth fanns Duljevic med i startelvan mot Jahn Regensburg. Nyförvärvet spelade 72 minuter och Dynamo vann med 2-0 i den klassiska industristaden.





Ungern:



Anel Hadzic (Videoton)

Hadzic var utanför truppen när Videoton torskade mot Vasas med 3-1.



USA:



Haris Medunjanin (Philadelphia Union)

Medunjanin lirade 90 minuter mot New York RB på bortaplan.