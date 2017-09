2017-09-08 19:00

Lille - Bordeaux



Inför Lille-Bordeaux: Nicolas de Préville i fokus

Bordeaux köpte Lilles anfallare på deadline day. Under fredagen möts lagen.

Det har blivit dags för match igen efter Bordeaux bästa transferfönster på länge – antagligen sedan 2010. Inga dramatiska stjärnvärvningar har trillat in, men brassarna (Otávio, Cafú och Matheus) tillsammans med Lerager och deadline day-fyndet Nicolas de Préville ger tränare Gourvennec en stabil grund. Och så fick vi ju behålla klubbens stigande stjärna Malcom, trots på på drygt 50 miljoner euro.



Les Girondins kickar igång igen redan under fredagen när man reser till Nordfrankrike för match mot Marcelo Bielsas nya lagbygge Lille. Hemmalaget har blandat och gett med sitt unga lag i. Att man sålde sin bästa målskytt de Préville till Bordeaux har skapat mycket supportergnäll hos Lille i veckan.



Hos les Girondins hoppas vi naturligtvis på ”släkten är värst”-rubriker efter slutsignalen. Inget är mer säkert när man möter Bielsas lag som bjudit på både sprakade målfester som lika spektakulära kollapser under säsongsinledningen. Ett som är säkert är att FCGB kommer att möta ett lag som lever mycket på hård och snabb press på bollahållaren.



Bordeaux ligger på en delad fjärdeplats efter två oavgjorda bortamatcher och två hemmasegrar. Inför landslagsuppehållet hade man redan sin startelva på plats, med undantag för vem som ska spela på topp.



Därför utgår vi från att de Préville kliver rakt in i laget. I övrigt räknar vi med den vanliga elvan, med en liten reservation för viktige Sankharé som återvände sent från sitt landslagsuppdrag.



***



Möjlig Bordeaux-elva: Costil – Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard – Sankharé/Vada, Otavio, Lerager – Malcom, de Préville, Kamano.



Möjlig Lille-elva: Maignan – Malcuit, Ié, J. Alonso, Maia – Amadou, Bissouma – El Ghazi, Benzia, Araujo – Pépé/Ponce



Avspark: 19:00 fredagen den 8 september på Stade Pierre Mauroy (Lille)

TV: -

2017-09-07 18:00:00

