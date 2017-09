2017-09-23 20:00

Bordeaux - Guingamp

3-1



Bordeaux upp på tredjeplatsen

Laget är fortsatt obesegrat i Ligue 1 efter 3-1-segern mot Guingamp.

Standardelvan ställdes upp när svenske Guingamp-måvakten Johnsson kom på besök med nuvarande Bordeaux-tränaren Gourvennecs tidigare klubb.



Domare Bastien hade knappt blåst i pipan innan det var straff för Guingamp. Marcus Thuram (ja, Lilians son) föll som en fura när Toulalan glidtacklade våldsamt. Men träffade han verkligen Thuram? Nå väl, Briand la straffen som nye Bordeaux-keepern Costil klistrade!



De Préville var direkt efter nära att peta in 1-0 till hemmalaget, men bollen rullade retfullt utanför. Johnsson räddade skott från Malcom, de Préville fick en ny chans men missade mål. Matchen var igång och böljande över hela planen.



Les Girondins tog över matchen när gästerna inte orkade pressa lika högt som i inledningen, och så blev det straff igen. Den här gången gick Kamano omkull när Kerbrat satte ut benet och fällde Bordeaux-yttern. De Préville klev fram för att öppna målkontot i sin nya tröja. Men Johnsson gjorde en fin räddning. Det slutade lyckligt ändå när den tidigare fällde Kamano istället dunkade in returen stenhårt vid bortre stolpen.



Matchen tappade sedan fart och blev allt grinigare med en hel del gula kort som följd. Bordeaux dansk Lerager slapp rött efter en tackling på Didot, och det ska han var glad över. 1-0 i halvtid.



***



Guingamp slog till direkt efter vilan. Efter en fin kontring sköt bollen mot en Costil som skulle plocka upp den, emellan kom dock en glidtacklande Jovanovic och styrde in 1-1. Sömnig inledning från Bordeaux.



Les Girondins tog sig i kragen och Sankharé borde/kunde ha satt 2-1 från nära håll efter hörna men fick en perfekt felträff. Malcom kom loss men tvingades skjuta med högern.



Guingamp stack upp med kontringar och på fasta situationer utan att resultatet ändrades. Ut med Lerager och in med Mendy när Bordeaux gick över till två anfallare och 4-4-2.



Johnsson räddade vackert ett friläge mot Malcom , när sedan de Préville skulle raka in returen lyckades en Guingamp-försvarare rädda på mållinjen – trots i stort sett öppet mål.



Slarvigt och onödigt när hemmalaget såg ut att ha fått ordning på spelet igen. Men målet kom. Den hittills så bleke inhopparen Mendy, tidigare i Guingamp, fångade upp en vacker passning från Malcom och vinklade in bollen i Johnssons högra burgavel. 2-1.



Gästerna hade inte orken att utmana i slutminuterna. Istället klev nyförvärvet Cafu fram på övertid när han förvaltade Sankharés fina framspelning fram till 3-1.



***



Vi bjöds på en småtrevlig lördagsmatch där Guingamp till. Johnsson i målet stod för en fin insats. Bäst i övrigt var Salibur som förutom målet tvingade Costil att sträcka ut på en frispark i andra halvlek.



Bordeaux varvar upp lite långsamt och ser bättre ut för varje vecka som går. Kvällen bjöd på en laginsats utan att vi, som vanligt, väljer att lyfta fram någon annan än Malcom.



Les Girondins är konsekventa resultatmässigt. Tre hemmasegrar och fyra bortakryss efter de sju första omgångarna. Man klättrar, åtminstone tillfälligt, upp på en tredje plats inför söndagens matcher.



Ligue 1 har numera bara två obesegrade lag. Bordeaux och PSG, som överraskande kryssade i Montpellier. Nästa helg möts klubbarna i Paris.



Bordeaux – Guingamp 3-1 (1-0)

1-0 Kamano (31)

1- Salibur (46)

2-1 Mendy (75)

3-1 Cafu (92)



Bordeaux: Costil – Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard – Sankharé, Otávio, Lerager (Mendy, 64) – Malcom, de Préville (Cafu, 74), Kamano (Vada, 88).

0 KOMMENTARER 104 VISNINGAR 0 KOMMENTARER104 VISNINGAR JOHN CEDERBLAD

2017-09-23 22:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bordeaux

Bordeaux

2017-09-23 22:10:00

Bordeaux

2017-09-15 23:23:00

Bordeaux

2017-09-15 09:45:00

Bordeaux

2017-09-07 18:00:00

Bordeaux

2017-08-31 19:15:00

Bordeaux

2017-08-31 17:50:00

Bordeaux

2017-08-30 18:35:00

Bordeaux

2017-08-30 09:30:00

Bordeaux

2017-08-29 14:45:00

Bordeaux

2017-08-27 13:00:00

ANNONS:

Laget är fortsatt obesegrat i Ligue 1 efter 3-1-segern mot Guingamp.Bordeaux vann borta mot Toulouse för första gången på åtta år.Bordeaux ska försöka ta sin första bortaseger i Garonnederbyt på åtta år.Bordeaux köpte Lilles anfallare på deadline day. Under fredagen möts lagen.Les Girondins värvar en anfallare och en ytter på Deadline Day.Les Girondins har gjort klart med en ersättare till Diego Rolan.Ännu en brasiliansk ytter på ingång och förhandlingarna om de Préville fortsätter.Ny klubbadress för anfallaren sägs bli Waasland-Beveren.Les Girondins tittar mot Lille i jakten på en ny striker.Troyes besegrades efter onödigt mycket trubbel i andra halvlek.