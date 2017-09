2017-09-30 17:00

PSG - Bordeaux

6-2



Tränare Gourvennec satsade offensivt på Parc des Princes. Det gick så där.

Bättre lyss till den sträng som brast...?

Friskt vågat, absolut ingenting vunnet för Bordeaux i Paris.

Bordeaux ställde upp med sin vanliga, offensiva elva på Parc des Princes. Det är möjligt att tränare Gourvennec ångrade det efter en kvart.



Då hade Neymar satt ett höstlöv till frispark i krysset. Costil chansade, felaktigt, att den skulle gå över och rörde inte en fena. Strax efter det väggspelade Mbappé sig igenom ett passivt mittfält och hittade Cavani som med en tåfjutt satte 2-0.



Les Girondins försökte ändå stå upp spelmässigt, kunde ha fått en straff för hands på Kimpembe, men så rann bollen igenom till Mounier som enkelt satte 3-0.



Att det inte räcker med fina anfallsförsök när försvaret läcker som ett såll mot PSG är väl ingen lärdom som känns ny i september 2017.



Det var ändå en otippat öppen och för neutrala åskådare antagligen trevlig match. Bordeaux reducerade mycket vackert genom Sankharé, efter fint förspel från Pellenard och de Préville. 3-1.

Gourvennec valde sedan att byta ut högerbacken Sabaly till förmån för mittbacken Lewczuk. Det läckte betänkligt till höger.



Den öppna matchen blev till slut till svängdörrar de luxe. Otávio tog med handen och Neymar dunkade in straffen till 4-1. Draxler ordnade en kontring och avslutade sedan själv vackert på volley till 5-1.



Bordeaux gick till vila i fyramålsunderläge. Vi hade ju bett om en frisk satsning istället för fembackslinje, så efter 45 minuter kände sig redaktionen medskyldig.



***



De fortsatte att svänga även i början av andra halvlek. Bordeaux fortsatte med stundvis fin anfallsfotboll. Avsluten var dock trubbigare än för hemmalaget.



En tyvärr mycket blek de Préville fick snabbt kliva för Alexandre Mendy. Och så rann Mbappé igenom och chippade in 6-1.



Matchen fortsatte att bölja, lite mer oorganiserat, trots att den sedan länge var över. PSG fortsatte att vara vassare i de avgörande lägena, men även les Girondins fick ett par chanser. Bland annat när Mendy drog bollen i stolpen.



Inbytte Cafu ordnade sedan enkelt en straff när Mounier gick helt bort sig mot brassen. Malcom dunkade in 6-2 i nättaket för att snygga till siffrorna en aning.



***



2-6 i Paris kan naturligtvis ses som pinsamt. Efterklokt kanske fembackslinjen och 0-2 hade varit den bästa lösningen? Nej, vi hoppar över efterklokheten och tar den väntade smällen efter att ligatrean Bordeaux försökte spela som just Bordeaux. Då kan det gå precis så här på Parc des Princes. I alla fall om man inte sätter försvarsspelet de första 25 minuterna.



PSG – Bordeaux 6-2 (5-1)

1-0 Neymar (5)

2-0 Cavani (12)

3-0 Meunier (21)

3-1 Sankharé (31)

4-1 Neymar (40, straff)

5-1 Draxler (45)

6-1 Mbappé (58)

6-2 Malcom (90)



Bordeaux: Costil – Sabaly (Lewczuk, 33), Toulalan, Jovanovic, Pellenard – Sankharé, Otávio, Lerager – Malcom, de Préville (A. Mendy, 56), Kamano (Cafu, 75).

0 KOMMENTARER 183 VISNINGAR 0 KOMMENTARER183 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-09-30 18:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-09-30 18:55:00

Bordeaux

2017-09-29 22:55:00

Bordeaux

2017-09-25 13:10:00

Bordeaux

2017-09-23 22:10:00

Bordeaux

2017-09-15 23:23:00

Bordeaux

2017-09-15 09:45:00

Bordeaux

2017-09-07 18:00:00

Bordeaux

2017-08-31 19:15:00

Bordeaux

2017-08-31 17:50:00

Bordeaux

2017-08-30 18:35:00

ANNONS:

Friskt vågat, absolut ingenting vunnet för Bordeaux i Paris.Bordeaux reser till Paris för match mellan ligans två enda obesegrade lag.FCGB:s succébrasse binds till klubben fram till juni 2021.Laget är fortsatt obesegrat i Ligue 1 efter 3-1-segern mot Guingamp.Bordeaux vann borta mot Toulouse för första gången på åtta år.Bordeaux ska försöka ta sin första bortaseger i Garonnederbyt på åtta år.Bordeaux köpte Lilles anfallare på deadline day. Under fredagen möts lagen.Les Girondins värvar en anfallare och en ytter på Deadline Day.Les Girondins har gjort klart med en ersättare till Diego Rolan.Ännu en brasiliansk ytter på ingång och förhandlingarna om de Préville fortsätter.